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Dansatoarea profesionistă Witney Carson, renumită pentru performanțele sale din celebra emisiune de televiziune Dancing with the Stars, a împărtășit o veste extraordinară comunității sale de urmăritori. În vârstă de 32 de ani, vedeta a anunțat că familia sa se va mări din nou și că urmează să aducă pe lume cel de-al treilea băiețel.

Momentul dezvăluirii a fost marcat prin publicarea unui videoclip emoționant realizat alături de soțul ei, Carson McAllister, și cei doi fii ai lor, în care reacțiile spontane ale celor mici au oferit imagini memorabile.

„Cea mai mare onoare din viața mea”: Bucuria de a crește doar băieți

Renumita coregrafă și dublă campioană a emisiunii de dans nu și-a ascuns entuziasmul față de gândul de a avea o casă plină de băieți, exprimându-și recunoștința pentru toate binecuvântările din viața de familie.

„Bebelul McAllister numărul 3 este… Nu am putea fi mai fericiți sau mai binecuvântați cu toți acești băieți. Îmi place la nebunie să fiu mamă de băieți. Este cea mai mare onoare din viața mea să îi cresc”, a transmis vedeta în mesajul care a însoțit imaginile speciale.

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Anunțul a stârnit rapid un val de felicitări din partea colegilor de platou și a prietenilor din lumea divertismentului, care i-au transmis cele mai frumoase gânduri pentru etapa ce urmează.

O dezvăluire plină de umor și sprijinul din culise

Evenimentul festiv a inclus o mică încurcătură amuzantă creată de cei doi fii mai mari ai cuplului, Leo și Jet, care au primit sarcina de a extrage biletul cu genul bebelușului dintr-un coș decorat cu buchete de flori roz și albastre. Deși fratele mai mic a luat inițial buchetul roz din greșeală, părinții au deslușit rapid mesajul și au sărbătorit vestea printr-o îmbrățișare de familie.

Pe lângă momentul filmat pe ponton, artista a organizat o surpriză și pentru colegii săi de emisiune în timpul repetițiilor, fiind ajutată de coprezentatorul show-ului, Alfonso Ribeiro.

„Doar o precizare: eu și băieții știam dinainte de asta, dar a fost atât de distractiv să le dezvăluim tuturor în acest fel”, a explicat dansatoarea pe rețelele sociale.

Provocările primului trimestru și dorința de a rămâne pe scenă

Primele luni de sarcină nu au fost lipsite de dificultăți pentru îndrăgita vedetă, care a mărturisit că s-a confruntat cu stări accentuate de greață, încercând în același timp să facă față ritmului alert impus de cei doi copii mici ai casei. Cu toate acestea, sprijinul partenerului său de viață a fost decisiv în gestionarea acestei perioade.

„Familia mea crește. Suntem atât de binecuvântați să continuăm să ne mărim familia. Aștept cu nerăbdare să devenim o familie de cinci persoane. Sunt pur și simplu în modul de supraviețuire acum. Încerc în permanență să mănânc pentru a ține greața sub control.

Încerc să mă odihnesc cât de mult pot. Cred că având doi copii mici este foarte greu să te odihnești, dar soțul meu a fost un adevărat campion și mi-a permis să mă odihnesc, având mare grijă de noi toți”, a declarat artista.

Deși sarcina necesită o atenție sporită, vedeta și-a exprimat dorința fermă de a continua activitatea profesională pe durata noului sezon al emisiunii, atâta timp cât starea de sănătate îi va permite.

„Iubesc ambele lucruri. Așa că, dacă le pot face pe amândouă, asta este ceea ce îmi doresc”, a concluzionat viitoarea mămică de trei băieți.

Foto – Instagram

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