Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita în casa în care a locuit cu Andreea Popescu și copiii lor. Reacția influenceriței: „Există orgolii, dar te lupți cu ele”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu, fosta soție a lui Rareș Cojoc, a vorbit despre relația acestuia cu modelul Claudia Dumitru. Deși dansatorul s-a mutat cu actuala iubită în casa în care a locuit cu Andreea și cei trei copii ai lor, influencerița spune că nu este deranjată de acest lucru întrucât preferă să aibă o relație armonioasă cu fostul soț.

Reacția Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu noua iubită

La câteva luni de la divorțul de Andreea Popescu, Rareș Cojoc și-a refăcut viața alături de modelul Claudia Dumitru. Tânăra pare că l-a cucerit cu adevărat pe campionul mondial la dans întrucât s-a mutat deja în casa în care acesta a locuit cu fosta sa soție și cei trei copii ai lor.

Întrebată de urmăritorii săi de pe Instagram cum gestionează această situație, dacă se simte deranjată de faptul că faptul că modelul locuiește acum în fosta ei locuință, Andreea Popescu a mărturisit că acest lucru nu o afectează deloc.

„Eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor. Atâta timp cât între mine și Rareș există o comunicare extraordinară, o prietenie și o relație bazată pe foarte mult respect, cred că trebuie să facă niște compromisuri. Ajungi să fii ok cu o situație de genul (n.r. relația fostului partener) pentru liniștea copiilor tăi pe termen lung”, a afirmat influencerița.

Citește și: Codruța Filip dă o nouă șansă căsătoriei la 7 luni de la divorțul de Valentin Sanfira. „Văd în jurul meu atâtea exemple și frumoase și de iubire adevărată!”

Citește și: Francesca Sarao de la Insula Iubirii a născut. Fosta concurentă și Cristi Pungă au devenit părinți pentru prima dată

Cum se înțelege Andreea Popescu cu Claudia Dumitru

Totuși, Andreea nu ezită să recunoască faptul că nu este întotdeauna ușor să depășești momentele de vulnerabilitate sau gândurile care pot apărea în astfel de situații. Cu toate acestea, rămâne fermă în decizia de a prioritiza armonia familială.

„Prefer să mă înțeleg bine cu partenera fostului soț decât să am vreun război. Nimeni nu zice că este ușor, dar nu e ceva din cauza căruia să nu poți dormi noaptea. E normal, sunt sentimente firești care apar, dar, dacă nu ar fi existat, mi-aș fi pus niște semne de întrebare vizavi de mine, ca om”, a declarat Andreea Popescu pe Instagram.

Citește și: Nicușor Dan, criticat dur de stiliști după ce și-a aranjat șoșetele în fața tuturor, la summitul din Ucraina. „E inacceptabil! Trebuie să vorbim despre bunele maniere!”

Citește și: Romina Gingașu, detalii despre relația cu Piero Ferrari, după ce a șters fotografiile cu el din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”

În ceea ce privește relația ei cu Claudia Dumitru, influencerița spune că a ales să aibă o relație cordială, tot de dragul copiilor. În același timp, ea a recunoscut că există anumite orgolii, dar preferă să treacă peste ele pentru bunăstarea emoțională a celor mici.

„Lucrurile în general în viață sunt grele, dar trebuie să le acceptăm. Să ajungi să fii ok cu o treabă de genul, să poți să vorbești cu iubita fostului soț într-un mod civilizat și chiar să legați o relație de amiciție pentru confortul tuturor… E foarte important. Pe termen lung, copiii vor fi mult mai în siguranță emoțional așa. De ce să existe conflicte? Există orgolii, vă dați seama, dar te lupți cu ele. Eu zic că suntem pe drumul foarte bun și corect”, a mai spus Andreea Popescu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Popescu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News