Nicușor Dan, criticat dur de stiliști după ce și-a aranjat șoșetele în fața tuturor, la summitul din Ucraina. „E inacceptabil! Trebuie să vorbim despre bunele maniere!”

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O nouă apariție publică a lui Nicușor Dan a stârnit un val de reacții în spațiul public, după ce a fost surprins făcând un gest neașteptat în timpul summitului desfășurat în Ucraina, la Ivano-Frankivsk.

În timp ce se afla alături de alți politicieni, acesta a început să își așeze șosetele, ignorând regulile stricte de protocol. Momentul, devenit rapid viral pe rețelele de socializare, a fost analizat de stilistul Florin Burescu, care a taxat dur comportamentul și imaginea vestimentară ale oficialului.

„O problemă de etică și de comportament în societate”

Critica stilistului nu s-a orientat doar către aspectul estetic, ci mai ales către normele elementare de conduită care ar trebui să fie respectate la nivel înalt. Florin Burescu a punctat că astfel de gesturi depășesc cadrul unei simple scăpări amuzante și devin probleme grave de bune maniere în fața partenerilor internaționali.

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„Lăsând la o parte că în primele secunde cu toții ne amuzăm și zâmbim, uitându-ne în esență e o problemă de etică, de comportament în societate și lucrul acesta ar trebui semnalat. E inacceptabil ca un președintele de stat să facă asemenea gafe de protocol. Nu prea își au locul aici sfaturile stilistice, trebuie mai întâi să vorbim despre bunele maniere în astfel de situații”, a explicat stilistul, potrivit click.ro.

Regulile etichetei vestimentare la întâlnirile de nivel înalt

Trecând la aspectele ce țin de eleganță, designerul a oferit indicații clare despre modul corect în care un politician ar trebui să își aleagă și să își poarte accesoriile vestimentare. În opinia sa, detalii precum lungimea sau calitatea ciorapilor pot schimba radical percepția publică asupra unui om politic, mai ales în cadrul evenimentelor mediatizate.

„Atenție, ciorapii trebuie să fie de calitate și lungi, ca atunci când stai pe scaun să nu se vadă pielea. Cum îi asortăm? Eu sunt de părere că trebuie asortați cu pantofii, arată mult mai bine așa, conferă lungime piciorului. Dar, deloc greșit e să asortezi șosetele și cu pantalonii, important este să fie lungi. Gestul lui Nicușor Dan înseamnă lipsă de respect față de cei prezenți.

Politicienii ar trebui să fie foarte atenți cum se comportă la aceste întâlniri politice, sunt mereu în centrul atenției, acolo vin numeroși ziariști, orice gafă poate fi surprinsă și taxată”, a adăugat Florin Burescu.

Scăpările din trecut și recomandarea specialistului

Momentul din Ucraina nu este un caz izolat, Florin Burescu reamintind și alte situații în care imaginea lui Nicușor Dan a lăsat de dorit, cum ar fi apariția de pe covorul roșu din Belgia într-un palton pătat și necălcat, sau purtarea de încălțăminte vizibil uzată. Pentru a evita viitoare momente stânjenitoare, specialistul îi sugerează apelarea la servicii profesionale de consultanță de imagine.

„Aparițiile lui Nicușor Dan nu sunt cele mai fericite, pe lângă faptul că o haină poate fi ușor reglată, dintr-o atitudine bună și o postură corespunzătoare, la el lipsesc și haina bine croită și atitudinea. Toate hainele lui par luate din magazine mai ieftine. N-ar fi o problemă, dar sunt alese ca mărime total greșite. Uite unde sunt umerii, lungimea mânecilor…

Nu mai vorbim că încălțămintea e tocată, roasă, ponosită și lucrul acesta pentru un om care reprezintă o țară e inacceptabil. Îi recomand să apeleze la un stilist vestimentar, are atâția specialiști, beneficiază de niște servicii, ar fi bine să le folosească, să asculte de acei oameni, ca să-și îmbunătățească garderoba”, a concluzionat designerul.

Foto – capturi Video / Profimedia

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