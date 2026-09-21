Romina Gingașu, detalii despre relația cu Piero Ferrari, după ce a șters fotografiile cu el din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”

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Romina Gingașu a stârnit un val de speculații în spațiul public după ce și-a făcut ordine pe contul de Instagram și a șters fotografiile în care apărea alături de soțul ei, omul de afaceri italian Piero Ferrari. În timp ce internauții s-au grăbit să vorbească despre un posibil divorț, românca a rupt tăcerea și a explicat motivul real din spatele retragerii sale temporare din mediul online, făcând totodată dezvăluiri uluitoare despre un scandal care a marcat-o în ultimii ani.

Adevărul despre mariajul cu Piero Ferrari și motivele retragerii

Soția patronului Ferrari a dat asigurări că relația cu partenerul ei de viață este mai solidă ca niciodată și că schimbările de pe rețelele de socializare au legătură doar cu dorința de a lua o pauză de la agitația publică și de a se concentra pe proiectele personale.

„Între mine și Piero, totul este foarte bine, sărbătorim 10 ani împreună și avem nevoie de liniște. Eu nu pot să mă opresc din muncă și știu că ar fi frumos să comunic aceste lucruri, dar am nevoie de o perioadă pentru a o face în mod corect, pentru a avea parte de o mică vacanță, pentru că în ultimii doi ani nu am avut vacanțe.

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Suntem bine, sărbătorim 10 ani, totul e OK. Pe partea cealaltă, am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă, să-mi termin biroul de la Bruxelles, să studiez ceea ce-mi place și să am proiecte mai mari și mai importante. Soțul meu e lângă mine și suntem mai puternici decât înainte”, a explicat Romina Gingașu.

Urmărită pe stradă și hărțuită ani de zile: Lansarea volumului „I was a target”

Pe lângă schimbările din viața de zi cu zi, Romina Gingașu a anunțat că lucrează la o carte autobiografică intitulați „I was a target” („Am fost o țintă”). În această lucrare, românca intenționează să documenteze un conflict lung de mai mulți ani cu un om de afaceri, despre care susține că i-a hărțuit familia și a orchestrat acțiuni grave împotriva ei.

„Lucrez și la cartea mea, care se va numi „I was a target” („Am fost o țintă”), pentru că am fost ținta unui psihopat, care, în loc să se pună la masă cu mine și să discute lucrul pe care i l-am cerut de multe ori, a preferat o bătălie care a durat patru ani și din care eu nu aveam nimic de câștigat.

El s-a luptat cu el, ca să dovedească nu știu ce, pentru că astăzi își vinde mașinile. Să-mi faci rău mie și soțului meu patru ani și după să-ți vinzi mașinile, mi se pare că te-ai luptat singur, ai pierdut bătălia. Totul va fi într-o carte, documentat, inclusiv mașini cu care am fost urmărită în București, oameni pe care i-a plătit, de la miniștri până la…”, a mărturisit aceasta.

Acuzații grave de evaziune fiscală și intenția unei plângeri penale

Romina Gingașu a mers mai departe cu afirmațiile, acuzându-și adversarul de infracțiuni economice pe termen lung și numindu-i pe cei care comit astfel de fapte „criminali la costum”. Aceasta a precizat că strânge dovezile necesare pentru a aduce cazul în fața instanțelor de judecată.

„A făcut evaziune fiscală 15 ani! Criminali în 2026 nu sunt doar cei din pușcării. Sunt foarte mulți oameni la costum care au făcut evaziune, din cauza lor nu am avut spitale, școli și autostrăzi. Pentru mine, acești oameni sunt criminali! Sper să am dovezile necesare pentru a putea să-i fac plângere penală. Sper să nu mai fie nimeni victima lui”, a încheiat Romina Gingașu.

Foto – Facebook / Instagram

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