Daniela Nane și Mihai Constantin, scenă intensă în serialul Fără Urmă: „I-a dat sângele, m-am simțit vinovată” / Exclusiv

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Daniela Nane ne-a oferit detalii exclusive din culisele serialului Fără Urmă chiar de pe platourile de filmare. Serialul regizat de Anghel Damian se difuzează pe Pro TV și Voyo în fiecare luni seară de la 20:30.

Daniela Nane, dezvăluiri despre rolul pe care îl joacă în serialul Fără Urmă

Pe platourile de filmare ale serialului Fără Urmă, programul este respectat cu desăvârșire, iar fiecare om știe exact ce are de făcut. Reporterii UNICA.RO au vizitat și una dintre cabinele de machiaj, dar și cea de haine, unde fiecare actor, pe numele său din serial, are umerașele aranjate pentru fiecare secvență pe care o filmează. Despre profesionalismul echipei ne-a vorbit și Daniela Nane în interviul de mai jos.

În pauze însă, actorii se relaxează, iar cel responsabil cu glumele este nimeni altul decât actorul Mihai Constantin, soțul Danielei Nane, din film.

Cum e rolul tău? Din ce se poate observa, pare foarte greu.

E foarte greu pentru că e un personaj într-o situație specială, o să vedeți în primul episod de ce.

Cerința regizorilor a fost ca ea, deși are o figură impenetrabilă, starea ei sufletească este foarte intensă, trebuie să fie ca un vulcan în interior, și această stare să fie emanată pur și simplu din toată ființa mea, chiar dacă chipul este imobil, impenetrabil.

Nu e ușor, dar e frumos.

În multe secvențe nici nu clipești, nu schițezi nimic.

Da, pentru că e foarte multă durere în interior și disperare, și neputință.

Dă-ți seama că e o femeie care n-a reușit să-și țină-n brațe propriul fiu de 8 ani. Nu cred că e ceva ușor de dus pentru nicio mamă.

Care este atmosfera de la filmări

Cum e atmosfera pe platourile de filmare? E un serial care pornește cu o poveste tristă.

Pornește cu o povestă tristă acest serial, însă, din fericire, există multe ramificații și există descărcare prin hohot de râs, datorită unor personaje care aduc în firul narativ stare de bucurie.

E mai mult un comic de situații decât un comic de limbaj, dar cei care au simțul umorului vor gusta acest tip de haz.

Atmosfera de pe platou este super profesionistă. Fiecare își face treaba foarte bine și foarte repede, pentru că fiecare știe exact ce are de făcut.

Nu există tensiuni, ci pur și simplu e o fuziune din asta… E o bucurie de a lucra împreună și de a produce un serial care să bucure oamenii.

În pauzele voastre de filmare cine e responsabil cu umorul, cu glumele?

Cel mai amuzant e Mihai Constantin. Eu sunt obișnuită cu el, că suntem colegi la Bulandra din anii ‘90. Mihai are tot timpul ceva amuzant de spus și e și foarte inteligent.

De multe ori se întâmplă să ne înghițim hohotele de râs la „motor”, pentru că urmează o secvență mai dramatică și trebuie să ne concentrăm. Dar atmosfera pe platou e foarte plăcută și abia aștept zilele în care trebuie să filmez.

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Daniela Nane: „La ultima dublă i-a dat sângele și am crezut că l-am mușcat eu prea tare, m-am simțit vinovată foarte mult timp”

Care a fost cea mai grea secvență, până acum, pentru tine?

Cred că cea mai dificilă pentru mine a fost secvența în care trebuia să-l mușc pe soțul meu din film, pe Mihai Constantin, pentru că trebuia să fac asta în așa fel încât nici să nu îl rănesc foarte tare, dar să fie și credibil, era și o luptă.

A fost mai dificil de filmat asta, mai ales că au fost duble trase din mai multe unghiuri și a trebuit să repetăm de mai multe ori mișcarea.

Iar chiar la ultima dublă i-a dat sângele și am crezut că l-am mușcat eu prea tare, m-am simțit vinovată foarte mult timp. Dar el a spus că nu-i nicio problemă, că pisica și câinele lui de acasă îl mușcă mai rău (râde – n.r.).

Filozofia de viață care o ajută când îi e greu la filmări

Alte peripeții ați mai avut pe platourile de filmare? Călduri mari, soare?

Eu nu am de ce să mă plâng, pentru că îmi place foarte mult ce fac. Îmi place și personajul, îmi place și echipa, mă bucur că sunt în acest proiect. Și mai mult, am o filozofie de viață profesională care mă ajută în orice situație.

Am citit demult, când eram tânără actriță, o carte scrisă de Shirley MacLaine, în care povestea că de multe ori era pe platouri și era ori prea cald, ori prea frig, cum se întâmplă și cum mi s-a întâmplat și mie de atâtea ori, și că ea era foarte calmă și celelalte actrițe o întrebau cum poate să fie atât de calmă și să nu se revolte că e prea cald sau prea frig, sau că nu sunt în condiții, sau că e dificil.

Iar răspunsul ei a fost ceva ce mi-a rămas și ceva ce am adoptat pentru viața mea profesională. Ea a spus că atunci când stă pe canapeaua de acasă, fără un proiect cinematografic, se gândește cât de bine ar fi să aibă un rol într-un film.

Așa că, atunci când această oportunitate apare, nu începi să te plângi că e prea greu.

Cum a decurs castingul pentru ea

Când ai primit propunerea de a juca în Fără Urmă, ai analizat-o mult până să dai un răspuns pozitiv?

Am decis foarte repede. M-au chemat la casting. Am dat casting pentru acest rol. Era o secvență destul de dificilă, dar mi-am dorit să fac parte din proiect, mai ales pentru faptul că știam că o să fie bine scris, știam că realizatorii sunt valoroși, scenariul este scris de Lia Bugner și Anghel Damian. Anghel a și regizat atâtea proiecte cu mult succes.

E o echipă antrenată, o echipă care a produs și alte filme de succes, așa că mi-am dorit acest rol și mă bucur foarte mult că am fost eu aleasă.

Cum își încarcă bateriile în timpul liber

Cum îți încarci bateriile în timpul liber, după o zi de filmare sau după o săptămână de filmări?

Eu am un stil de viață destul de ordonat, echilibrat așa, pentru că neavând un program fix, trebuie să fiu în formă în fiecare moment al vieții mele. Adică nu îmi permit să pierd nopți. Pur și simplu îmi organizez în așa fel zilele, încât să am energie să fac tot ce îmi propun.

Și în profesia asta nu lucrez doar în timpul săptămânii, după care ai un weekend în care te relaxezi. Noi filmăm și sâmbăta, și duminica, avem spectacole și la matineuri, și seara.

Practic, sunt ca în cantonament. Și mai ales dacă știu că am a doua zi filmare sau spectacol, încerc să adorm cât mai devreme seara, să beau mai multă apă cu o zi înainte, lucruri din astea simple.

Dar în ziua în care am spectacol, de exemplu, sau în care filmez, am grijă să mănânc carbohidrați la prânz, ca să am energie. Nu e ușor să stai câteva ore pe scenă, sub privirile atâtori oameni, și să faci un rol. Practic ești angrenat într-un mecanism complex care este un spectacol de teatru și trebuie ca rotița aia care ești tu să funcționeze impecabil pentru ca rezultatul să fie bun. Și asta e o responsabilitate destul de mare.

Foto: Pro TV/ Unica.ro

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