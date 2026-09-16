Florin Dumitrescu, despre conflictele cu Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu la MasterChef 2026: „Se duc şi în spatele camerelor”

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Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu formează de ani buni unul dintre cele mai cunoscute trio-uri din televiziunea românească. Dincolo de competițiile culinare și de tachinările care au devenit deja familiare telespectatorilor, între cei trei chefi există o relație construită în timp, inclusiv în momente dificile. Invitat la Fresh by Unica, Florin Dumitrescu a vorbit deschis despre prietenia și parteneriatul pe care le are cu colegii săi de la MasterChef.

Florin Dumitrescu, despre relația cu Bontea și Scărlătescu

În cadrul emisiunii Fresh by Unica, Florin Dumitrescu a explicat că relația dintre ei este mult mai complexă decât ceea ce publicul vede pe micul ecran. Cei trei se tachinează, au opinii diferite și pot ajunge inclusiv la contradicții, însă, dincolo de toate acestea, există respect și o relație profesională solidă.

Florin Dumitrescu a vorbit la Fresh by Unica despre zvonurile potrivit cărora el, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu nu ar petrece timp împreună în afara platourilor de filmare. Juratul de la MasterChef spune că realitatea este diferită.

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„Nu știu cine tot zice (…) că n-am ieșit la bere niciodată. Băi, ești nebun? Pe bune? Nu”, a spus Florin Dumitrescu.

Mai mult decât atât, chef Florin Dumitrescu consideră că tocmai momentele dificile prin care au trecut împreună au contribuit la apropierea dintre ei.

„Cred că relația noastră s-a sudat foarte tare și prin prisma greutăților prin care noi am trecut împreună. Adică, cum să zic… Noi ne putem bucura împreună la succes, dar cel mai tare e important să ne adunăm atunci când trebuie să ne repliem”, a declarat el în cadrul Fresh by Unica.

Experiențele comune i-au ajutat, spune juratul MasterChef, să afle cum reacționează fiecare atunci când lucrurile nu merg conform planului.

„Și atunci ne-am dat seama cine din ce aluat e făcut”, a mai spus Florin Dumitrescu.

„Relația noastră e mai mult un parteneriat”

Dincolo de prietenie, Florin Dumitrescu definește relația celor trei chefi drept un parteneriat asumat. Fiecare are propria experiență, propriul stil și propria personalitate, însă chef Dumitrescu consideră că forța lor vine tocmai din faptul că funcționează împreună.

„Relația noastră de prietenie, dincolo de relația de prietenie, e mai mult un parteneriat. E un parteneriat asumat, în care noi știm că oricare dintre noi trei, luat separat, are o valoare care nu va depăși niciodată valoarea întregului”, a explicat Florin Dumitrescu.

Chef Florin Dumitrescu a subliniat și faptul că atât el, cât și Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu își doresc să continue să lucreze împreună.

„Nu suntem nici sinucigași, nici masochiști, nu suntem nici iraționali. Vrem să rămânem împreună cât se poate de mult. Și atunci ne apreciem, ne respectăm felul în care este fiecare separat”, a mărturisit juratul de la MasterChef.

Tachinările dintre cei trei chefi continuă și în spatele camerelor

Chimia dintre Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu este vizibilă și în emisiune, iar schimburile de replici dintre cei trei au devenit parte din dinamica MasterChef.

Florin Dumitrescu spune că multe dintre discuțiile și contradicțiile lor nu se termină odată cu oprirea camerelor.

„Se duce, bineînțeles, și în spatele camerelor, pentru că ce ar însemna asta? Ar însemna că noi, când s-a dat REC, am intrat într-un personaj, s-a dat STOP, gata, am terminat? Nu. Ne ține”, a explicat chef Florin Dumitrescu.

Juratul MasterChef a dezvăluit că anumite discuții dintre colegii săi pot continua inclusiv după filmări sau în cadrul altor apariții publice.

În același timp, respectul profesional rămâne esențial în relația celor trei.

Florin Dumitrescu spune că, dincolo de glumele pe care și le fac, există o limită dictată de respectul pentru experiența profesională a fiecăruia.

„Eu am 24 de ani de meserie. Bontea are aproape 40 de ani de meserie. Cum aș putea să mă duc la Bontea și să-i spun: «Bă, hai, nu e bine»? Sau la Scărlătescu? Ne tachinăm, facem noi glume, dar nu poți să… Adică, chestii de respect, până la urmă”, a declarat Florin Dumitrescu la Fresh by Unica.

Atunci când gătesc împreună, cei trei nu evită însă să-și ofere sfaturi sau să vină cu propuneri pentru preparatele celuilalt.

„Ei apreciază ceea ce fac eu. Noi, de regulă, atunci când există șansa de a găti împreună, ne calibrăm farfuriile. Mai vine unul cu o idee, mai zice: «Uite, asta ar fi mișto așa». Și ne deschidem (…) să putem să fim ajutați”, a mai povestit Florin Dumitrescu.

În opinia lui, tocmai experiențele diferite ale celor trei pot reprezenta un avantaj pentru concurenții MasterChef, fiecare jurat putând oferi informații și sfaturi dintr-o perspectivă proprie.

„La MasterChef, ce e foarte tare e că în momentul ăsta noi, fiecare separat, prin capacitățile fiecăruia separat, putem să aducem mai multă informație concurentului, pe mai multe planuri. Și atunci cred că e de ajutor, cumva, pentru evoluția unui concurent MasterChef”, a explicat chef Florin Dumitrescu.

Dincolo de replicile savuroase și tachinările de la televizor, Florin Dumitrescu descrie astfel relația cu Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu drept una bazată pe experiențe comune, respect și convingerea că împreună funcționează mai bine decât separat.

Ediţia integrală cu Florin Dumitrescu, în care juratul MasterChef vorbește despre carieră, televiziune, familie și experiențele care l-au format, poate fi urmărit în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

Sursa foto şi video: Facebook/ Instagram/ Ringier

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