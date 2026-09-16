Fratele Mădălinei Apostol respinge ipoteza sinuciderii surorii sale. „A fost un accident tragic. Eu o cunosc mai bine decât foarte multă lume!”

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Daniel Apostol, fratele mijlociu al Mădălinei Apostol, a decis să vorbească despre ultimele luni din viața surorii sale și despre suferința uriașă lăsată în urmă. În timp ce în spațiul public continuă discuțiile privind circumstanțele în care s-a stins fosta vedetă, bărbatul respinge categoric ipoteza că sora lui și-ar fi pus capăt zilelor, fiind convins că este vorba despre o întâmplare nefericită.

„A fost un accident tragic, Mădălina nu era cum spun ei”

Daniel Apostol mărturisește că între el și sora lui a existat o legătură extrem de strânsă. Întrebat despre starea Mădălinei din ultima perioadă, bărbatul a explicat că aceasta trecea prin stări firești pentru orice om, având și momente bune, dar și perioade mai dificile.

Totuși, el se declară profund nemulțumit de felul în care tragedia a fost reflectată în presă și neagă vehement că sora sa ar fi vrut să își încheie socotelile cu viața.

„Eu aveam o relație specială cu sora mea. Probabil știți, sunt fratele mijlociu. Ce să vă zic, avea și ea, ca orice om, și momente bune, și momente rele. Oricum, vizavi de ce s-a întâmplat, de tragedie, e presa, știți? Cum să vă zic eu… spun ce vor ei, ce nu e adevărat. A fost un accident tragic, ăsta e punctul meu de vedere. Deci a fost un accident tragic. Mădălina nu era cum spun ei” – a spus el, potrivit cancan.ro.

Iar întrebat direct dacă ia în calcul varianta unei sinucideri premeditate, fratele mijlociu al fostei vedete a fost tranșant: „Nici vorbă. Nu am nicio secundă în cap lucrul ăsta.”

O declarație asumată în nume propriu: „Eu o cunosc mai bine decât foarte multă lume”

Deși s-a ocupat de toate actele și formalitățile legale de după deces, Daniel Apostol dorește să precizeze că această viziune asupra celor întâmplate îi aparține exclusiv lui și nu dorește să vorbească în numele întregii familii îndoliate.

„Deci, îmi asum, un accident nefericit… Nu aș putea să vă spun acum, nu sunt în dispoziția necesară să vă spun acum. Vă mulțumesc pentru telefon și, probabil, când voi fi mai relaxat, vă spun. Deocamdată nu am ce să vă spun mai mult de atât. Un singur lucru vă spun cu certitudine, ăsta este. Încă o dată, repet, să se înțeleagă: este punctul meu strict de vedere. Eu o cunosc mai bine decât foarte multă lume. Și asta e părerea mea. Și nu vorbesc în numele nimănui, să nu se interpreteze”, a explicat fratele Mădălinei.

Ce știe fratele Mădălinei despre relația cu Nick Rădoi

Un alt punct sensibil în această poveste îl reprezintă legătura pe care Mădălina Apostol a avut-o cu omul de afaceri Nick Rădoi. Daniel Apostol a lăsat să se înțeleagă că este la curent cu tot ce s-a întâmplat între cei doi în ultima perioadă, însă durerea provocată de pierderea surorii sale îl împiedică momentan să ofere amănunte.

„Știu perfect cum a fost relația și cum s-a desfășurat, dar nu pot să vă spun acum. Nu am dispoziția necesară”, a încheiat Daniel Apostol.

Foto – Facebook

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