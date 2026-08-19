Un medic rezident de la Spitalul Universitar București, găsit mort la 28 de ani. Tânărul s-a aruncat de la etaj 

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Un medic rezident în vârstă de 28 de ani de la Spitalul Universitar București a fost găsit decedat. Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat că medicul rezident „a decedat în urma unui act suicidar”.

Medic rezident de 28 de ani, găsit mort după ce s-a aruncat de la etaj

„Spitalul Universitar de Urgență București confirmă că, în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfasura un stagiu de pregatire in cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar.

Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere.

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Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii”, a transmis unitatea medicală.

Medicul rezident în vârstă de 28 de ani de la Spitalul Universitar București a fost găsit mort miercuri, după ce ar fi căzut de la etaj. El ar fi căzut pe o terasă de la nivelul etajului 3 al clădirii.

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Medicul rezident de 28 de ani lucra pe secția de Hematologie. Autoritățile au început cercetările la fața locului pentru a stabili circumstanțele în care s-a petrecut incidentul.

Ce spune Poliția Capitalei

Poliția Capitalei a fost sesizată pe acest caz în jurul orei 12:00.

„La data de 19 august 2026, în jurul orei 12.00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 17 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi precipitat de la un etaj superior al unui spital, din Sectorul 5. La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul subunității care au delimitat și au asigurat zona”, a anunțat Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Conform poliției, la fața locului a ajuns și un echipaj de prim ajutor aflat în proximitate pentru salvarea bărbatului.

„În pofida eforturilor depuse de medici, aceștia au declarat decesul bărbatului, în vârstă de aproximativ 28 de ani. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că persoana în cauză s-ar fi precipitat de la un etaj superior”, a mai anunțat Poliția Capitalei.

Trupul neînsuflețit al tânărului urmează să fie transportat la Institutul de Medicină Legală pentru a fi efectuată necropsia.

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