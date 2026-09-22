Siegfried Mureșan, mesaj pentru parlamentari înaintea negocierilor pentru noul Guvern

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Siegfried Mureșan a vorbit despre investirea noului Guvern și despre măsurile economice pe care le are în plan. El a vorbit despre formarea guvernului sau posibilitatea alegerilor anticipate.

Siegfried Mureșan, despre formarea noului Guvern

Premierul desemnat se întâlnește marți cu colegii săi de partid din Parlament. El vrea să îi convingă pe liberali să îi susțină Guvernul, inclusiv pe liberalii care sunt împotriva politicilor lui Ilie Bolojan.

Ulterior, el se va întâlni și cu parlamentarii USR, iar miercuri cu cei ai UDMR pentru a discuta programul și calendarul procedurii de învestire a Guvernului.

Premierul desemnat a anunțat într-o postare pe Facebook că va prezenta programul de guvernare începând de marți, grupurilor parlamentare ale partidelor care au susținut nominalizarea sa pentru funcția de premier.

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Mureșan a precizat că discuțiile vor viza prioritățile programului de guvernare, dar și calendarul și procedura parlamentară pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, audierea miniștrilor propuși și votul final din Parlament.

„Vom discuta prioritățile programului de guvernare, precum și calendarul și procedura parlamentară pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, audierea miniștrilor propuși și votul final din Parlamentul României”, a transmis premierul desemnat.

Ce spune despre mărirea taxelor

Siegfried Mureșan a fost întrebat de Andreea Esca despre creșterea taxelor și a avut un răspuns clar:

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„Categoric nu”.

„Mă puteți asculta și repet ca nu am nicio ezitare. În urmă cu un an de zile România era la limită. Aceste măsuri de creșteri de taxe au fost inevitabile. Din păcate ele au fost necesare. Acum situația este mai bună. Creșterile de taxe nu mai sunt necesare. Nu vom crește taxele. Mi-aș dori să le scădem cât de repede posibil. O vom face de îndată ce ne permitem acest lucru.

Cred că România poate fi guvernată de PNL împreună cu UDMR și USR sau de PSD. Noi împreună cu ei nu mai putem guverna după experiența din ultimul an, când nu și-au respectat angajamentele și când au dărâmat guvernul din care făceau parte. Fie ei, fie noi, dar nu împreună”, a explicat premierul desemnat.

El a spus că dacă Guvernul propus de el nu va trece de Parlament, ia în calcul și varianta alegerilor anticipate.

„Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Este foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă, în cazul în care nu va trece, Președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment. Sunt absolut convins că alegerile fie acum, fie la termen în 2028 vor însemna o polarizare între AUR și forțele reformatoare conduse de PNL USR alături de Ilie Bolojan”, a explicat el.

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