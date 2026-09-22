Explozie în Capitală, vizavi de Inspectoratul General al Poliție. Două persoane au fost rănite 

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Două persoane au fost rănite marți, în urma unei explozii dintr-o curte de pe strada Mihai Vodă, din Sectorul 5 al Capitalei, vizavi de Inspectoratul General al Poliției Române. În urma exploziei, a urmat un incendiu, care a fost stins rapid de pompieri.

Explozie vizavi de Inspectoratul General al Poliției

O butelie de gaz a explodat într-o curte de pe strada Mihai Vodă, din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, care a fost ținut sub control de pompieri, iar flăcările nu au luat amploare. Cu toate acestea, incendiul a provocat rănirea a doua persoane.

„În urmă cu scurt timp, am intervenit pe strada Mihai Vodă din Sectorul 5 al Capitalei, ca urmare a producerii unei explozii la o butelie de gaz, aflată într-o curte. Explozia nu a fost urmată de incendiu”, au transmis pompierii.

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Una dintre victime a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență București, iar cealaltă victimă a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu spumă și patru echipaje de prim ajutor.

În zonă era miros intens de gaz

Martorii aflați în zonă au explicat că după explozie se simțea miros puternic de gaz și fum. Mai multe autospeciale de intervenție ale pompierilor au fost mobilizate la fața locului.

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Intervenția pompierilor s-a încheiat după ce incendiul a fost stins, iar acum autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs explozia.

Foto: Facebook/Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani – ISU Botosani





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