Explozie în Capitală, vizavi de Inspectoratul General al Poliție. Două persoane au fost rănite 

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Două persoane au fost rănite marți, în urma unei explozii dintr-o curte de pe strada Mihai Vodă, din Sectorul 5 al Capitalei, vizavi de Inspectoratul General al Poliției Române. În urma exploziei, a urmat un incendiu, care a fost stins rapid de pompieri.
Explozie vizavi de Inspectoratul General al Poliției
O butelie de gaz a explodat într-o curte de pe strada Mihai Vodă, din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, care a fost ținut sub control de pompieri, iar flăcările nu au luat amploare. Cu toate acestea, incendiul a provocat rănirea a doua persoane.
„În urmă cu scurt timp, am intervenit pe strada Mihai Vodă din Sectorul 5 al Capitalei, ca urmare a producerii unei explozii la o butelie de gaz, aflată într-o curte. Explozia nu a fost urmată de incendiu”, au transmis pompierii.