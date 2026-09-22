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Călin Georgescu voia să se mute în Toscana. Fostul candidat la prezidențiale plănuia să cumpere o casă de 1,2 milioane euro

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Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, ar fi plănuit să cumpere o vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana după încheierea controlului judiciar. DIICOT investighează acum implicarea sa într-un posibil grup infracțional.

Călin Georgescu voia să se mute în Toscana

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, plănuia un nou început în Italia, potrivit unor surse citate de euronews.ro. Acesta ar fi avut în vedere achiziționarea unei vile în Toscana, evaluată la aproximativ 1,2 milioane de euro, intenționând să se retragă acolo alături de familie și persoane apropiate, după ridicarea măsurii de control judiciar.

În primăvara anului 2025, Georgescu i-ar fi cerut omului de afaceri Ionel Rusen să-i găsească o proprietate retrasă, înconjurată de mult teren, potrivit surselor din anchetă. În plus, el a solicitat ca imobilul să includă o anexă destinată ”servitorilor” sau „unui om și soția lui”.

Rusen ar fi identificat o vilă care îndeplinea cerințele, însă prețul, de 1,2 milioane de euro, a fost considerat „un pic cam scump” chiar de către acesta.

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Potrivit stenogramelor, Călin Georgescu a pus accent pe dorința ca locuința să includă o construcție separată: „O anexă destinată servitorilor, o casă mică (…) sau ceva de dependință”.

Ulterior, a revenit asupra cerinței, precizând: „Această casă, dacă are dependințe… să stea încă un om cu soția lui”.

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Planuri după controlul judiciar

Surse apropiate anchetei au declarat că fostul politician considera mutarea în Italia un nou început, departe de presiunile din România. Achiziția vilei ar fi urmat să fie finanțată cu ajutor extern, negocierile fiind planificate să se finalizeze după ce ar fi fost eliberat de sub control judiciar.

Într-un context tensionat, pe 21 septembrie 2026, Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Procurorii investighează un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

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Ancheta DIICOT vizează un mecanism prin care mai mulți oameni de afaceri ar fi fost înșelați în legătură cu promisiuni de finanțări externe. Conform autorităților, una dintre victime ar fi transferat peste 1,1 milioane de euro ca garanții pentru accesul la credite care nu au fost niciodată acordate.

În acest caz, și Ionel Rusen, cel care i-a intermediat lui Călin Georgescu căutarea vilei din Toscana, a fost reținut pentru audieri. Rusen ar fi fost implicat și în strângerea de fonduri pentru campania prezidențială a fostului candidat.

Sursă foto: Hepta

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