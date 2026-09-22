Nicușor Dan, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Acuzaţia DIICOT-ului are o aparenţă de verdicitate”

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Nicuşor Dan a declarat marţi, la New York, că reţinerea lui Călin Georgescu nu are legătură cu alegerile din 2024, ci vizează o acuzaţie de înşelăciune. Preşedintele a subliniat respectarea prezumpţiei de nevinovăţie a fostului candidat la prezidențiale.

Nicușor Dan, despre reținerea lui Călin Georgescu

Președintele Nicușor Dan, aflat marți la New York, a clarificat că reținerea fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu are nicio legătură cu alegerile din 2024, ci este legată strict de o acuzație de înșelăciune.

Declarația sa vine pe fondul unei controverse care a stârnit speculații publice, dar președintele a subliniat că ancheta este exclusiv responsabilitatea DIICOT.

„Ce am văzut și eu din comunicarea DIICOT nu are nimic de-a face cu alegerile din acest dosar, nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzație de înșelăciune, dacă am reținut eu bine încadrarea juridică și evident că e atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și respectăm prezumția de nevinovăție. Asta e tot ce pot să spun”, a declarat președintele, citat de News.ro.

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Președintele, mesaj pentru susținătorii lui Călin Georgescu

Șeful statului a reiterat separația constituțională dintre Administrația Prezidențială și sistemul judiciar, amintind că rolul său este de a respecta această delimitare. Totodată, a abordat percepțiile publice asupra justiției și neîncrederea generalizată.

„În primul rând, de înțelegere, chiar de simpatie, pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%. Și atunci, evident că pare că totul este un aranjament cu niște sfori trase din cine știe ce loc”, a explicat acesta.

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Întrebat dacă îl consideră pe Călin Georgescu o victimă, președintele a fost rezervat, subliniind că acuzațiile actuale sunt doar aparente până când vor fi validate sau infirmate de instanță.

„În acest moment există o acuzație a DIICOT, care are o aparență, pentru că, până la eventuala judecată de către judecător, discutăm de aparențe. Deci, în acest moment, acuzația DIICOT-ului are o aparență de veridicitate, pe de altă parte, suntem obligați, la fel, constituțional, să folosim prezumția de nevinovăție”, a adăugat Nicușor Dan.

Sursă foto: Hepta

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