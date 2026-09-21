Călin Georgescu, reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT după 9 ore de percheziții

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Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, după ce a fost adus la audieri într-un nou dosar penal de înșelăciune și grup infracțional organizat, notează Agerpres.

Ancheta vizează un prejudiciu uriaș, care depășește 1,1 milioane de euro, având ramificații internaționale și conexiuni cu firme din străinătate.

Prejudiciu uriaș și filieră financiară cu legături în Rusia

Întregul caz a ieșit la iveală după ce un om de afaceri a depus un denunț în care a susținut că ar fi fost înșelat de Călin Georgescu, acesta din urmă nefiind singura persoană vizată de cercetări. Potrivit datelor din anchetă, schema financiară se extinde dincolo de granițele țării, având ramificații în Italia, Elveția și Marea Britanie. Mai mult, surse judiciare indică faptul că firmele prin care s-ar fi rulat sumele de bani ar avea legături strânse cu Rusia.

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Legitimație falsă, bani și aparat de bruiaj: Ce au descoperit mascații la percheziții

Descinderile derulate de trupele speciale la vila din Mogoșoaia au scos la iveală probe neașteptate pe care anchetatorii le-au ridicat în vederea cercetărilor. Potrivit datelor oficiale, rețeaua din care făcea parte fostul candidat a fost creată în septembrie 2021, fiind coordonată de un român de 64 de ani, alături de un alt cetățean român și unul italian. Suspecții promiteau obținerea unor credite bancare de milioane de euro de la instituții din străinătate, dar pretindeau garanții financiare substanțiale.

„Membrii grupului au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a victimelor, susținând că pot intermedia finanțări de la bănci străine, cu condiția depunerii unor sume de bani drept garanție”, au transmis reprezentanții DIICOT.

În timpul perchezițiilor desfășurate luni dimineață, polițiștii au descoperit în locuința lui Călin Georgescu suma de 4.000 de euro, iar în autoturismul acestuia a fost găsit un dispozitiv de bruiaj utilizat pentru blocarea semnalelor. Mai mult, anchetatorii au ridicat o legitimație aparent falsă, prezentată drept document diplomatic, ce conținea fotografia fostului candidat, alături de mențiunile „SENATOR GEORGESCU CALIN” și „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”, precum și însemne specifice organizației „Order of Malta”.

Foto – Profimedia

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