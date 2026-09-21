Călin Georgescu, ridicat de DIICOT într-un dosar de înșelăciuni financiare. Cristela Georgescu, vizată

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Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost reținut în trafic luni dimineață, 21 septembrie 2026, în Otopeni. Procurorii DIICOT investighează o rețea acuzată de înșelăciuni financiare, cu prejudicii de peste 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu, ridicat de DIICOT

O rețea de înșelăciuni financiare a fost destructurată luni, 21 septembrie 2026, în urma unei operațiuni de amploare desfășurate de autorități. Potrivit surselor judiciare citate de Libertatea, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost reținut de polițiștii Direcției de Investigații Criminale în zona Otopeni, în apropierea unei săli de sport.

Operațiunea a inclus percheziții la cinci locații din București, Mogoșoaia, Buftea și Ciolpani, în căutarea de probe și documente care vizează un caz de fraudă financiară de proporții.

Conform informațiilor DIICOT, în septembrie 2021, trei suspecți – doi români și un cetățean italian – au pus bazele unui grup infracțional organizat cu scopul de a înșela oameni de afaceri români. Sub pretextul că pot facilita accesul la finanțări internaționale generoase, aceștia cereau garanții financiare substanțiale, pe care ulterior le însușeau. Liderul grupării, un cetățean român în vârstă de 64 de ani, a coordonat întreaga operațiune.

Mecanismul era bine pus la punct: suspecții se prezentau drept oameni de afaceri de succes, administratori ai unor companii străine, cu acces la sume considerabile. Promiteau credite substanțiale pentru extinderea afacerilor în România, dar cereau garanții financiare, pe care le foloseau în interes personal.

Prin această schemă, o victimă a fost convinsă să transfere inițial peste un milion de euro pentru un credit fictiv de 6 milioane de euro. Ulterior, i s-a cerut o garanție suplimentară de 100.000 de euro pentru o finanțare mai mare, crescând prejudiciul total la peste 1,1 milioane de euro.

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Descinderi la mai multe adrese

Imediat după reținerea lui Călin Georgescu, anchetatorii au descins la locuința acestuia din Mogoșoaia, punând în aplicare un mandat de percheziție pentru ridicarea de probe și documente. În paralel, o altă echipă de procurori DIICOT a acționat în București, unde omul de afaceri Ionel Rusen, suspect în același dosar, a fost ridicat de la domiciliu.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Libertatea că descinderile au avut loc cu scopul de a aduna dovezi împotriva rețelei infracționale, suspectată de activități de fraudă în România și Marea Britanie.

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Toți suspecții reținuți au fost duși la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri. Potrivit unui comunicat emis de DIICOT, acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Autoritățile au confirmat că investigațiile continuă pentru a stabili întreaga dimensiune a rețelei și a prejudiciului cauzat.

În dosar ar fi vizată și Cristela Georgescu, conform G4Media. Reamintim că, potrivit legii, toate persoanele suspectate de săvârșirea unor infracțiuni beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.

Sursă foto: Profimedia

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