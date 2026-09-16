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Cum a cucerit manga lumea: scurtă istorie a unui fenomen editorial pornit din Japonia

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Dacă intri astăzi într-o librărie și te uiți printre rafturile cu benzi desenate, este foarte posibil să dai peste manga. Poate ai auzit deja de Dragon Ball, Naruto, One Piece sau Attack on Titan. Pentru milioane de oameni, aceste titluri au fost prima întâlnire cu lumea manga.

Dar cum au ajuns aceste tipuri de benzi desenate născute în Japonia să fie citite astăzi aproape peste tot în lume?

O poveste care începe cu mult timp în urmă

În Japonia medievală existau deja suluri ilustrate în care imaginile spuneau o poveste de la un cadru la altul. Un exemplu cunoscut este Chōjū giga, realizat în jurul secolelor XII-XIII. Animale desenate în ipostaze omenești apar în scene amuzante și satirice. Deși nu pot fi neapărat considerate manga în sensul modern, ideea de a spune o poveste prin imagini succesive era deja prezentă.

Mai târziu, în secolul al XIX-lea, artistul Katsushika Hokusai a folosit termenul „manga” pentru o colecție de desene publicată în mai multe volume. Hokusai Manga cuprindea oameni, animale, peisaje și scene obișnuite din viață. Era departe de ceea ce citești astăzi, dar a contribuit la istoria numelui și a stilului vizual.

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Omul care a schimbat totul

Manga modernă începe să prindă contur după Al Doilea Război Mondial, într-o Japonie care trecea prin schimbări uriașe. Oamenii aveau nevoie de divertisment accesibil, iar revistele și benzile desenate au devenit foarte populare. În această perioadă apare Osamu Tezuka, unul dintre cei mai importanți creatori din istoria manga. Dacă îți place Astro Boy, ai întâlnit deja una dintre cele mai cunoscute creații ale sale.

Tezuka a schimbat felul în care erau spuse poveștile. A folosit cadre diferite, prim-planuri și un ritm mai apropiat de cel al filmelor. Personajele sale nu apăreau doar pentru o glumă sau pentru o aventură scurtă. Aveau probleme, visuri, eșecuri și momente în care se schimbau. De aici începe una dintre marile forțe ale benzilor desenate manga: găsești povești pentru aproape orice vârstă și orice gust.

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De ce este atât de populară în afara Japoniei

La început, manga a ajuns în alte țări mai ales prin intermediul desenelor animate. Dacă ai crescut urmărind Dragon Ball, Sailor Moon sau Pokémon, este posibil ca anime-ul să fi fost primul tău contact cu poveștile japoneze.

Apoi, lucrurile s-au legat între ele. Cineva vedea anime-ul, devenea curios și căuta manga. Alt cititor descoperea o serie într-o librărie și începea să urmărească apoi versiunea animată. Interesul crescut se datorează și faptului că cititorii din ziua de azi au început să descopere mai mult farmecul benzilor desenate, indiferent de categorie. Iar manga, deși păstrează elementele culturii japoneze, spune povești cu emoții universale.

Manga este despre diversitate

Unul dintre motivele pentru care manga a devenit atât de populară este diversitatea. Poți găsi povești despre fotbal, gastronomie, relații, școală, război, mister sau viața de zi cu zi. Unele sunt amuzante și ușoare, altele sunt dramatice și ating subiecte serioase.

Astăzi, manga este citită în foarte multe țări și a influențat creatori din întreaga lume. Personajele și poveștile japoneze au devenit parte din cultura pop internațională, iar succesul unor serii precum One Piece arată cât de mare este interesul publicului pentru acest tip de povești.

În concluzie, povestea manga nu este doar despre succesul unei industrii. Aceasta este strâns legată de cultura japoneză, dar reușește să vorbească despre lucruri pe care le recunoști indiferent unde trăiești: prietenie, ambiție, iubire, pierdere, curaj și dorința de a-ți găsi locul în lume.

Foto: Shutterstock

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