Lady Gaga a devenit mamă de fată. Ce nume special a ales pentru micuță

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Lady Gaga, în vârstă de 40 de ani, și logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit părinți pe 9 iunie 2026, când s-a născut fetița lor. Cei doi au ales să o țină departe de ochii curioșilor, până zilele trecute, când au fost surprinși cu bebelușul pe stradă. Acum că s-a aflat și numele ales pentru micuță.

Lady Gaga a devenit mamă de fată

Lady Gaga trăiește un nou capitol plin de iubire și magie: cântăreața de 40 de ani și logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au întâmpinat o fetița lor, pe care au numit-o Rose Bean Polansky, pe 9 iunie 2026, conform documentelor obținute de People. Micuța a venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat.

Potrivit unei surse citate de publicația americană, numele Rose este un omagiu adus piesei „La Vie En Rose”, pe care Gaga a interpretat-o memorabil în filmul „A Star Is Born” din 2018. Mai mult, vedeta are un tatuaj pe coloană sub forma unui trandafir cu tulpină lungă, lângă care stă scris „la vie en rose”.

Cel de-al doilea prenume al fetiței, Bean, este o altă declarație simbolică. Se pare că acesta este inspirat de Carl Bean, activistul care a influențat creația piesei „Born This Way”.

Cuplul încă nu a confirmat oficial numele sau sexul copilului, dar sursele spun că alegerea reflectă profunzimea emoțiilor și convingerilor artistei.

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O nouă viață, departe de lumina reflectoarelor

„Gaga este incredibil de fericită”, a dezvăluit o sursă apropiată cântăreței pentru publicația menționată anterior.

„Își dorea dintotdeauna să fie mamă. Era ceva extrem de important pentru ea”, a subliniat sursa.

După finalizarea turneului său din aprilie, artista a decis să ia o pauză binemeritată și să se concentreze pe familia sa.

„Acum se bucură de momente speciale alături de fetița ei, departe de ochii publicului. Michael este un tată minunat, iar amândoi învață împreună cum să fie părinți. Gaga nu vrea să rateze nicio clipă din această perioadă magică”, a adăugat sursa.

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Cum s-au cunoscut Lady Gaga și Michael Polansky

Relația dintre Lady Gaga și Michael Polansky, antreprenor și absolvent al Universității Harvard, a început în mod public la o petrecere de Revelion în Las Vegas, în 2020, iar de atunci cei doi au devenit de nedespărțit.

În 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, artista a confirmat logodna cu Michael, prezentându-l prim-ministrului francez, Gabriel Attal, drept „logodnicul” său.

Pe lângă viața personală, cuplul colaborează și profesional. Michael Polansky a contribuit la realizarea albumului „Mayhem”, lansat în 2025, fiind co-producător și co-autor al mai multor piese.

Chiar înainte de a-l întâlni pe Polansky, Lady Gaga vorbea deschis despre dorința ei de a deveni mamă. Într-un interviu acordat în 2019 pe YouTube lui NikkieTutorials, artista declara: „Vreau să fac mai multe filme. Vreau să am copii”.

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Sursă foto: Getty, Profimedia

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