Andreea Elena Neculcia, o fetiță de 11 ani din Bacău, a dispărut de trei zile. Primele declarații ale părinților: „A zis că s-a dus pe afară și am crezut-o”

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Andreea Elena Neculcia, o fetiță de 11 ani din Bacău, a fost dată dispărută. Fetița a plecat de acasă în urmă cu trei zile, spunându-i mamei sale că se duce afară, iar de atunci nimeni nu a mai văzut-o.

O fetiță de 11 ani din Bacău a dispărut

Un apel emoționant la solidaritate vine din comuna Parava, județul Bacău, unde o fetiță de doar 11 ani, Andreea Elena Neculcia, este de negăsit de trei zile. Echipe mixte de polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari s-au mobilizat pentru a o găsi, însă până acum, fără rezultat.

Andreea a fost văzută ultima oară marți, 4 august, în jurul prânzului, când i-a spus mamei sale că iese afară.

„A plecat de acasă, nu mi-a zis. A zis că s-a dus pe afară și am crezut-o. Nu a zis unde pleacă. Am căutat-o prin sat, m-am dus la sora-mea, am dat telefoane la frate-miu. Îmi fac griji!”, a declarat Alina Neculcia, mama copilei, pentru Cancan.

Nici unchiul fetiței nu știe nimic de ea, bărbatul subliniind că își face griji pentru nepoata lui.

„De pe data de 4 nu știm nimic de ea. Am căutat, am încercat să o căutăm pe la neamuri, pe la rude și nu am dat de ea. Normal că ne facem griji. E nepoțica noastră”, a spus unchiul fetei, Emil Condrea.

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Echipele de intervenție au lucrat neobosit, căutând până la ora 2.00 în noaptea de joi spre vineri, iar vineri dimineață misiunea a fost reluată de pe terenul de sport al școlii din comună. Zeci de persoane, inclusiv voluntari din localitate, au scotocit zone extinse, căutând orice indiciu care ar putea conduce la găsirea fetiței.

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Semnalmentele Andreei Elena Neculcia

Andreea Elena Neculcia are 11 ani, păr șaten, ochi căprui și o înălțime de aproximativ 1,30 metri. La momentul dispariției, purta un tricou alb, pantaloni scurți negri și șlapi albaștri.

Autoritățile fac un apel urgent către toți cei care ar putea avea informații despre fetiță să sune imediat la 112.

Sursă foto: RO-Alert, Facebook

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