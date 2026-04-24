O fetiță din Constanța de aproape 2 ani a murit în Ambulanță, în timp ce era dusă de mama ei la medicul de familie

Tragedie de proporții în județul Constanța. O fetiță de doar 1 an și 9 luni a murit în ambulanță, în timp ce era dusă de mama ei la medicul de familie, după ce starea de sănătate a copilului s-a agravat brusc. Iată ce s-a întâmplat.

Fetiță moartă în ambulanță, în drum spre medicul de familie

Conform primelor informații, fetița s-a trezit cu o stare de rău, iar mama ei a decis să o ducă cu mașina personală din Valu lui Traian către cabinetul medical din municipiu.

Pe drum, starea micuței s-a agravat, iar femeia a sunat la 112 și a solicitat o ambulanță. Echipajul medical s-a întâlnit cu autoturismul pe DN3 și a început imediat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat.

„Din primele cercetări la faţa locului a reieşit faptul că, în această dimineaţă, minora s-ar fi simţit rău, moment în care mama acesteia ar fi decis să o transporte cu autoturismul personal, din localitatea Valu lui Traian, la medicul de familie din municipiul Constanţa.

Pe drum, starea fetiţei s-ar fi agravat, astfel că mama a apelat numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, solicitând o ambulanţă, cu care s-a întâlnit pe DN 3, iar echipajul medical a început manevrele de resuscitare, din nefericire fără rezultat.”, au precizat reprezentanţii IPJ Constanţa.

S-a deschis o anchetă

Polițiștii din Murfatlar au intervenit după sesizarea făcută la 112 și au găsit copilul fără suflare în ambulanță. Ei au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale morții și au deschis dosar penal, conform procedurilor.

Trupul neînsuflețit al copilului a fost transportat la morgă, unde se va face o autopsie care să stabilească cauza decesului.

Momentan, nu se cunosc detalii despre ce s-ar fi putut întâmpla cu copila astfel încât să își piardă viața.

Caz șocant în Vâlcea. Bebeluș de 9 luni, mort

Un bebeluș de 9 luni din Vâlcea a ajuns la spital în stop cardiorespirator, după ce părinții l-au predat medicilor.

După autopsie, lucrurile s-au complicat. Copilul avea urme pe gât și era malnutrit. Mama bebeluși, în vârstă de 46 de ani, spune că rănile ar fi fost provocate de ursulețul de pluș cu care băiețelul dormea.

„A mâncat dimineaţa cu mine, la 6:30 s-a jucat cu mine, cum ne jucam noi de obicei. Eu i-am tăiat unghiuţele. L-am lăsat în pătuţ cu ursuleţul, a dormit. Când m-am dus să mă uit de el, ca de obicei l-am găsit că nu avea instinctul ăla… cum deschideam uşa mă simţea. L-am luat în braţe, l-am bătut pe spate, i-am dat cu apă rece, nimic”, a declarat Ioana Tiseanu, mama copilului.

Când a văzut că copilul nu mai respiră, ea a apelat la o vecină, care i-a dus la spitalul din Horezu, însă a fost prea târziu. Băiețelul se născuse prematur, la 7 luni și jumătate și avea mai multe probleme de sănătate.

