  MENIU  
Home > Vedete > Influencerița Karla Thaynnara a murit la 25 de ani într-un accident rutier. Tatăl ei s-a sinucis după ce a văzut locul tragediei

Influencerița Karla Thaynnara a murit la 25 de ani într-un accident rutier. Tatăl ei s-a sinucis după ce a văzut locul tragediei

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 05.03.2026, 15:08

Moartea influenceriței braziliene Karla Thaynnara, în vârstă de doar 25 de ani, a declanșat o undă de șoc în Brazilia, după ce tânăra a fost implicată într-un accident devastator de motocicletă. Tragedia a căpătat proporții cutremurătoare atunci când tatăl ei, incapabil să suporte vestea, a murit la scurt timp după ce a ajuns la locul accidentului.

O coliziune fatală care a schimbat destine

Potrivit publicației Correio Braziliense, Karla Thaynnara se afla pe motocicletă marți, 3 martie, când a intrat în coliziune cu un autoturism pe o autostradă din apropierea capitalei Brasília. Impactul a fost fatal, iar vestea s-a răspândit rapid în mediul online, unde influencerița era urmărită de peste 64.000 de persoane.

Tatăl ei, José Carlos Andrade Nogueira, fost ofițer în Poliția Militară, s-a grăbit la locul tragediei imediat ce a aflat. Conform relatărilor, după ce a văzut resturile motocicletei și scena accidentului, acesta și-ar fi luat viața, în ciuda încercărilor polițiștilor de a interveni.

Anunțul familiei și reacția comunității

Moartea celor doi a fost confirmată printr-o postare emoționantă pe Instagramul Karlei, însoțită de fotografii în care tatăl și fiica apar zâmbind. „Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a Karlei și a lui José Carlos”, a transmis familia, precizând că priveghiul urma să aibă loc miercuri după-amiază.

Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Recomandarea zilei

Un alt mesaj a anunțat organizarea unei caravane moto în memoria influenceriței, un gest simbolic pentru pasiunea ei pentru motociclete. Contul a distribuit și un scurt videoclip filmat de pe o motocicletă în mers, însoțit de mesajul: „Prințesa mea, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.”

Citeşte și: Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene, a murit la 86 de ani

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Recomandarea zilei

Citeşte şi: A ajuns de nerecunoscut! Actrița celebră, transformată radical după ani de dependențe și operații estetice complicate

Citeşte şi: Supermodelul și actrița Annabel Schofield, cunoscută pentru rolul din „Dallas”, a murit la 62 de ani

Viața Karlei: sport, motociclete și familie

Postările influenceriței arătau o tânără energică, pasionată de fitness și de antrenamente intense. Ultima ei postare, din 21 februarie, o surprindea folosind un aparat de exerciții la sală. Dragostea pentru motociclete era la fel de evidentă: numeroase fotografii o arătau pe diverse modele, uneori cu cască, alteori fără.

În multe imagini apărea și alături de fiica ei, într-o ipostază tandră care a emoționat și mai mult comunitatea online după aflarea veștii.

Mesaje de condoleanțe și durere

Reacțiile urmăritorilor au fost copleșitoare. Comentariile au exprimat șoc, tristețe și compasiune pentru familia îndurerată:

„Atât de frumoasă, atât de tânără, o adevărată luptătoare… Dumnezeu să vă aibă în grijă pe tine și pe tatăl tău.”

„Nu există alinare pentru o astfel de durere. Dumnezeu să-i întărească pe cei rămași.”

„Să odihnești în pace. Fie ca fiica ta să crească știind ce mamă puternică ai fost.”

Tragedia Karlei Thaynnara și a tatălui ei a lăsat în urmă o comunitate îndurerată și o familie devastată, iar povestea lor a devenit un simbol al fragilității vieții și al impactului profund pe care îl poate avea pierderea unei persoane dragi.

Foto – Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Fanatik
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4 titulari! Exclusiv
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4 titulari! Exclusiv
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
Ce pensie are Eugen Cristea și ce avere a strâns: „Nu mi-a dat nimeni moca”. Atac la guvernanți: „Rușine! Pensionarii cumpără 3 felii de parizer”
Ce pensie are Eugen Cristea și ce avere a strâns: „Nu mi-a dat nimeni moca”. Atac la guvernanți: „Rușine! Pensionarii cumpără 3 felii de parizer”
TV Mania
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile în Polonia! Detaliul prin care a ieşit în evidenţă, nu a mai fost văzută aşa niciodată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Zanni a fost in iad cu Velea, Lino Golden și Jador. Ce l-a salvat din infern
O influceriță de 26 de ani a murit în urma unei operații de mărire a sânilor. Ce s-a întâmplat după intervenție
Buget mai mare pentru Erasmus+
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Oana Țoiu, primele declarații după ce a fost acuzată că ar fi exclus-o pe fiica lui Victor Ponta din autocarul cu copii evacuați din Dubai: „Avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă”
Oana Țoiu, primele declarații după ce a fost acuzată că ar fi exclus-o pe fiica lui Victor Ponta din autocarul cu copii evacuați din Dubai: „Avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă”
Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre relația lui Alex Dobrescu și copiii lor: "Pe Max nu prea îl cunoaște! Emma îi simte lipsa"
Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre relația lui Alex Dobrescu și copiii lor: "Pe Max nu prea îl cunoaște! Emma îi simte lipsa"
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026! Artista a cucerit juriul în finala Selecției Naționale cu piesa ei, „Choke Me.” Video
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026! Artista a cucerit juriul în finala Selecției Naționale cu piesa ei, „Choke Me.” Video
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Alexia Eram, schimbare radicală de look. Creatoarea de conținut a trecut printr-o transformare surprinzătoare, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Cum arată acum tânăra. Foto
Alexia Eram, schimbare radicală de look. Creatoarea de conținut a trecut printr-o transformare surprinzătoare, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Cum arată acum tânăra. Foto
DailyBusiness.ro
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
A1.ro
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Fiica minoră a lui Victor Ponta a pierdut avionul spre România după ce i-ar fi fost interzisă îmbarcarea într-un autocar, în Dubai. Politicianul a confirmat: „Vreau să o vedem acasă”
Fiica minoră a lui Victor Ponta a pierdut avionul spre România după ce i-ar fi fost interzisă îmbarcarea într-un autocar, în Dubai. Politicianul a confirmat: „Vreau să o vedem acasă”
Cosmin Seleși a fost internat în spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Uneori, viața îți mai dă câte o palmă. Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”
Cosmin Seleși a fost internat în spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Uneori, viața îți mai dă câte o palmă. Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”
Cine este Gabriel Tamaș de la Survivor România 2026. Episodul care i-a pătat cariera fostului fotbalist
Cine este Gabriel Tamaș de la Survivor România 2026. Episodul care i-a pătat cariera fostului fotbalist
Cine este Aris Eram de la Survivor România 2026. Fiul Andreei Esca a fost exmatriculat temporar din liceu. "Zici că eram la poliție!"
Cine este Aris Eram de la Survivor România 2026. Fiul Andreei Esca a fost exmatriculat temporar din liceu. "Zici că eram la poliție!"
Observator News
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Libertatea pentru Femei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Aerul poluat ne otrăvește la propriu: Cantități mari de dioxid carbon (CO2), detectate în sângele uman
Aerul poluat ne otrăvește la propriu: Cantități mari de dioxid carbon (CO2), detectate în sângele uman
Semnal de alarmă: ChatGPT nu înţelege mereu corect severitatea afecţiunilor medicale
Semnal de alarmă: ChatGPT nu înţelege mereu corect severitatea afecţiunilor medicale
Fiica lui Victor Ponta, blocată în Dubai. Nu a fost lăsată să urce într-un avion pentru repatriere
Fiica lui Victor Ponta, blocată în Dubai. Nu a fost lăsată să urce într-un avion pentru repatriere
Horoscop zilnic, 6 martie 2026: Zodii care vor avea realizări importante
Horoscop zilnic, 6 martie 2026: Zodii care vor avea realizări importante
TV Mania
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Chef Richard Abou Zaki, avertisment pentru concurenții „Chefi la cuțite”: „Sunt super-critic când mănânc asta”. Ingredientul banal care îl scoate din minți
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton