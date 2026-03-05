Moartea influenceriței braziliene Karla Thaynnara, în vârstă de doar 25 de ani, a declanșat o undă de șoc în Brazilia, după ce tânăra a fost implicată într-un accident devastator de motocicletă. Tragedia a căpătat proporții cutremurătoare atunci când tatăl ei, incapabil să suporte vestea, a murit la scurt timp după ce a ajuns la locul accidentului.

O coliziune fatală care a schimbat destine

Potrivit publicației Correio Braziliense, Karla Thaynnara se afla pe motocicletă marți, 3 martie, când a intrat în coliziune cu un autoturism pe o autostradă din apropierea capitalei Brasília. Impactul a fost fatal, iar vestea s-a răspândit rapid în mediul online, unde influencerița era urmărită de peste 64.000 de persoane.

Tatăl ei, José Carlos Andrade Nogueira, fost ofițer în Poliția Militară, s-a grăbit la locul tragediei imediat ce a aflat. Conform relatărilor, după ce a văzut resturile motocicletei și scena accidentului, acesta și-ar fi luat viața, în ciuda încercărilor polițiștilor de a interveni.

Anunțul familiei și reacția comunității

Moartea celor doi a fost confirmată printr-o postare emoționantă pe Instagramul Karlei, însoțită de fotografii în care tatăl și fiica apar zâmbind. „Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a Karlei și a lui José Carlos”, a transmis familia, precizând că priveghiul urma să aibă loc miercuri după-amiază.

Un alt mesaj a anunțat organizarea unei caravane moto în memoria influenceriței, un gest simbolic pentru pasiunea ei pentru motociclete. Contul a distribuit și un scurt videoclip filmat de pe o motocicletă în mers, însoțit de mesajul: „Prințesa mea, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.”

Citeşte și: Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene, a murit la 86 de ani

Citeşte şi: A ajuns de nerecunoscut! Actrița celebră, transformată radical după ani de dependențe și operații estetice complicate

Citeşte şi: Supermodelul și actrița Annabel Schofield, cunoscută pentru rolul din „Dallas”, a murit la 62 de ani

Viața Karlei: sport, motociclete și familie

Postările influenceriței arătau o tânără energică, pasionată de fitness și de antrenamente intense. Ultima ei postare, din 21 februarie, o surprindea folosind un aparat de exerciții la sală. Dragostea pentru motociclete era la fel de evidentă: numeroase fotografii o arătau pe diverse modele, uneori cu cască, alteori fără.

În multe imagini apărea și alături de fiica ei, într-o ipostază tandră care a emoționat și mai mult comunitatea online după aflarea veștii.

Mesaje de condoleanțe și durere

Reacțiile urmăritorilor au fost copleșitoare. Comentariile au exprimat șoc, tristețe și compasiune pentru familia îndurerată:

„Atât de frumoasă, atât de tânără, o adevărată luptătoare… Dumnezeu să vă aibă în grijă pe tine și pe tatăl tău.”

„Nu există alinare pentru o astfel de durere. Dumnezeu să-i întărească pe cei rămași.”

„Să odihnești în pace. Fie ca fiica ta să crească știind ce mamă puternică ai fost.”

Tragedia Karlei Thaynnara și a tatălui ei a lăsat în urmă o comunitate îndurerată și o familie devastată, iar povestea lor a devenit un simbol al fragilității vieții și al impactului profund pe care îl poate avea pierderea unei persoane dragi.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News