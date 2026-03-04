Annabel Schofield, supermodel și actriță cunoscută pentru rolul din Dallas, a murit la 62 de ani, în Los Angeles. Vedeta fusese diagnosticată cu cancer cerebral și își documentase public lupta cu boala.

Ultimele luni ale actriței

După diagnostic, Schofield a împărtășit detalii despre starea ei de sănătate pe o pagină GoFundMe creată pentru a o ajuta cu cheltuielile medicale. În ultima actualizare, din 18 ianuarie, ea dezvăluia că trecuse printr-o intervenție chirurgicală de urgență pentru îndepărtarea unei mase din cavitatea nazală.

De la Llanelli la marile podiumuri ale lumii

Născută pe 4 septembrie 1963 în Llanelli, Țara Galilor, Annabel provenea dintr-o familie legată de industria filmului. Tatăl ei, John D. Schofield, a fost producător executiv implicat în filme precum Jerry Maguire și As Good As It Gets.

Cariera ei în modă a început la Londra, unde a devenit rapid una dintre cele mai căutate modele ale epocii. A apărut pe coperțile a „sute” de reviste internaționale, inclusiv Vogue Germania și Vogue Italia. Melissa Richardson, fondatoarea agenției Take Two, care a reprezentat-o la începutul carierei, a vorbit cu emoție despre impactul ei.

„A fost deschizătoarea de drumuri pentru Take Two — fără ea, nu am fi reușit niciodată așa cum am făcut-o. Era amuzantă, autentică, frumoasă și cu picioarele pe pământ”, a spus Richardson. „Nu s-a schimbat niciodată față de drăguța fată galeză de 17 ani pe care am întâlnit-o prima dată. Era loială, grijulie și, mai presus de toate, o frumusețe răvășitoare. Era cea mai bună.”

Schofield a fost imaginea unor campanii pentru Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel și Revlon. A devenit memorabilă și datorită unei reclame Bugle Boy Jeans din anii ’80, în care întreba celebru: „Excuse me, are those Bugle Boy jeans you’re wearing?”

Apariția în Dallas

În plină ascensiune în lumea modei, Schofield s-a mutat la Los Angeles, unde a fost distribuită în serialul Dallas. A apărut în 12 episoade ale sezonului 11, interpretând-o pe Laurel Ellis, partenera de ecran a lui Larry Hagman, celebrul J.R. Ewing.

A jucat și în filme precum Eye of the Widow, iar ulterior a lucrat în producție pentru proiecte precum The Brothers Grimm, Doom și City of Ember. A fondat propria companie, Bella Bene Productions, prin care a realizat reclame și proiecte de modă. În 2013, a publicat romanul The Cherry Alignment, inspirat din experiențele ei din anii ’80.

