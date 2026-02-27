Un nou capitol dificil se conturează pentru o actriță care, după ani marcați de dependența de cocaină și complicații medicale, încearcă să‑și recâștige încrederea și identitatea.

Danniella Westbrook, fosta vedetă a serialului “EastEnders”, trece printr‑un nou episod extrem de delicat, în lupta pentru refacerea feței afectate de ani de dependență și probleme medicale. Actrița de 52 de ani și‑a prezentat recent rezultatele ultimei intervenții chirurgicale, la scurt timp după ce și‑a scos bandajele, într‑un selfie realizat în Dubai.

Transformare după o intervenție complexă

În imaginile publicate de Daily Mail, Danniella apare relaxată lângă piscină, purtând un costum de baie albastru, însă cu nasul încă vânăt și însângerat, semn al operației recente. Procedura, realizată la Spitalul Gargash, a inclus un lifting complet al feței, gâtului și sprâncenelor, precum și reconstrucția buzelor și a nasului.

Actrița a trecut în ultimii ani prin numeroase intervenții, încercând să repare efectele devastatoare ale consumului de cocaină și ale osteoporozei, care i‑au provocat prăbușirea septului nazal. Chirurgul Parviz Sadigh, cel care a operat‑o și în trecut, a fost din nou responsabil pentru reconstrucția dificilă.

Într‑o postare anterioară pe Instagram, Danniella îi transmitea recunoștință medicului: ”Multă dragoste și mult respect pentru chirurgul meu uimitor @parvizsadigh pentru toată munca lui grea. În fiecare zi cresc și strălucesc… mulțumesc și abia aștept februarie pentru următoarea operație.”

Probleme medicale și pierderea unui rol important

Operația vine într‑un moment sensibil pentru actriță, care fusese distribuită în filmul „Tales From The Trap”, unde urma să interpreteze o bunică gangster ce vinde arme. Rolul ar fi marcat revenirea ei pe ecran, după o absență de aproape un deceniu. Totuși, problemele respiratorii cauzate de septul distrus ]n urma consumului excesiv de droguri au forțat‑o să se retragă, iar producătorii au înlocuit‑o cu actrița Kim Tiddy.

O sursă apropiată declara la acea vreme: „Danniella a fost dusă de urgență la spital cu dificultăți de respirație, ceea ce a însemnat că a trebuit să se retragă din filmări. Este foarte dezamăgitor, pentru că toată lumea aștepta să o vadă în acel rol.”

Lecții dure din trecut și un mesaj pentru tinerii actori

Danniella a vorbit deschis despre impactul devastator al drogurilor asupra carierei și sănătății sale. Ea a estimat că a cheltuit aproximativ 250.000 de lire pe cocaină și a recunoscut că dependența i‑a distrus viața profesională, inclusiv rolul din EastEnders, de unde a fost concediată la doar 16 ani.

Actrița consideră că tinerii actori ar trebui protejați și informați încă de la început:

„Cred că ar trebui să existe cineva la EastEnders care să le spună tinerilor: ‘Uite, viața ta este pe cale să se schimbe, vei fi invitat în tot felul de locuri și ți se vor oferi droguri.’ Cineva care să le explice ce fel de oameni vor întâlni, ce fel de presiuni există și cât de repede poate dispărea tot ce ai construit.”

În 2023, Danniella mărturisea că a detestat rezultatele unei reconstrucții faciale anterioare, după ce a așteptat șapte ani să găsească un chirurg dispus să o opereze din cauza stării grave a septului. Ultima ei apariție TV a fost în 2016, în Celebrity Big Brother, unde a ajuns în finală și a câștigat competiția.

Foto: capturi Youtube – The Star Showbiz / Star Flash, Profimedia

