Bette Midler, transformare surprinzătoare la 80 de ani. Legenda Hollywoodului, fotografiată într-o ipostază neobișnuită în New York

Raluca Vițu
Actualizat 17.02.2026, 16:57

În 2026, actrița și cântăreața Bette Midler rămâne o prezență plină de viață în public, fiind surprinsă participând la diferite evenimente și apărând în continuare în fața fanilor cu aceeași energie care a consacrat-o.

În una dintre cele mai recente ipostaze, artista a fost fotografiată într-o apariție de nerecunoscut, în drum spre The Late Show With Stephen Colbert din New York, purtând un palton bej elegant, așezat peste un hanorac maro. Legendara cântăreață și actriță a optat pentru o ținută confortabilă, cu pantaloni de trening gri, șosete albe, pantofi negri și părul cărunt prins într-o coadă lejeră.

Activitatea intensă a lui Bette Midler în ultimii ani

Deși a vândut cu ani în urmă penthouse-ul de pe Fifth Avenue, Midler continuă să fie o figură activă în viața culturală și socială a New York-ului. La 80 de ani, artista își păstrează stilul inconfundabil și nu ezită să apară în public, fie la evenimente mondene, fie în proiecte profesionale. A fost văzută în West Village, străbătând orașul cu aceeași determinare pe care o avea în perioada de început a carierei.

Vezi în GALERIA FOTO mai multe imagini cu Bette Milder.

Pe plan profesional, Midler nu dă semne că ar încetini. A vorbit deschis despre dorința de a-și completa statutul EGOT prin câștigarea unui Oscar și și-a exprimat interesul de a reveni la unele dintre rolurile sale iconice. Printre ideile discutate se numără o continuare a filmului Beaches, concentrată pe viața lui C.C. Bloom la maturitate, dar și entuziasmul pentru un posibil Hocus Pocus 3, pentru care a îndemnat studiourile să se miște rapid cât timp distribuția originală este pregătită să revină.

Katie Holmes și fiica ei, Suri, de nerecunoscut pe străzile din New York. Cum au fost surprinse de paparazzi

Actorul Michele Placido, celebrul comisar Corrado Cattani din „Caracatița", greu de recunoscut la 79 de ani. De ce s-a despărțit de a doua soție, Federica Luna Vincenti, mai tânără cu 37 de ani

Cătălin Crișan, transformat total la doi ani de la operația suferită. Fanii nu l-au recunoscut: „Ce e cu el? Imposibil!"

Discursul emoționant de la gala Hulaween

La gala anuală Hulaween din 24 octombrie 2025, organizată în beneficiul New York Restoration Project — fundație creată de Midler în 1995 — artista a vorbit cu sinceritate despre vârstă și despre impactul anilor trecuți.

„Știu ce vă gândiți: ai 77 de ani, ești aproape de 80. Ai nevoie de un scaun? Nu”, a glumit ea pe scenă, înainte de a adăuga: „Nu mai sunt un pui de primăvară. Nu mai sunt nici un pui de vară. Sunt un pui pe cale de dispariție, în acest punct.”

Bette_Midler.jpgIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Midler a rememorat începuturile proiectului său ecologic și a adus un omagiu celor care au ajutat-o să transforme inițiativa într-o mișcare importantă pentru oraș. „Când ești bătrân, îți amintești lucrurile vechi mai bine decât pe cele de ieri. Îți amintești cum era să sapi într-un parc murdar și să fii printre oameni cu aceleași valori.”

Durerea pierderii prietenei sale, Diane Keaton

Apariția lui Midler la gala Hulaween a venit la scurt timp după moartea prietenei și colegei sale din The First Wives Club, Diane Keaton, care s-a stins în California la vârsta de 79 de ani.

Într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, Midler a scris: „Brilianta, frumoasa, extraordinara Diane Keaton a murit. Nu pot să vă spun cât de insuportabil de tristă mă face această veste.” Artista a descris-o pe Keaton drept „hilară, complet originală și complet lipsită de viclenie”, subliniind autenticitatea și generozitatea care au definit-o.

La 80 de ani, Bette Midler rămâne un simbol al vitalității, al creativității și al implicării civice. Fie că apare pe străzile New York-ului într-o ținută relaxată, fie că urcă pe scenă pentru a susține cauze în care crede, artista demonstrează că vârsta nu este un obstacol, ci o etapă în care experiența și autenticitatea devin mai puternice ca oricând.

Foto – Profimedia

Bette MidlerIconVEZI  GALERIA  FOTO(10 / 11)
