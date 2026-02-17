În 2026, actrița și cântăreața Bette Midler rămâne o prezență plină de viață în public, fiind surprinsă participând la diferite evenimente și apărând în continuare în fața fanilor cu aceeași energie care a consacrat-o.

În una dintre cele mai recente ipostaze, artista a fost fotografiată într-o apariție de nerecunoscut, în drum spre The Late Show With Stephen Colbert din New York, purtând un palton bej elegant, așezat peste un hanorac maro. Legendara cântăreață și actriță a optat pentru o ținută confortabilă, cu pantaloni de trening gri, șosete albe, pantofi negri și părul cărunt prins într-o coadă lejeră.

Activitatea intensă a lui Bette Midler în ultimii ani

Deși a vândut cu ani în urmă penthouse-ul de pe Fifth Avenue, Midler continuă să fie o figură activă în viața culturală și socială a New York-ului. La 80 de ani, artista își păstrează stilul inconfundabil și nu ezită să apară în public, fie la evenimente mondene, fie în proiecte profesionale. A fost văzută în West Village, străbătând orașul cu aceeași determinare pe care o avea în perioada de început a carierei.

Vezi în GALERIA FOTO mai multe imagini cu Bette Milder.

Pe plan profesional, Midler nu dă semne că ar încetini. A vorbit deschis despre dorința de a-și completa statutul EGOT prin câștigarea unui Oscar și și-a exprimat interesul de a reveni la unele dintre rolurile sale iconice. Printre ideile discutate se numără o continuare a filmului Beaches, concentrată pe viața lui C.C. Bloom la maturitate, dar și entuziasmul pentru un posibil Hocus Pocus 3, pentru care a îndemnat studiourile să se miște rapid cât timp distribuția originală este pregătită să revină.

Citeşte şi: Katie Holmes și fiica ei, Suri, de nerecunoscut pe străzile din New York. Cum au fost surprinse de paparazzi

Citeşte şi: Actorul Michele Placido, celebrul comisar Corrado Cattani din „Caracatița”, greu de recunoscut la 79 de ani. De ce s-a despărțit de a doua soție, Federica Luna Vincenti, mai tânără cu 37 de ani

Citeşte şi: Cătălin Crișan, transformat total la doi ani de la operația suferită. Fanii nu l-au recunoscut: „Ce e cu el? Imposibil!”

Discursul emoționant de la gala Hulaween

La gala anuală Hulaween din 24 octombrie 2025, organizată în beneficiul New York Restoration Project — fundație creată de Midler în 1995 — artista a vorbit cu sinceritate despre vârstă și despre impactul anilor trecuți.

„Știu ce vă gândiți: ai 77 de ani, ești aproape de 80. Ai nevoie de un scaun? Nu”, a glumit ea pe scenă, înainte de a adăuga: „Nu mai sunt un pui de primăvară. Nu mai sunt nici un pui de vară. Sunt un pui pe cale de dispariție, în acest punct.”

Midler a rememorat începuturile proiectului său ecologic și a adus un omagiu celor care au ajutat-o să transforme inițiativa într-o mișcare importantă pentru oraș. „Când ești bătrân, îți amintești lucrurile vechi mai bine decât pe cele de ieri. Îți amintești cum era să sapi într-un parc murdar și să fii printre oameni cu aceleași valori.”

Durerea pierderii prietenei sale, Diane Keaton

Apariția lui Midler la gala Hulaween a venit la scurt timp după moartea prietenei și colegei sale din The First Wives Club, Diane Keaton, care s-a stins în California la vârsta de 79 de ani.

Într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, Midler a scris: „Brilianta, frumoasa, extraordinara Diane Keaton a murit. Nu pot să vă spun cât de insuportabil de tristă mă face această veste.” Artista a descris-o pe Keaton drept „hilară, complet originală și complet lipsită de viclenie”, subliniind autenticitatea și generozitatea care au definit-o.

La 80 de ani, Bette Midler rămâne un simbol al vitalității, al creativității și al implicării civice. Fie că apare pe străzile New York-ului într-o ținută relaxată, fie că urcă pe scenă pentru a susține cauze în care crede, artista demonstrează că vârsta nu este un obstacol, ci o etapă în care experiența și autenticitatea devin mai puternice ca oricând.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News