Katie Holmes și fiica ei, Suri, de nerecunoscut pe străzile din New York. Cum au fost surprinse de paparazzi

Katie Holmes (47 de ani) și fiica ei, Suri Noelle (19 ani), au fost fotografiate în New York, într-o scenă încărcată de emoție și apropiere. Deși Suri locuiește în Pittsburgh pe durata anului universitar, întâlnirile ei cu mama rămân momente speciale, iar apariția lor rară a lor împreună a atras imediat atenția presei.

O ieșire discretă, dar plină de semnificație

Imaginile surprinse arată o Suri vizibil abătută, stând pe treptele unei clădiri. La scurt timp, Katie Holmes a sosit cu un Uber și s-a așezat lângă fiica ei, iar cele două au purtat o discuție lungă, într-o atmosferă intimă. La un moment dat, Suri s-a ridicat și a plecat, însă s-a întors câteva minute mai târziu, reluând conversația cu mama ei. Ulterior, cele două au fost văzute mergând împreună să cumpere produse de patiserie.

Pentru această ieșire, Suri a ales o ținută confortabilă: pantaloni de trening bleumarin, o geacă verde matlasată și saboți maro, ținând în mână o băutură și o pungă cu produse de patiserie. Katie a optat pentru un pulover în dungi portocalii, pantaloni bleumarin trei sferturi, pantofi comozi, ochelari de soare și o geantă roșie.

Deși aparițiile lor împreună sunt rare, relația dintre Katie și Suri rămâne una extrem de apropiată, iar aceste momente arată încă o dată legătura puternică dintre ele.

Acum doi ani, Suri a renunțat la numele de familie al tatălui său celebru, Tom Cruise (63 de ani), adoptând oficial numele Suri Noelle, o alegere inspirată de al doilea prenume al mamei sale și care marchează ruperea oricărei legături cu actorul.

Viața lui Suri ca studentă la Carnegie Mellon

Suri este în prezent studentă la prestigioasa Universitate Carnegie Mellon, unde își petrece cea mai mare parte a anului. Cu toate acestea, New York rămâne „acasă”, iar tânăra este adesea fotografiată în oraș, fie singură, fie alături de mama ei.

Citeşte şi: Suri Cruise, apariție de senzație la ziua de naștere a mamei sale. Suri și Katie Holmes seamănă ca două picături de apă / Foto

Citeşte şi: Fiica lui Katie Holmes și a lui Tom Cruise a renunțat la numele tatălui. Suri nu vrea să mai audă de celebrul actor

Citeşte şi: Suri Holmes, săruturi pasionale cu iubitul pe străzile din New York. Cum a fost fotografiată fata actorilor Katie Holmes și Tom Cruise

Vara trecută, Suri și-a petrecut vacanța în New York, fiind surprinsă frecvent în diverse ieșiri cu Katie. În august, a fost fotografiată chiar pe platourile de filmare ale producției „Happy Hours”, noul film al actriței, în care joacă și Joshua Jackson.

Potrivit The Daily Mail, Suri este interesată de domeniul modei și se descurcă excelent la facultate, având deja un grup apropiat de prieteni. O sursă a declarat: „Este o fată inteligentă și se transformă într-o tânără matură și foarte isteață. Are un grup de prieteni loiali și știe exact de unde vine.”

Talent artistic și primele proiecte în lumea mamei sale

Deși nu și-a ales încă un drum profesional clar, Suri este extrem de talentată artistic. A jucat în mai multe producții școlare de teatru și muzică, inclusiv într-o adaptare a musicalului „The Addams Family”, unde a interpretat-o pe Morticia Addams.

Mai mult, și-a demonstrat și abilitățile muzicale în proiectele mamei sale. Suri a interpretat o versiune a piesei „Blue Moon”, inclusă în filmul lui Katie Holmes, „Alone Together”.

Katie a vorbit cu mândrie despre colaborarea lor: „Îmi doresc întotdeauna cel mai înalt nivel de talent, așa că am întrebat-o pe ea. Este foarte talentată. A acceptat, a înregistrat piesa, iar eu am lăsat-o să-și facă treaba. Așa lucrez eu ca regizor: Asta cred că ne dorim cu toții, iar acum fă lucrurile în stilul tău.”

Chiar dacă Suri este acum studentă și își construiește propriul drum, legătura cu mama ei rămâne una profundă. Iar imaginile surprinse în New York arată exact acest lucru: o relație caldă, sinceră, în care sprijinul reciproc este mereu prezent.

Foto – Profimedia / Instagram

Urmărește-ne pe Google News