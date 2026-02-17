Monica Tatoiu, reacție neașteptată față de iubita fiului său: „Mie nu-mi place! I-am spus-o ei!” Ce i-a zis verde în față tinerei

Monica Tatoiu a revinit în atenția publicului cu o serie de declarații directe, în stilul ei caracteristic. Afacerista a vorbit deschis despre relația cu fiul ei, despre modul în care își exprimă opiniile și despre felul în care vede maturitatea la 70 de ani. Așa cum și-a obișnuit publicul, Tatoiu nu a ocolit subiectele sensibile și a spus lucrurilor pe nume.

Monica Tatoiu, reacție neașteptată față de iubita fiului său

Monica Tatoiu afirmă că nu își ascunde niciodată opiniile, indiferent de context sau de persoana cu care discută. Ea spune că preferă adevărul spus direct, chiar dacă poate crea momente tensionate.

„Eu spun adevărul în fața omului, eu nu bârfesc că pe urmă uit și mă fac de râs. Ce e în gușă e și în căpușă” – a spus afacerista în podcastul „Face to face„.

Una dintre cele mai comentate declarații ale sale a fost legată de relația fiului ei, Victor, stabilit în străinătate. Tatoiu a recunoscut că nu o place pe actuala parteneră a acestuia și că i-a spus asta fără ocolișuri.

„Are o relație, mie nu-mi place, dar eu nu mă bag. I-am spus-o ei.”

Afacerista a explicat că preferă să fie sinceră decât să întrețină aparențe.

„Dacă îți spun ție: ‘vai, ce frumoasă ești’, iar după mă duc și spun altceva, mă fac de râs.”

Monica Tatoiu a vorbit și despre relația cu fiul ei, recunoscând că în primii ani nu a fost foarte prezentă în viața lui, responsabilitatea fiind preluată de bunică și bone. Cu timpul, legătura lor s-a consolidat, iar acum îl consideră un adult matur și echilibrat.

Ea spune că Victor, devenit master diver în străinătate, este „mai înțelept decât ea” și că se bazează pe propriile valori și decizii.

Pragmatismul vârstei și rolul soțului în deciziile importante

Ajunsă la 70 de ani, Monica Tatoiu afirmă că a devenit mai pragmatică și că se bazează pe oameni de încredere atunci când ia decizii importante. Printre aceștia se numără și soțul ei, pe care îl consideră un consilier valoros.

„Acum, că la 70 de ani, sunt mult mai pragmatică. Am niște oameni în care am încredere și care nu sunt eu. Un consilier înțelept e bărbatul meu.”

Monica Tatoiu rămâne una dintre cele mai vocale și neconvenționale figuri publice din România. Declarațiile ei directe, uneori incomode, continuă să stârnească reacții, dar și să contureze imaginea unei femei care nu se teme să fie autentică, indiferent de consecințe.

