Monica Tatoiu, dezvăluiri neașteptate despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. „S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu. După trei zile a murit!”

Moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a stârnit numeroase controverse și a intrat în atenția autorităților. În cadrul unei emisiuni televizate, Monica Tatoiu a intervenit prin apel video și a făcut declarații ample despre ceea ce știe cu privire la ultimele clipe din viața acesteia.

Mărturia sa ridică semne de întrebare și pune accent pe vulnerabilitatea persoanelor în vârstă, care pot deveni victime ale izolării și manipulării.

Dezvăluirile Monicăi Tatoiu după moartea Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu a murit la începutul lunii decembrie, iar circumstanțele dispariției sale au generat suspiciuni. Procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă și au dispus deshumarea pentru efectuarea necropsiei. În acest context, Monica Tatoiu a povestit ce a aflat din discuțiile cu apropiați și din informațiile transmise chiar de Stănoiu.

„Eu m-am întors pe 30 noiembrie, iar pe 1 decembrie am serbat Ziua Națională împreună cu prieteni din generația mea. Eu fac 70 de ani. Din întâmplare discutam despre doamna Stănoiu. Ne cunoșteam, unii mai apropiați, alții mai îndepărtați și atunci am văzut primele poze cu ea pe care ea le-a dat prietenei mele cu care stăteam de vorbă. Toți am zis că femeia asta a ajuns la mâna acestui individ, ce putem să facem? Asta vorbeam pe 1 decembrie. După trei zile a murit.

S-a întâmplat o chestie. I-a fost concediat șoferul și femeia de serviciu care mergea tot timpul cu ea. S-a mutat în casa ei pe post de șofer acest personaj și mama acestui șofer gătea. Informația este de la doamna Stănoiu. Și atunci este normal ca procuratura, pe lângă deshumare, să vadă ce s-a întâmplat în momentul în care ea a fost izolată de prieteni, de rude, de apropiați, i s-a confiscat telefonul, nu puteai să intri în casă. Mașina era condusă de acest individ care îi controla totul.

Citeşte şi: Ce au descoperit medicii legiști după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Rezultatele necropsiei

Citeşte şi: Mara Bănică susține că Monica Tatoiu i-a spus că Rodica Stănoiu „a căzut în ghearele unuia mai tânăr care încearcă s-o ucidă”: „Trei zile mai târziu murea”

Citeşte şi: Ce avere a lăsat Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat

Citeşte şi: Autopsia Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii legiști după deshumarea trupului fostei ministre a Justiției

Nu e vorba de doamna Stănoiu aici. Este vorba de toate persoanele mai în vârstă care sunt vulnerabile în astfel de situații. E lumea plină de astfel de cazuri. Italia, care are populație îmbătrânită, Franța. Sunt cazuri în care cineva se folosește de puterea grupului din care face parte pentru a pune mâna pe averile celor care sunt vulnerabili. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat din momentul în care ea a fost izolată. Se va face dreptate, problema este că vor cădea mai multe capete decât unul singur” – a mărturisit Tatoiu, citată de Kfetele.ro.

Ce au descoperit medicii legiști în urma necropsiei

Rodica Stănoiu a fost deshumată la solicitarea procurorilor, după ce apropiații au semnalat că aceasta ar fi ajuns la spital cu lovituri pe corp și semne de subnutriție. Necropsia efectuată marți a respins ipoteza unei agresiuni: medicii legiști au constatat absența urmelor de violență și au exclus strangularea. Verdictul oficial indică drept cauză a morții un stop cardiac.

Deși necropsia a indicat cauza imediată a decesului, rămâne nelămurit ce anume a provocat stopul cardiac. Clarificările urmează să vină din analizele toxicologice, recoltate în aceeași zi. Rezultatele pot fi întârziate până la o lună, perioadă în care ancheta rămâne deschisă și tensiunea crește.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News