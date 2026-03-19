Cu ce se ocupă și din ce face bani fiul Monicăi Tatoiu, Victoraș. „Învață acum de la niște meșteri bătrâni, în vârstă de 80-90 de ani!”

Monica Tatoiu, cunoscută pentru cariera sa în afaceri și pentru anii petrecuți ca profesoară de matematică, a vorbit cu sinceritate și mândrie despre parcursul profesional și pasiunile fiului ei, Victoraș, în vârstă de 31 de ani. Tânărul, educat în Marea Britanie și Italia, s-a remarcat în domeniul designului industrial, dar și prin talentul său de a recondiționa obiecte vechi, transformându-le în piese valoroase.

„A pierdut Bacul din cauza matematicii… după șase luni cu mine, a luat notă maximă”

Monica Tatoiu a rememorat un episod definitoriu din adolescența fiului ei: refuzul de a face meditații la matematică chiar cu mama sa. Decizia l-a costat examenul de Bacalaureat, însă situația s-a schimbat radical un an mai târziu.

„Am fost cea mai fericită când mi-a spus că nu face matematică cu mine că-s expirată și a pierdut Bacul din cauza matematicii. După șase luni cu mine, a luat notă maximă, dar a pierdut un an și eu am câștigat un an minunat cu puiul meu, doar pentru mine”, a povestit Monica, pentru click.ro.

Pentru ea, perioada în care l-a pregătit intens a fost una specială:

„A fost cel mai frumos an mamă-fiu.”

Studii internaționale și o carieră în design industrial

După ce a absolvit Școala Americană din București, Victoraș și-a continuat studiile în străinătate, în Marea Britanie și Italia, specializându-se în inginerie și design industrial. Astăzi, lucrează în domeniu și îmbină creativitatea artistică cu gândirea tehnică, lucru pe care Monica îl consideră un mare avantaj.

„El este artist ca înclinații, dar are un avantaj în design pentru că gândește și inginerește”, a explicat ea.

Pasiune pentru obiecte vechi: de la mobilier retro la aparate din fontă

Monica Tatoiu a dezvăluit că fiul ei este pasionat de recondiționarea pieselor vintage, în special a mobilierului și electrocasnicelor din anii ’60–’70, perioadă în care designul industrial a cunoscut o explozie creativă.

„Fiul meu caută acel mobilier din anii 60-70… Cumpără aparatele electrocasnice vechi din fontă și le reface sistemul interior. Mi-a recondiționat și mie un expressor din anii 70, a păstrat numai carcasa extraordinară”, a spus Monica.

Pentru a duce mai departe tehnicile tradiționale, Victoraș învață direct de la meșteri foarte în vârstă, specializați în mobilier pe arcuri și sfori, un stil redevenit extrem de căutat.

„Învață acum de la niște meșteri bătrâni, în vârstă de 80-90 de ani, cum să recondiționeze impecabil”, a explicat Tatoiu.

Ea spune că tânărul primește deja comenzi de la prieteni și cunoștințe, semn că talentul său este apreciat:

„Fiul meu este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!”

