Cu ce se ocupă și din ce face bani fiul Monicăi Tatoiu, Victoraș. „Învață acum de la niște meșteri bătrâni, în vârstă de 80-90 de ani!”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Monica Tatoiu, cunoscută pentru cariera sa în afaceri și pentru anii petrecuți ca profesoară de matematică, a vorbit cu sinceritate și mândrie despre parcursul profesional și pasiunile fiului ei, Victoraș, în vârstă de 31 de ani. Tânărul, educat în Marea Britanie și Italia, s-a remarcat în domeniul designului industrial, dar și prin talentul său de a recondiționa obiecte vechi, transformându-le în piese valoroase.
„A pierdut Bacul din cauza matematicii… după șase luni cu mine, a luat notă maximă”
Monica Tatoiu a rememorat un episod definitoriu din adolescența fiului ei: refuzul de a face meditații la matematică chiar cu mama sa. Decizia l-a costat examenul de Bacalaureat, însă situația s-a schimbat radical un an mai târziu.
„Am fost cea mai fericită când mi-a spus că nu face matematică cu mine că-s expirată și a pierdut Bacul din cauza matematicii. După șase luni cu mine, a luat notă maximă, dar a pierdut un an și eu am câștigat un an minunat cu puiul meu, doar pentru mine”, a povestit Monica, pentru click.ro.
Pentru ea, perioada în care l-a pregătit intens a fost una specială:
Studii internaționale și o carieră în design industrial
După ce a absolvit Școala Americană din București, Victoraș și-a continuat studiile în străinătate, în Marea Britanie și Italia, specializându-se în inginerie și design industrial. Astăzi, lucrează în domeniu și îmbină creativitatea artistică cu gândirea tehnică, lucru pe care Monica îl consideră un mare avantaj.
Pasiune pentru obiecte vechi: de la mobilier retro la aparate din fontă
Monica Tatoiu a dezvăluit că fiul ei este pasionat de recondiționarea pieselor vintage, în special a mobilierului și electrocasnicelor din anii ’60–’70, perioadă în care designul industrial a cunoscut o explozie creativă.
„Fiul meu caută acel mobilier din anii 60-70… Cumpără aparatele electrocasnice vechi din fontă și le reface sistemul interior. Mi-a recondiționat și mie un expressor din anii 70, a păstrat numai carcasa extraordinară”, a spus Monica.