Serghei Mizil și Monica Tatoiu s-au împăcat după mai bine de un deceniu în care nu și-au vorbit. De ce s-au certat: „Ne-am atacat de două, trei ori”

Serghei Mizil și Monica Tatoiu s-au împăcat după un deceniu în care nu și-au vorbit. O conversație neașteptată, în perioada Paștelui, a pus capăt conflictului în centrul căruia s-a aflat nepoata lui Serghei, Oana Mizil.

Serghei Mizil și Monica Tatoiu s-au împăcat după mai bine de un deceniu în care nu și-au vorbit

Serghei Mizil și Monica Tatoiu au îngropat securea războiului după mai bine de zece ani în care nu și-au mai vorbit. Relația dintre cei doi, marcată de replici ironice și glume uneori acide, a fost reluată în spiritul sărbătorilor pascale. Afaceristul a povestit cu umor pentru Spynews cum o simplă conversație telefonică a fost suficientă pentru a restabili o comunicare cordială.

Divergențele dintre Serghei Mizil și Monica Tatoiu au pornit de la acuzațiile acesteia din urmă la adresa nepoatei lui, Oana Mizil. Monica a apus despre Oana că este „o păcătoasă” pentru că și-a părăsit soțul, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Liban, pentru Marian Vanghelie, care forma la rândul lui, la acea vreme, un cuplu cu o femeie cu care are și un fiu.

„Când un bărbat își părăsește copilul și familia, întotdeauna de vină e cealaltă femeie. Numai femeia e vinovată când un bărbat renunță la obligațiile față de familie. Femeia aceea poartă în spate responsabilitatea.

O cunosc pe Oana și pe ea sunt foarte supărată. O femeie care intervine și distruge o relație dintre doi oameni care cresc un copil e un mare păcătos. N-ai voie, oricât de mare ar fi dragostea! Asta nu se iartă, pentru că e un mare păcat. Dragostea e un sentiment normal, dar omul, spre deosebire de alte ființe, are rațiune și obligații asumate prin contracte sociale pe care trebuie să le respecte”, a declarat Monica Tatoiu pentru Ring, la acea vreme.

„Ne-am atacat de două, trei ori”

Într-un context tensionat, Serghei a intervenit pentru a-și apăra familia, ceea ce a dus la un schimb de replici aprinse într-o emisiune televizată. Totuși, Mizil subliniază că nu a fost vorba de un conflict profund, ci de glume și ironii fără resentimente majore. „Nu eram în clinciuri, ne-am atacat de două, trei ori, ce treabă am eu cu ea?! Nu a fost un șucăr cum am cu alții, a fost așa… Am făcut caterincă, nu am avut niciodată o chestie să am boală pe ea. Nu cred că avea nici ea pe mine. Se punea la mintea mea?! (râde)”, a declarat Serghei Mizil, pentru Spynews.

Afaceristul a explicat că momentul împăcării a venit natural, prin intermediul unui prieten comun care vorbea la telefon cu Monica Tatoiu în preajma sărbătorilor de Paște. Conversația a fost relaxată și plină de umor, iar cei doi au schimbat urări de bine. Serghei Mizil își amintește cu zâmbetul pe buze cum Monica i-a adresat o întrebare glumeață: „Doamna Tatoiu m-a întrebat dacă mi-a venit mintea la cap, ceva de genul”.

„Acum sunt supărat și pe nepoată, așa că acum poate să vorbească cât vrea. Chiar susțin”

Deși a recunoscut că la un moment dat a fost deranjat de comentariile Monicăi Tatoiu despre familia sa, Serghei Mizil a trecut peste aceste momente, mai ales că acum are propriile tensiuni cu nepoata sa, Oana Mizil. Cu umorul care îl caracterizează, Mizil afirmă că nu îl mai deranjează dacă Monica Tatoiu ar dori să reia subiectul despre nepoata sa.

„Mie îmi era simpatică, însă ea s-a luat, la acel moment, de familia mea. Nu mi-a făcut ca ceilalți cu care sunt certat și am avut o prietenie care m-a ars, m-a înșelat. Cu dânsa m-am certat pentru niște vorbe, caterincă. Da, atunci m-a deranjat, dar acum sunt supărat și pe nepoată, așa că acum poate să vorbească cât vrea de nepoată, că nu mă mai deranjează. Chiar susțin (râde)”, a mai adăugat Serghei Mizil.

Reporterii Spynews au contactat-o pe Monica Tatoiu pentru o reacție, însă aceasta a ales să nu comenteze situația.

Foto: Capturi YouTube; Facebook

