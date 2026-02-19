Monica Tatoiu, atac dur la adresa Biancăi Drăgușanu. „Mă enervează că pretinde cine nu e, de când a transformat-o Botezatu. E toxică!”

Monica Tatoiu a făcut din nou valuri în mediul online după ce, invitată în podcastul „Face to Face”, a fost provocată să răspundă sincer la o serie de întrebări extrase din bilețele. Una dintre ele a vizat vedeta din showbiz care, în opinia ei, nu ar merita statutul de designer. Răspunsul a venit imediat și fără ezitare: Bianca Drăgușanu.

De ce nu o consideră designer pe Bianca Drăgușanu

Tatoiu a explicat că nu are nimic personal cu Bianca, însă o deranjează faptul că aceasta ar pretinde un statut profesional pe care, în opinia ei, nu îl are. „Care este cea mai nesuferită vedetă? Bianca Drăgușanu. Pentru că pretinde ceea ce nu este. De exemplu, că este creatoare de modă.”

Ea a continuat cu o critică directă la adresa modului în care unele vedete își construiesc brandurile de haine. „Știi cum fac vedetele din România și din alte părți business cu haine? Cumpără marfă chinezească, pun două etichete și spun că e creația mea.”

Citeşte și: Ce decizie a luat Monica Tatoiu, după 39 de ani de căsătorie. A decis să își facă o surpriză: „Este secret”

Citeşte şi: Bianca Drăgușanu nu mai apare la podcasturi decât contra unor sume de bani: „Toate leșinatele se duc gratis, pe mine mă cunoaște lumea”

Citeşte şi: Bianca Drăgușanu a dezvăluit secretul pentru silueta ei: Ține dietă de când avea 20 de ani: „M-ați criticat că sunt grasă, la Din dragoste”

Citeşte şi: De ce s-au certat Monica Tatoiu și Cătălin Măruță: „Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta”

„Nu vă băgați pe haine cu mine!”

Monica Tatoiu a insistat că are experiență reală în domeniu și că poate recunoaște imediat calitatea și proveniența materialelor. „Eu mă pricep la haine. Pe lângă faptul că mă pricep la toate, la haine mă pricep foarte bine. Când pun mâna pe o haină, știu din ce material sunt făcute.”

Ea a explicat și de ce este atât de sigură pe afirmațiile sale. „De unde știu? Eu bat toate depozitele de materiale. Știu pe cele cu care mă întâlnesc la depozitul de haine, știu pe cele cu care m-am întâlnit la producătorii de pantaloni, genți. Nu vă băgați pe haine cu mine.”

Tatoiu a subliniat că nu se ascunde în spatele camerelor și că i-a spus Biancăi aceleași lucruri și personal. „Nu doar ea, mai sunt vreo două, trei. Dar ea mă enervează că pretinde cine nu e, de când a transformat-o Botezatu. E toxică. Eu nu bârfesc, i-am spus-o și în față. S-a strâmbat.”

I-a spus iubitei fiului ei că nu o place

Tot în podcastul „Face to face”, Monica Tatoiu a vorbit deschis despre relația fiului ei, Victor, și despre părerea pe care o are față de actuala lui parteneră. Fidela stilului ei direct, Tatoiu a mărturisit că nu îi place iubita acestuia, însă a subliniat că nu intervine în viața lui personală.

Ea a explicat că preferă sinceritatea în locul aparențelor și că i-a spus tinerei în față ceea ce gândește. Pentru Tatoiu, ipocrizia este inacceptabilă, motiv pentru care evită să complimenteze pe cineva doar de formă, iar apoi să spună altceva pe la spate.

“Eu spun adevărul în fața omului, eu nu bârfesc că pe urmă uit și mă fac de râs. Ce e în gușă e și în căpușă. Are o relație, mie nu-mi place, dar eu nu mă bag. I-am spus-o ei. Dacă îți spun ție: ‘vai, ce frumoasă ești’, iar după mă duc și spun altceva, mă fac de râs” – a declarat afacerista.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News