Regele Charles, mesaj după ce fratele său, Prințul Andrew, a fost arestat: „Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare”

Regele Charles a reacționat după arestarea fratelui său, fostul Prinț Andrew, pe 19 februarie, la Sandringham. Andrew este investigat pentru presupusa divulgare de informații confidențiale către Jeffrey Epstein, stârnind o premieră istorică în familia regală britanică.

Regele Charles, despre arestarea fratelui său

Regele Charles a vorbit public despre arestarea fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, fostul Prinț Andrew, într-un context care zguduie familia regală britanică. Pe 19 februarie 2026, ziua în care Andrew a împlinit 66 de ani, acesta a fost reținut de poliția din Norfolk, în cadrul unei investigații privind suspiciuni de conduită necorespunzătoare în funcții publice.

„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare despre suspiciunile ce îl implică pe Andrew Mountbatten-Windsor. Ce urmează acum este un proces complet, corect și adecvat prin care această problemă să fie investigată de autoritățile competente. În acest sens, așa cum am afirmat anterior, avem toată susținerea și cooperarea noastră deplină. Vreau să fie clar: legea trebuie să își urmeze cursul. În timp ce acest proces continuă, nu ar fi potrivit să comentez mai departe despre acest subiect. Între timp, eu și familia mea vom continua să ne dedicăm îndatoririlor noastre și serviciului față de voi toți”, se arată în comunicatul transmis de Palatul Buckingham.

Declarația a fost semnată „Charles R.” Regele Charles își semnează numele „Charles R” pentru a reprezenta titlul său formal, unde ”R” reprezintă Rex, cuvântul latin pentru rege.

Arestarea lui Andrew este un moment fără precedent în istoria modernă a familiei regale britanice.

Citește și: Prințul Andrew al Marii Britanii a fost arestat în dosarul Epstein. De ce este acuzat fratele Regelui Charles

Citește și: Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”

Percheziții la reședințele lui Andrew

Potrivit People, poliția a efectuat percheziții la două proprietăți ale lui Andrew: Wood Farm, pe moșia Sandringham, unde locuiește în prezent, și la reședința sa din Windsor. Thames Valley Police a confirmat că bărbatul rămâne în custodie, fără a-i dezvălui identitatea.

Investigația îl vizează pe Andrew Mountbatten-Windsor în legătură cu acuzații privind divulgarea de informații confidențiale către Jeffrey Epstein, infractor condamnat. Aceste acuzații se referă la perioada în care Andrew a fost reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț internațional între 2001 și 2011.

Grupul Republic, care a depus plângerea, susține că emailurile dintre Andrew și Epstein conțin dovezi ale unor documente confidențiale transmise în mod nepotrivit. Aceste corespondențe au fost făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA pe 30 ianuarie 2026.

Citește și: Maria Constantin, dezvăluiri despre ce a făcut Silviu Prigoană pentru ea. Declarații la un an de la moartea afaceristului: „Singurul care a rămas alături de mine”

Citește și: Monica Tatoiu, atac dur la adresa Biancăi Drăgușanu. „Mă enervează că pretinde cine nu e, de când a transformat-o Botezatu. E toxică!”

Jeffrey Epstein, finanțist american și infractor sexual condamnat, a murit în august 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual. Relația lui Andrew cu Epstein a dus, în 2019, la decizia fostului duce de York de a se retrage din viața publică.

Într-o declarație emisă pe 9 februarie 2026, Palatul Buckingham a spus: „Regele a exprimat clar, atât prin cuvinte, cât și prin acțiuni fără precedent, preocuparea sa profundă față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală în legătură cu comportamentul domnului Mountbatten-Windsor. În timp ce revendicațiile specifice sunt pentru domnul Mountbatten-Windsor să le abordeze, dacă Thames Valley Police ne solicită, suntem pregătiți să îi sprijinim, așa cum v-ați aștepta”.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News