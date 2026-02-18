Mia Goth și Shia LaBeouf s-au despărțit în secret în urmă cu aproape un an, a declarat o sursă pentru Page Six. Nu este clar, pentru moment, dacă perechea a înaintat actele de divorț.

Mia Goth și Shia LaBeouf s-au despărțit în secret

Mia Goth și Shia LaBeouf s-ar fi despărțit anul trecut, a declarat o sursă pentru Page Six. O altă sursă a dezvăluit că actorul din „Transformers” s-a mutat la New Orleans după despărțire.

Vestea despărțirii lor a apărut după ce LaBeouf, în vârstă de 39 de ani, a fost arestat marți dimineață, 17 februarie, după ce ar fi fost implicat într-o bătaie. Goth, în vârstă de 32 de ani, și LaBeouf, în vârstă de 39 de ani, au avut o relație tumultoasă, cu despărțiri și împăcări, de când s-au cunoscut în 2012.

Actorii s-au cunoscut la filmările lungmetrajului „Nymphomaniac: Vol. II”, care a fost debutul lui Goth pe marele ecran. Au pozat în premieră pe covorul roșu în calitate de cuplu doi ani mai târziu, la Londra, la premiera filmului „Fury”, dar în 2015 au fost filmați în timp ce se certau violent în Germania.

Perechea s-a căsătorit în Las Vegas în 2016 și chiar a transmis nunta în direct pe TMZ. Doi ani mai târziu, în 2018, actorii au depus actele de divorț. Un reprezentant declara la acea vreme pentru Page Six: „Shia și Mia au depus actele de divorț. Separarea este amiabilă, iar toate detaliile referitoare la procedura de divorț vor rămâne private”.

Citește și: Maya Hawke, fiica actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman, s-a căsătorit cu cântărețul Christian Lee Hutson

Shia LaBeouf se confruntă cu dependența de alcool de mai mulți ani

Cu toate acestea, în martie 2020, au fost văzuți purtând din nou verighete în timp ce se plimbau cu bicicletele împreună în Los Angeles. Niciunul dintre ei nu a confirmat reconcilierea la momentul respectiv, însă după o serie de alte suișuri și coborâșuri, au devenit părinți în 2022.

În același an, LaBeouf a spus într-un interviu: „[Mia] mi-a salvat viața… A fost alături de mine într-un moment în care nu meritam să am pe nimeni în viața mea, mai ales pe ea… Mi-a dat speranță când eram la pământ”.

Reprezentanții lui Goth și LaBoeuf nu au comentat statutul relației lor. Vestea despărțirii lor vine după ce actorul a fost acuzat de agresiune. Marți dimineață, el se afla în continuare în spatele gratiilor, unde a fost reținut fără cauțiune.

TMZ a obținut imagini cu actorul fără tricou, îngrijit de paramedici după presupusa altercație. Nu este clar ce a dus la presupusa încăierare. Reprezentanții și avocatul lui LaBeouf nu au răspuns imediat la solicitările Page Six de a comenta arestarea. Actorul se confruntă cu dependența de alcool de mai mulți ani.

Foto: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News