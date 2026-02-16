Maya Hawke, fiica actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman, s-a căsătorit cu cântărețul Christian Lee Hutson

Maya Hawke și Christian Lee Hutson și-au unit oficial destinele. Actrița, în vârstă de 27 de ani, și cântărețul, în vârstă de 35 de ani, s-au căsătorit într-o ceremonie surpriză de Valentine’s Day, sâmbătă, 14 februarie, în New York City.

Ethan Hawke și Uma Thurman, emoționați la nunta fiicei

Părinții celebri ai Mayei — tatăl, Ethan Hawke, și mama, Uma Thurman — au fost prezenți la frumosul eveniment, la fel ca mulți dintre colegii ei din Stranger Things, printre care Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton și Joe Keery.

Maya a purtat o rochie albă de mireasă, completată de un palton de iarnă supradimensionat, cu pene, în timp ce Hutson a optat pentru un smoking clasic.

Mama miresei, Uma Thurman, 55 de ani, a purtat o rochie bleu cu pantofi asortați, iar Ethan Hawke, tot 55 de ani, a ales o ținută complet neagră.

Cei doi actori au fost căsătoriți între 1998 și 2005. Pe lângă Maya, ei mai au un fiu, Levon Roan Thurman-Hawke, prezent și el la nuntă. Ethan mai are două fiice, Clementine Jean Hawke și Indiana Hawke, cu soția sa, Ryan Shawhughes Hawke, iar Thurman are o altă fiică, Luna, cu fostul logodnic Arpad Busson.

Primele zvonuri despre logodnă, confirmate anul trecut

Hutson a confirmat că Maya este logodnica lui într-un interviu acordat SoCal Sound Session anul trecut.

Când prezentatoarea Julie Slater a menționat că Hutson a lucrat la piesa „Carousel Horses” de pe albumul său Paradise Pop. 10 alături de Phoebe Bridgers și „logodnica lui” Maya, muzicianul a răspuns simplu: „Da”!

Comentariile au venit cu două luni înainte ca Maya să fie fotografiată în aprilie, purtând un inel cu diamant pe degetul inelar, în timp ce vorbea la telefon în Manhattan.

În aceeași lună, cei doi și-au făcut debutul pe covorul roșu la premiera piesei John Proctor Is the Villain, unde Maya a venit să o susțină pe Sadie Sink, la Booth Theater din New York.

Vedeta din Inside Out 2 a participat anterior la prezentarea Prada FW25 din cadrul Milan Fashion Week, pe 27 februarie, alături de Hutson. Maya a postat apoi o fotografie cu cei doi stând în primul rând la show, pe Instagram, pe 3 martie.

O poveste de dragoste născută în studio

Maya l-a cunoscut pe cântărețul și compozitorul Hutson în urmă cu câțiva ani, în timpul unor înregistrări. Muzicianul din New York a deschis concertele lui Phoebe Bridgers în turneul din 2022–2023 și a colaborat cu Maya pe albumul ei din 2024, Chaos Angel.

În februarie 2024, Hutson a postat un mesaj de Valentine’s Day, însoțit de o fotografie cu el și Maya stând împreună pe o canapea.

„Prima piesă de pe noul album al Mayei, Chaos Angel, a apărut. Iubesc piesa asta. Iubesc albumul. Abia aștept să împărtășesc restul”, a scris el în descriere.

În iulie 2024, Maya a postat fotografii spontane pe Instagram, inclusiv imagini cu ea și Hutson întinși pe un pat sau stând împreună într-un avion.

Ea a scris în descriere: „Sunt suficient de norocoasă să îl cunosc pe acest om @christianleehutson. Este un poet, un geniu muzical”, adăugând că este „suficient de norocoasă să scrie cu el” la albumul lui, Paradise Pop. 10.

Într-un interviu acordat Zach Sang Show în aceeași lună, Maya a vorbit despre relația lor.

„Este minunat. Recomand din tot sufletul să te întâlnești cu prietenii tăi. E cel mai tare lucru. Ei te cunosc cu adevărat, iar ca om care a mai avut relații… ei chiar te văd ca pe o persoană cu sentimente, nu doar ca pe o foaie albă pe care să proiecteze imaginea lor despre iubita perfectă”, a spus ea.

Foto – Instagram

