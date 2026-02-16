  MENIU  
Home > Vedete > Maya Hawke, fiica actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman, s-a căsătorit cu cântărețul Christian Lee Hutson

Maya Hawke, fiica actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman, s-a căsătorit cu cântărețul Christian Lee Hutson

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Maya Hawke și Christian Lee Hutson și-au unit oficial destinele. Actrița, în vârstă de 27 de ani, și cântărețul, în vârstă de 35 de ani, s-au căsătorit într-o ceremonie surpriză de Valentine’s Day, sâmbătă, 14 februarie, în New York City.

Ethan Hawke și Uma Thurman, emoționați la nunta fiicei

Părinții celebri ai Mayei — tatăl, Ethan Hawke, și mama, Uma Thurman — au fost prezenți la frumosul eveniment, la fel ca mulți dintre colegii ei din Stranger Things, printre care Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton și Joe Keery.

Maya a purtat o rochie albă de mireasă, completată de un palton de iarnă supradimensionat, cu pene, în timp ce Hutson a optat pentru un smoking clasic.

Mama miresei, Uma Thurman, 55 de ani, a purtat o rochie bleu cu pantofi asortați, iar Ethan Hawke, tot 55 de ani, a ales o ținută complet neagră.

„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Recomandarea zilei

Cei doi actori au fost căsătoriți între 1998 și 2005. Pe lângă Maya, ei mai au un fiu, Levon Roan Thurman-Hawke, prezent și el la nuntă. Ethan mai are două fiice, Clementine Jean Hawke și Indiana Hawke, cu soția sa, Ryan Shawhughes Hawke, iar Thurman are o altă fiică, Luna, cu fostul logodnic Arpad Busson.

Citeşte şi: Ethan Hawke despre divorțul de Uma Thurman: „Viața mea s-a destrămat”

Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Uma Thurman, înșelată de Ethan Hawke. Actorul s-a recăsătorit cu amanta, fosta bonă a copiilor lui cu Uma

Citeşte și: Eric Schmidt, fostul CEO Google, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără decât el, deși este căsătorit: „A avut zeci de amante”

Primele zvonuri despre logodnă, confirmate anul trecut

Hutson a confirmat că Maya este logodnica lui într-un interviu acordat SoCal Sound Session anul trecut.

Când prezentatoarea Julie Slater a menționat că Hutson a lucrat la piesa „Carousel Horses” de pe albumul său Paradise Pop. 10 alături de Phoebe Bridgers și „logodnica lui” Maya, muzicianul a răspuns simplu: „Da”!

Comentariile au venit cu două luni înainte ca Maya să fie fotografiată în aprilie, purtând un inel cu diamant pe degetul inelar, în timp ce vorbea la telefon în Manhattan.

În aceeași lună, cei doi și-au făcut debutul pe covorul roșu la premiera piesei John Proctor Is the Villain, unde Maya a venit să o susțină pe Sadie Sink, la Booth Theater din New York.

Vedeta din Inside Out 2 a participat anterior la prezentarea Prada FW25 din cadrul Milan Fashion Week, pe 27 februarie, alături de Hutson. Maya a postat apoi o fotografie cu cei doi stând în primul rând la show, pe Instagram, pe 3 martie.

O poveste de dragoste născută în studio

Maya l-a cunoscut pe cântărețul și compozitorul Hutson în urmă cu câțiva ani, în timpul unor înregistrări. Muzicianul din New York a deschis concertele lui Phoebe Bridgers în turneul din 2022–2023 și a colaborat cu Maya pe albumul ei din 2024, Chaos Angel.

În februarie 2024, Hutson a postat un mesaj de Valentine’s Day, însoțit de o fotografie cu el și Maya stând împreună pe o canapea.

„Prima piesă de pe noul album al Mayei, Chaos Angel, a apărut. Iubesc piesa asta. Iubesc albumul. Abia aștept să împărtășesc restul”, a scris el în descriere.

În iulie 2024, Maya a postat fotografii spontane pe Instagram, inclusiv imagini cu ea și Hutson întinși pe un pat sau stând împreună într-un avion.

Ea a scris în descriere: „Sunt suficient de norocoasă să îl cunosc pe acest om @christianleehutson. Este un poet, un geniu muzical”, adăugând că este „suficient de norocoasă să scrie cu el” la albumul lui, Paradise Pop. 10.

Într-un interviu acordat Zach Sang Show în aceeași lună, Maya a vorbit despre relația lor.

„Este minunat. Recomand din tot sufletul să te întâlnești cu prietenii tăi. E cel mai tare lucru. Ei te cunosc cu adevărat, iar ca om care a mai avut relații… ei chiar te văd ca pe o persoană cu sentimente, nu doar ca pe o foaie albă pe care să proiecteze imaginea lor despre iubita perfectă”, a spus ea.

Foto – Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Fanatik
Dosarul Iohannis: Șeful ANAF, acuzat că vrea să pună presiune pe judecătorii. Contre dure cu avocatul fostului președinte: ”Are relații în Sibiu”
Dosarul Iohannis: Șeful ANAF, acuzat că vrea să pună presiune pe judecătorii. Contre dure cu avocatul fostului președinte: ”Are relații în Sibiu”
GSP.ro
Are 57 de selecții în naționala României și a semnat cu Asia Express! Avem toate detaliile
Are 57 de selecții în naționala României și a semnat cu Asia Express! Avem toate detaliile
Click.ro
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
TV Mania
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Citește și...
Gică Hagi, mesaj de ultimă oră din partea naționalei României: „Nu va fi ușor!”
Se poate cumula pensia din România cu cea din străinătate? Ce spune legea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Fostul ministru de Externe Adrian Severin dezvăluie cum se iau deciziile „în umbră” la nivelul UE
Doina Teodoru, primele dezvăluiri despre viața sentimentală, după despărțirea de chef Cătălin Scărlătescu: „Mi-aș dori foarte mult...”
Nicoleta Luciu, dezvăluiri dureroase despre sarcinile pierdute. "Plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni. A fost foarte greu!"
Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Câte medalii de aur are în palmares și în ce film a apărut
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Doina Teodoru, primele dezvăluiri despre viața sentimentală, după despărțirea de chef Cătălin Scărlătescu: „Mi-aș dori foarte mult...”
Doina Teodoru, primele dezvăluiri despre viața sentimentală, după despărțirea de chef Cătălin Scărlătescu: „Mi-aș dori foarte mult...”
Nicoleta Luciu, dezvăluiri dureroase despre sarcinile pierdute. "Plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni. A fost foarte greu!"
Nicoleta Luciu, dezvăluiri dureroase despre sarcinile pierdute. "Plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni. A fost foarte greu!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Elle
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
„În ce lume trăim??? Sunt din ce în ce mai șocată…” Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță
„În ce lume trăim??? Sunt din ce în ce mai șocată…” Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Câte medalii de aur are în palmares și în ce film a apărut
Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Câte medalii de aur are în palmares și în ce film a apărut
Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, de la Power Couple 2026. Ștefan Bănică Jr. este unchiul său
Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, de la Power Couple 2026. Ștefan Bănică Jr. este unchiul său
Viviana Sposub, cuvinte dulci pentru iubitul ei de Valentine's Day. Ce surpriză i-a făcut Iustin Chiroiu
Viviana Sposub, cuvinte dulci pentru iubitul ei de Valentine's Day. Ce surpriză i-a făcut Iustin Chiroiu
Raluca Pastramă, dezvăluiri despre viața amoroasă: "Sunt mai atentă, mai selectivă!" Fosta soție a lui Pepe surprinde cu noile priorități. "Niciodată să nu spui niciodată!"
Raluca Pastramă, dezvăluiri despre viața amoroasă: "Sunt mai atentă, mai selectivă!" Fosta soție a lui Pepe surprinde cu noile priorități. "Niciodată să nu spui niciodată!"
Observator News
Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"
Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"
Libertatea pentru Femei
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Truc simplu pentru stabilizarea glicemiei. Te ajută să îți ții în frâu poftele, oboseala și greutatea
Truc simplu pentru stabilizarea glicemiei. Te ajută să îți ții în frâu poftele, oboseala și greutatea
Semnalul de alarmă care apare înainte de AVC și dispare rapid. Medicii spun să nu-l ignori
Semnalul de alarmă care apare înainte de AVC și dispare rapid. Medicii spun să nu-l ignori
Avertisment CNAS: românii cu venituri mici riscă să rămână fără asigurări de sănătate
Avertisment CNAS: românii cu venituri mici riscă să rămână fără asigurări de sănătate
Se fac angajări la stat în peste 20 de orașe din România. Ce locuri de muncă sunt disponibile acum
Se fac angajări la stat în peste 20 de orașe din România. Ce locuri de muncă sunt disponibile acum
TV Mania
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Dragostea trece prin... cai putere! Dani Oțil a surprins-o pe Gabriela Prisăcariu cu un cadou de lux de peste 250.000€. Vezi cum arată „bijuteria” pe patru roți
Dragostea trece prin... cai putere! Dani Oțil a surprins-o pe Gabriela Prisăcariu cu un cadou de lux de peste 250.000€. Vezi cum arată „bijuteria” pe patru roți
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton