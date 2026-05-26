Russsell Crowe, îndrăgostit până peste cap de iubita cu 19 ani mai tânără. Gesturi tandre în public, la Roland-Garros

Russell Crowe, în vârstă de 61 de ani, a fost surprins în timp ce se simțea bine alături de iubita lui, Britney, în vârstă de 42 de ani, în tribunele de la Roland-Garros. Într-o fotografie surprinsă spontan, Russell s-a aplecat să-și sărute partenera, care zâmbea sub o pereche de ochelari de soare supradimensionați și cu un ruj roșu intens, iar într-o altă imagine cei doi se țineau de mână într-un moment intim, aproape de teren.

Gesturi tandre în tribunele Roland-Garros. Russell Crowe, îndrăgostit până peste cap

Îmbrăcați eleganți și cu o stare pozitivă, Russell Crowe și iubita lui s-au simțit bine la meciul de tenis dintre Alexander Zverev și Benjamin Bonzi.

Actorul a purtat un costum bleumarin peste o vestă gri și o cravată bleu deschis, în timp ce Britney a ales un sacou negru oversized, cu detalii aurii tip emblemă, purtat peste o cămașă albă. Și-a completat ținuta cu ochelari de soare reflectorizanți, coadă prinsă jos și bijuterii discrete.

Cei doi păreau complet relaxați în compania celuilalt, râzând și discutând animat pe tot parcursul turneului. Russell a fost văzut chiar ținând o minge de tenis în timp ce socializa cu ceilalți invitați.

Apariția lor publică vine la scurt timp după ce Russell a comentat speculațiile constante legate de relația lor și confuzia privind diferența de vârstă dintre ei.

Precizări cu privire la vârsta iubitei sale

Pe platforma X, actorul laureat cu Oscar a clarificat mai devreme anul acesta că Britney nu este cu decenii mai tânără decât el, în ciuda zvonurilor repetate din online.

„Am clarificat asta de multe ori, dar unii oameni preferă ficțiunea”, a scris el. „Este foarte lipsit de eleganță să faci asta. Totuși, minunata mea Britney are 42 de ani. Eu am 61.”

Russell și Britney s-ar fi cunoscut în 2013 pe platourile filmului Broken City, pe vremea când ea încă activa ca actriță, însă relația lor romantică nu a început decât în 2020, după ce Britney a renunțat la Hollywood pentru o carieră în imobiliare.

Cuplul și-a făcut debutul oficial pe covorul roșu în 2022 și de atunci și-a ținut relația departe de lumina reflectoarelor.

Anul trecut au circulat zvonuri despre o posibilă logodnă, după ce Britney a fost fotografiată purtând un inel cu diamant la Wimbledon, însă Russell a negat ulterior că ar exista planuri de nuntă.

Într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes, actorul a explicat de ce nu intenționează să se mai căsătorească după divorțul de fosta sa soție, Danielle Spencer.

„Toate aceste articole care spun că eu și Britney suntem logodiți și că mă voi căsători din nou? Nu”, a spus el.

„Viața mea este veselă și fericită, de ce aș strica asta cu o nuntă? Nu mă voi mai căsători. O dată a fost suficient, dar nu vreau să mă mai căsătoresc.”

El a adăugat: „Ne respectăm reciproc, ne trezim cu zâmbetul pe buze și suntem foarte fericiți.”

Russell are doi fii, Charles și Tennyson, împreună cu Danielle, de care s-a despărțit în 2012, înainte ca divorțul să fie finalizat în 2018. În ciuda separării, cei doi au rămas prieteni apropiați.

„Avem mult respect unul pentru celălalt și îl consider în continuare parte din familia mea. Căsnicia s-a încheiat, dar asta nu a însemnat că și prietenia noastră s-a terminat”, declara Danielle pentru Stellar.

