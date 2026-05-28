Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars, după doi ani. Prezentatoarea Tv ar fi în negocieri cu PRO TV

Geanina Ilieș a decis să plece de la Antena Stars, după doi ani de zile în care a apărut pe micile ecrane. Se pare că numele vedetei este din ce în ce mai des vehiculat prin trustul PRO TV. Iată ce planuri are vedeta după ce a plecat de la Antena Stars.

Geanina Ilieș a încheiat contractul cu trustul media, după mai bine de doi ani de zile în care a apărut pe micile ecrane. Vedeta a prezentat știrile mondene din cadrul jurnalistului de la Antena Stars, însă a încheiat colaborarea și a fost deja înlocuită cu un alt prezentator, conform unor surse citate de Cancan.

Ea era una dintre cele mai apreciate prezențe dintre vedetele postului, însă după doi ani de prezentat știrile mondene, Geanina Ilieș a decis că este timpul să facă o schimbare.

Ea va fi înlocuită cu Marius Niță, alătur de care a mai prezentat în trecut știrile mondene de pe Antena Stars.

Se pare că prezentatoarea ar fi deja în discuții pentru un proiect pregătit special pentru grila de toamnă. Ar fi vorba despre o producție importantă de la PRO TV.

Conform surselor citate, Geanina Ilieș ar fi în cărți pentru a modera emisiunea cu care PRO TV se pregătește să dea lovitura.

Reality-show-ul Burlacii – Foc în paradis este o adaptare a formatului Bachelor in Paradise, care promite spectacol și audiențe record.

Show-ul se va filma ăn Turcia, iar producătorii emisiunii au deschis castingul pentru concurenți în urmă cu mai multe vreme.

Cât despre prezentatorul emisiunii, producătorii showului încă se decid, însă numele Geaninei Ilieș este luat în calcul și chiar este printre favoritele lor.

Și alte vedete mari au fost luate în calcul pentru rolul de prezentator al show-ului.

Printre persoanele care au dat casting la capitolul concurenți se numără Iasmina, fostă iubită a lui Bogdan Mocanu, Roxana Buzoiu, Alex Bobicioiu, Maria Tebieș, fostă ispită la Insula Iubirii, Mihai Florea, fost concurent la Puterea Dragostei și alții.

