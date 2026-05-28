Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars, după doi ani. Prezentatoarea Tv ar fi în negocieri cu PRO TV

Geanina Ilieș a decis să plece de la Antena Stars, după doi ani de zile în care a apărut pe micile ecrane. Se pare că numele vedetei este din ce în ce mai des vehiculat prin trustul PRO TV. Iată ce planuri are vedeta după ce a plecat de la Antena Stars.
Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars. Ce planuri are vedeta
Geanina Ilieș a încheiat contractul cu trustul media, după mai bine de doi ani de zile în care a apărut pe micile ecrane. Vedeta a prezentat știrile mondene din cadrul jurnalistului de la Antena Stars, însă a încheiat colaborarea și a fost deja înlocuită cu un alt prezentator, conform unor surse citate de Cancan.
Show-ul se va filma ăn Turcia, iar producătorii emisiunii au deschis castingul pentru concurenți în urmă cu mai multe vreme.
Cât despre prezentatorul emisiunii, producătorii showului încă se decid, însă numele Geaninei Ilieș este luat în calcul și chiar este printre favoritele lor.
Și alte vedete mari au fost luate în calcul pentru rolul de prezentator al show-ului.
Printre persoanele care au dat casting la capitolul concurenți se numără Iasmina, fostă iubită a lui Bogdan Mocanu, Roxana Buzoiu, Alex Bobicioiu, Maria Tebieș, fostă ispită la Insula Iubirii, Mihai Florea, fost concurent la Puterea Dragostei și alții.