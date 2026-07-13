Fiul Geaninei Ilieș și-a găsit primul loc de muncă. De ce a vrut Patrick să se angajeze și cu ce se ocupă

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Patrick, fiul Geaninei Ilieș, a hotărât să se angajeze în vacanța de vară. Tânărul vrea să își cumpere singur o mașină, iar mama lui este extrem de mândră de el. Iată ce planuri are acesta.

Unde s-a angajat fiul Geaninei Ilieș

Prezentatoarea Tv este în culmea fericirii și se declară o mămică mândră. Patrick, fiul ei, își petrece vacanța de vară muncind pentru a își câștiga propriii bani. Tânărul și-a găsit un loc de muncă și vrea să fie independent financiar.

El studiază în străinătate și vrea să își cumpere prima mașină din banii lui. Patrick este student la o facultate din străinătate și a venit în România pe perioada vacanței de vară.

Deși putea să petreacă timp alături de prietenii lui, el a ales să își găsească un loc de muncă pentru a strânge bani să își ia o mașină.

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Geanina Ilieș a spus că fiul ei stă în România până în septembrie și, pe lângă muncă, se pregătește să dea examenul de permis auto.

„Avem o relație foarte frumoasă, e încărcat și cu emoții pentru că știu că o să plece din nou, nu știm ce să facem mai întâi acum.

Patrick stă aici până în septembrie și se împarte între prieteni, mămica lui, lucrurile pe care le face acum, se pregătește să dea și de carnet, învață, nu a scăpat nici vara asta de învățătură. Mama e mândră de el!”, a povestit Geanina Ilieș pentru Click!.

El lucrează la ghid într-un muzeu, unde oferă explicații copiilor care participă la activitățile organizate acolo. Prezentatoarea a spus că Patrick și-a dorit să fie activ în această vară și să facă ceva productiv.

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„Își câștigă banii singur și vara asta e prima dată când a început și el să lucreze. A zis că nu vrea să stea deloc în vacanță, așa că lucrează. Este ghid la un muzeu pentru niște copilași.

El iubește copiii și îi place să stea printre ei, să le explice, face 20 de ani și este foarte responsabil. Chiar dacă a venit acasă își împarte el timpul cum vrea și a zis că vrea să muncească”, a mai declarat prezentatoarea TV.

Vrea să își ia propria mașină

Deși familia îi pune la dispoziție mai multe mașini, Patrick a ales să își facă singur banii pentru a își achiziționa o mașină.

Geanina Ilieș spune că nu vrea să îi ia o mașină, pentru că are vreo trei la dispoziție.

„Nu îi iau mașină, are. Are mașina mamei, pe a bunicilor, are vreo trei mașini. Nu cred că e momentul să luăm alta. El e și mult plecat în perioada asta, dar e și foarte ambițios. A zis că vrea să își ia singur mașină, îl las în pace”.

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