Ce spune Monica Bârlădeanu despre noua generație de tineri. Păreri la cald după ce a fost la Beach, Please: „Suntem pe mâini bune”

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Monica Bârlădeanu a fost la Beach, Please! și s-a întors cu impresii la cald. Ea a fost în mijlocul adolescenților aflați la cel mai mare festival al verii și a spus că ce a văzut în cadrul Nibiru a impresionat-o total.

Monica Bârlădeanu, impresionată de adolescenții de la Beach, Please

Monica Bârlădeanu a participat la Beach, Please și a fost impresionată de adolescenții care au fost la festival. Vedeta a publicat mai multe fotografii pe rețelele sociale și a făcut o glumă despre outfitul pe care l-a pregătit special pentru eveniment, dar pe care nu a reușit să îl poarte din cauza frigului.

„Ce-am văzut și ce-am înțeles eu personal despre adolescenții de la Beach Please. P.S. – Am așteptat vreo două zile să port corsetul ăsta superb, dar a fost atât de frig seara. Gata, o iau spre casă. Lovee”, a spus Monica.

Actrița a avut doar cuvinte de laudă la adresa tinerilor prezenți la festival. Ea a remarcat energia adolescenților și a spus că tinerii i s-au părut prietenoși și lipsiți de agresivitate.

„Au o energie incredibilă – entuziaști, deschiși, fără urme de agresivitate”, a spus ea.

Actrița a observat că festivalul este despre prietenie, apartenență și momente care rămân amintire.

„Pentru ei, BP nu e doar despre muzică. E despre conexiune cu gașca ta și cu oamenii care îți seamănă, indiferent de unde vin, despre apartenența la o comunitate mult mai mare. E despre amintiri trăite împreună”, a mai explicat actrița.

„Cred că suntem pe mâini bune”

Monica Bârlădeanu spune că a fost cucerită de grija pe care adolescenții și-o poartă reciproc și că a văzut multe gesturi simple care spun multe despre felul în care aceștia aleg să petreacă timpul împreună.

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„I-am văzut uitându-se la meci împreună, făcând cunoștință la rândul de burgeri, anunțându-se să prindă un loc mai bun la artistul preferat – și insistând să se regăsească toți înainte să plece acasă, ca să nu rămână nimeni în urmă”, a fost concluzia actriței.

În încheiere, Bârlădeanu spune că nu regretă că a participat la festival și a plecat cu mai multă încredere în generația tânără. Ea consideră că adolescenții din ziua de azi sunt mult mai uniți și responsabili decât lasă impresia.

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„Dacă asta e generația care vine din urmă, cred că suntem pe mâini bune”, a mai spus ea pe Instagram.

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