Monica Bârlădeanu, replică după ce a fost numită „materialistă”. La ce vârstă a avut primul job: „Primii bani câștigați mi-au dat o valoare ca om”

Monica Bârlădeanu a vorbit despre etichetele care i s-au pus de-a lungul drumului și a dezvăluit cum se raportează la bani și la lucruri materiale. Vedeta a povestit cum a câștigat primii bani și la ce vârstă. Iată ce replică le-a dat celor care au acuzat-o de materialism.

Monica Bârlădeanu, răspuns pentru cei care au spus că e materialistă

Monica Bârlădeanu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. Ea a vorbit deschis despre percepțiile publicului despre ea, adesea eronate.

De-a lungul anilor, ea a fost catalogată drept o femeie materialistă, însă spune că acest lucru nu e adevărat. Dacă ar fi fost așa, ar fi fost măritată cu un bărbat plin de bani, însă lucrurile stau foarte diferit, iar oamenii nu cunosc realitatea din spatele parcursului său, spune actrița.

„Eram percepută ca fiind strategă, materialistă, fată orientată. Parcursul meu și felul în care vorbesc despre lucrurile astea au demonstrat exact cam despre ce era vorba. În primul rând, o fată cu calculele, așa cum eram eu suspectată, ar fi ajuns în alt loc.

Ar fi fost măritată cu un bărbat cu private jet. Nu era ceva imposibil. Eu n-am fost omul ăsta. Eu mă ofilesc în absența afecțiunii. Nu pot funcționa într-o chestie în care asta lipsește cu desăvârșire”, a declarat Monica Bîrlădeanu, în cadrul unui podcast.

Când a câștigat primii bani

Monica Bârlădeanu a dezvăluit că a avut primul job la doar 16 ani, în vacanța de vară. Din dorința de a fi independentă, a vrut să își câștige proprii bani, iar experiența a fost foarte bună pentru ea.

Ea credea, pe atunci, că banii aduc autoritate și putere de decizie, așa că a decis să se angajeze. Ulterior, s-a maturizat și a înțeles mult mai multe lucruri.

„La 16 ani, am tras concluzia că cel care câștigă bani are și autoritate. Asta era concluzia mea de-atunci. Mi-am dorit nu neapărat autoritate, cât putere de decizie. Atunci, m-am angajat, în vacanța de vară, ospătăreasă la o terasă. Cert este că primii bani câștigați mi-au dat o valoare ca om. Atât înțelegeam eu de pe lumea asta: în funcție de cât câștigi, asta e valoarea ta”, a adăugat vedeta.

