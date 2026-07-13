Andreea Popescu, declarații neașteptate despre foștii socri, la 4 luni de la divorț. „Mie mi se pare cea mai mare greșeală!”

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La patru luni de când a anunțat oficial separarea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu demonstrează că interesul copiilor primează în fața oricăror neînțelegeri apărute în cuplu. Fosta dansatoare a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre un subiect extrem de delicat pentru multe familii aflate în plin proces de separare: gestionarea relațiilor cu membrii familiei extinse.

Vedeta a subliniat importanța menținerii unei legături normale și sănătoase între cei mici și bunicii din partea tatălui, refuzând să lase orgoliile de adult să dicteze dinamica de familie.

Orgoliile adulților nu trebuie să îi pedepsească pe copii

Andreea Popescu a abordat frontal decizia unor părinți divorțați de a rupe definitiv legăturile cu foștii socri, catalogând acest gest drept o eroare majoră în educația și stabilitatea emoțională a minorilor. Chiar dacă recunoaște că fiecare caz are particularitățile sale, fosta dansatoare este de părere că nepoții nu ar trebui niciodată privați de dragostea bunicilor din cauza frustrărilor acumulate între foștii parteneri.

„Știu, există cazuri în care părinții care au divorțat rup legătura și cu bunicii. Nepoții nu mai au acces. Mie mi se pare cea mai mare greșeală. Nu vreau să judec, pentru că, până la urmă, fiecare om știe ce este la el în casă și ce probleme sunt.

Eu nu pot să-mi dau cu părerea, dar spun că, atâta timp cât există și poate să existe, și vrei să rupi doar din orgoliu, pentru că vrei tu să demonstrezi ceva ca și adult, aici mi se pare o greșeală, iar copiii nu au voie, nu au voie să mai resimtă și chestia asta”, a mărturisit vedeta în cadrul unei postări pe pagina sa de Instagram.

O relație bazată pe bun-simț și respect

Dincolo de principiile generale, Andreea a explicat cum se desfășoară lucrurile în propria sa familie. Ea a dezvăluit că nu doar că permite vizitele, dar încurajează activ prezența bunicilor în viața de zi cu zi a micuților, ba chiar și vacanțele prelungite alături de aceștia. Pentru ea, fericirea copiilor este direct legată de menținerea acestor punți afective.

„Relația cu bunicii trebuie să fie o relație normală, firească. Eu m-aș bucura să se ducă să stea și o săptămână, două la ei, să meargă în vacanță. Am cea mai mare bucurie când ei se văd cu bunicii. Am cea mai mare bucurie, pentru că se creează această legătură nepot–bunic”, a completat fosta dansatoare.

Mai mult, vedeta a detaliat statusul actual al comunicării cu foștii săi socri, punctând faptul că maturitatea și respectul reciproc au fost prioritare în gestionarea acestei tranziții dificile.

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„Am o relație de foarte mult bun simț cu foștii socri. Așa vreau să rămână. Chiar nu credeam că o să vorbesc din această poziție, a femeii divorțate. Este foarte important să ai o relație bună cu fostul soț. Să lăsați orgoliile la o parte. Relația cu foștii socri e foarte importantă, pentru că ei sunt bunicii copiilor mei”, a declarat Andreea Popescu în cadrul unei intervenții la SpyNews TV Live.

Terapia, pasul esențial pentru echilibrul celor mici

Pe lângă eforturile de a menține o atmosferă armonioasă în familia extinsă, Andreea Popescu și Rareș Cojoc fac tot posibilul pentru ca impactul divorțului asupra copiilor să fie cât mai redus. Din acest motiv, cei doi părinți au decis să apeleze la ajutorul specialiștilor pentru a monitoriza starea emoțională a micuților.

„Mergem cu ei la specialiști să vedem dacă sunt probleme, unde sunt, ce sunt. Am început noi doi să facem terapie, iar acum urmează ca și copiii să fie consultați de un specialist pentru a vedea care sunt nevoile lor și ce simt”, explica vedeta recent.

Prin această abordare deschisă și matură, Andreea Popescu oferă un exemplu de bune practici în parenting post-divorț, demonstrând că dincolo de finalul unei căsnicii, rolul de părinte și responsabilitatea față de echilibrul psihic al copiilor rămân neschimbate.

Foto – Instagram / Facebook

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