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Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit religios într-o ceremonie emoționantă în mijlocul naturii. Evenimentul a fost urmat de o petrecere relaxată alături de familie și prieteni.

Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit religios

Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu pe 10 iulie 2026, într-un cadru de poveste, în mijlocul naturii. Actrița și soțul ei și-au oficializat relația acum trei ani, în vara lui 2023, pe o barcă în Grecia. În 2024 au devenit părinții unei fetițe, Maria, unul dintre invitații speciali de la nunta lor. Actrița mai are un fiu, Carol, din primul mariaj.

Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu au ales să se căsătorească religios într-un decor autentic, în aer liber, unde natura a fost martoră la jurămintele lor. Ceremonia solemnă a fost urmată de o petrecere relaxată, organizată pe un câmp. Atmosfera a fost completată de detalii boeme, care au transformat evenimentul într-un moment cu adevărat special.

„Aș mai face nunta asta de încă zece ori. A fost o nuntă mică, într-o biserică mică (poate cea mai frumoasă biserică din România), în curte la mama, cu cei mai dragi oameni ai noștri, pe vibe-ul nostru, cu ploaie, cu cer superb, cu curcubeu, cu tot ce a putut fi mai frumos. Guys, nu promitem că nu vă mai invităm la una peste câțiva ani în exact aceeași formulă. Vă iubim! Și vă mulțumim că ați fost cu noi”, a scris cuplul în mediul online.

Petrecerea s-a încheiat cu un tort Napoleon decorat cu zmeură.

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Rochia de mireasă

Vichi Raileanu a optat pentru o ținută inedită în ziua nunții. Totul a pornit de la o capă cu mâneci bufante, iar rochia de pe sub, din dantelă, a prins contur ulterior. Alături de „o echipă de o mână de femei”, Victoria a reușit să creeze o rochie perfectă pentru temperaturile ridicate din iulie. Rochia din dantelă i-a pus în evidență silueta impecabilă și i-a permis să danseze întreaga zi. Toată ținuta a fost desăvârșită de un buchet din flori de câmp, perfect integrat în peisajul boem al evenimentului.

Nici mirele nu a trecut neobservat. Adrian Ștefănescu a mizat pe o ținută relaxată, dar elegantă, formată din pantaloni și sacou în nuanțe de crem, completate de un tricou lejer maro deschis. Alegerea stilistică a fost perfect potrivită pentru tematica naturală a evenimentului.

Cum a început povestea de dragoste dintre Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu

Relația dintre Vichi și Adrian a început în urmă cu câțiva ani, pe o platformă de întâlniri online, și a evoluat rapid într-o poveste de dragoste desprinsă parcă dintr-un scenariu de film romantic. Cererea în căsătorie a avut loc în orașul iubirii, Paris, iar în iunie 2023, cei doi au organizat cununia civilă într-un cadru spectaculos, pe o barcă în Grecia.

Acum și-au împlinit visul de a avea și o ceremonie religioasă, marcând un nou capitol din viața lor împreună. Evenimentul a fost sărbătorit cu zâmbete, dans și multe momente de neuitat alături de cei dragi.

Foto: Instagram

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