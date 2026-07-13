  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 14 iulie 2026. Lună Nouă în Rac. Bucurii pe bandă rulantă. O zodie e răfățată cu surprize romantice, cadouri scumpe și planuri de vacanță

Horoscop 14 iulie 2026. Lună Nouă în Rac. Bucurii pe bandă rulantă. O zodie e răfățată cu surprize romantice, cadouri scumpe și planuri de vacanță

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 14 iulie 2026. O zi cu momente de bun augur pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Luna Nouă în Rac din 14 iulie 2026 deschide un nou ciclu emoțional pentru toate zodiile, însă unul dintre marii favoriți ai acestei configurații astrale este Gemeni. După o perioadă în care au fost preocupați de responsabilități, decizii și schimbări de direcție, nativii acestui semn primesc, în sfârșit, o binemeritată pauză de la griji. Universul pare hotărât să îi răsplătească pentru răbdarea și eforturile depuse în ultimele luni, iar surprizele plăcute se vor ține lanț.

Horoscop 14 iulie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 14 iulie 2026

Luna Nouă în Rac îți activează sectorul familiei și al vieții personale, oferindu-ți ocazia de a începe un nou capitol. Este momentul potrivit pentru a vindeca neînțelegeri mai vechi și pentru a construi relații mai solide cu cei dragi. În plan profesional, apar idei noi care merită dezvoltate, însă nu te grăbi să iei decizii definitive. Din punct de vedere financiar, este recomandat să îți stabilești un plan clar pentru următoarele luni și să eviți cheltuielile impulsive. În dragoste, atmosfera devine mai caldă și mai apropiată, iar sinceritatea consolidează relația de cuplu. Cei singuri pot întâlni o persoană care le inspiră încredere și dorința unei relații stabile. Energia fizică este bună, însă ai nevoie și de momente de odihnă pentru a-ți păstra echilibrul. Spre seară, vei simți că începe o etapă mai liniștită și mai promițătoare. Astrele îți transmit că orice început autentic pornește din suflet.

Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 14 iulie 2026

Luna Nouă în Rac îți influențează sectorul comunicării și îți oferă șansa de a spune lucruri pe care le-ai ținut prea mult timp în interior. În plan profesional, dialogurile purtate astăzi pot deschide colaborări importante și pot clarifica situații care păreau fără rezolvare. Este o zi excelentă pentru negocieri, planificare și organizarea proiectelor viitoare. Din punct de vedere financiar, prudența rămâne cea mai bună strategie, chiar dacă apar oportunități tentante. În dragoste, sinceritatea și disponibilitatea de a asculta vor vindeca tensiuni mai vechi. Cei singuri pot începe o conversație care se transformă rapid într-o apropiere emoțională. Energia fizică este stabilă, iar optimismul revine treptat în viața ta. Spre finalul zilei, vei primi o veste care îți schimbă perspectiva asupra unei probleme importante. Universul îți oferă șansa unui nou început construit pe încredere și maturitate.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 14 iulie 2026

În plan sentimental, energia Lunii Noi aduce un val de romantism și apropiere sufletească. Cei aflați într-o relație vor redescoperi bucuria gesturilor simple, dar pline de semnificație. Partenerul îi poate surprinde cu un cadou valoros, o declarație de dragoste sau chiar cu propunerea unei vacanțe mult visate. Atmosfera este una caldă, iar conflictele din trecut își pierd din intensitate, făcând loc încrederii și planurilor de viitor.
Pentru Gemenii singuri, astrele pregătesc întâlniri speciale. O persoană cunoscută întâmplător poate stârni emoții puternice și poate transforma o simplă conversație într-o poveste de iubire cu perspective serioase. Magnetismul personal este la cote maxime, iar farmecul natural îi ajută să atragă oameni sinceri și compatibili. Este una dintre acele zile în care destinul poate interveni exact atunci când se așteaptă mai puțin.
Nici planul financiar nu este lipsit de vești bune. Luna Nouă favorizează apariția unor oportunități de câștig, recuperarea unor bani sau primirea unui bonus ori a unui cadou valoros. Pentru unii nativi, perioada poate aduce și rezervarea unei vacanțe sau organizarea unei escapade care le va încărca bateriile și le va reda pofta de viață.
La locul de muncă, atmosfera devine mai relaxată, iar colaborările evoluează într-o direcție favorabilă. Ideile Gemenilor sunt apreciate, iar creativitatea lor atrage atenția persoanelor influente. Chiar dacă este recomandat să nu ia decizii importante în grabă, ziua le oferă suficiente motive să privească viitorul cu optimism și încredere.
Spre finalul zilei, Gemenii vor avea sentimentul că Universul le zâmbește din nou. Vor primi confirmări că alegerile făcute în ultimele luni au fost corecte și că urmează o perioadă în care iubirea, bucuriile și micile răsfățuri vor deveni parte din viața lor de zi cu zi. Mesajul astrelor este limpede: uneori, după cele mai dificile încercări, destinul compensează prin cele mai frumoase surprize.

Reacția neașteptată a lui Alexandru Ion Țiriac după ce Simona Halep a fost fotografiată la Wimbledon alături de presupusul ei nou iubit, omul de afaceri Dorin Mateiu
Reacția neașteptată a lui Alexandru Ion Țiriac după ce Simona Halep a fost fotografiată la Wimbledon alături de presupusul ei nou iubit, omul de afaceri Dorin Mateiu
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 14 iulie 2026

Luna Nouă are loc chiar în semnul tău și marchează unul dintre cele mai importante momente astrologice ale anului pentru tine. Este timpul să îți stabilești obiective noi și să lași definitiv în urmă tot ceea ce nu îți mai aduce echilibru și bucurie. În plan profesional, apar oportunități care îți pot schimba direcția de carieră, însă succesul va depinde de încrederea în propriile forțe. Din punct de vedere financiar, este o zi potrivită pentru planuri pe termen lung și investiții atent analizate. În dragoste, relația de cuplu intră într-o etapă mai profundă, iar cei singuri pot începe o poveste de iubire cu un potențial deosebit. Starea de sănătate este bună, iar nivelul de energie crește vizibil. Spre finalul zilei, vei simți că ai primit un nou impuls pentru a merge înainte. Universul îți oferă șansa de a-ți rescrie destinul. Profită de această energie de început.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 14 iulie 2026

Luna Nouă în Rac te îndeamnă să încetinești ritmul și să îți acorzi timp pentru reflecție și vindecare. Este o zi excelentă pentru a încheia capitole vechi și pentru a renunța la resentimente sau temeri care te-au împiedicat să evoluezi. În plan profesional, nu este momentul pentru decizii grăbite, ci pentru analiză și pregătirea următorilor pași. Din punct de vedere financiar, evită investițiile riscante și concentrează-te pe stabilitate. În dragoste, sinceritatea și răbdarea vor aduce liniște în relația de cuplu, iar cei singuri pot realiza ce își doresc cu adevărat de la un partener. Energia fizică este bună, dar organismul îți cere mai multă odihnă. Spre seară, vei avea o revelație care îți schimbă perspectiva asupra unei situații importante. Astrele îți recomandă să ai răbdare cu procesul prin care treci. Uneori, cele mai importante transformări au loc în liniște.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 14 iulie 2026

Luna Nouă în Rac îți activează sectorul prieteniilor, al proiectelor colective și al planurilor de viitor. Este momentul ideal pentru a începe colaborări noi și pentru a cunoaște oameni care îți pot influența pozitiv evoluția. În plan profesional, ideile tale sunt apreciate și pot atrage susținerea unor persoane importante. Din punct de vedere financiar, este o zi favorabilă planificării și organizării resurselor. În dragoste, Venus îți amplifică farmecul și favorizează apropierea dintre tine și persoana iubită. Cei singuri au șanse mari să întâlnească pe cineva într-un context social sau profesional. Energia fizică este foarte bună și îți oferă motivația necesară pentru a începe proiecte noi. Spre finalul zilei, vei simți că viitorul începe să capete o direcție mai clară. Astrele îți transmit că oamenii potriviți apar exact atunci când ești pregătit pentru schimbare.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 14 iulie 2026

Luna Nouă în Rac îți luminează sectorul carierei și al imaginii publice, deschizând un nou ciclu profesional. Este o zi în care poți pune bazele unui proiect important sau poți primi o propunere care îți schimbă perspectivele de viitor. În plan profesional, diplomația și echilibrul tău vor fi apreciate de superiori și colaboratori. Din punct de vedere financiar, este momentul potrivit pentru a stabili obiective clare și pentru a evita cheltuielile făcute din impuls. În dragoste, relația de cuplu are nevoie de mai mult timp petrecut împreună și de comunicare sinceră. Cei singuri pot întâlni o persoană prin intermediul locului de muncă sau al cercului profesional. Energia fizică este bună, însă încearcă să îți gestionezi mai bine stresul. Spre finalul zilei, vei avea sentimentul că începe o etapă mult mai promițătoare. Astrele îți confirmă că perseverența și răbdarea vor fi răsplătite.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 14 iulie 2026

Ziua de 14 iulie îți aduce dorința de a privi dincolo de limitele obișnuite și de a explora noi posibilități. Luna Nouă în Rac favorizează studiile, călătoriile, dezvoltarea personală și toate proiectele care îți pot lărgi orizonturile. În plan profesional, apare oportunitatea de a învăța ceva nou sau de a începe o colaborare cu perspective excelente. Din punct de vedere financiar, este indicat să analizezi atent orice investiție și să nu te grăbești în luarea deciziilor. În dragoste, sinceritatea și încrederea apropie sufletele, iar cei singuri pot cunoaște o persoană într-un context neobișnuit. Energia fizică este ridicată, iar optimismul revine în viața ta. Spre seară, vei primi o veste care îți confirmă că direcția aleasă este cea potrivită. Astrele îți recomandă să ai curajul să ieși din zona de confort. Cele mai frumoase oportunități apar atunci când îndrăznești să faci primul pas.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 14 iulie 2026

Luna Nouă în Rac activează sectorul transformărilor profunde și al resurselor comune, marcând începutul unei perioade de regenerare. Este momentul să renunți la fricile și atașamentele care nu îți mai permit să evoluezi. În plan profesional, pot apărea schimbări importante legate de responsabilități sau de modul în care îți gestionezi proiectele. Din punct de vedere financiar, este o zi potrivită pentru reorganizarea bugetului și pentru rezolvarea unor obligații mai vechi. În dragoste, relația de cuplu capătă mai multă profunzime prin sinceritate și încredere reciprocă. Cei singuri pot întâlni o persoană care le trezește emoții intense și dorința unui nou început. Energia fizică este bună, însă încearcă să eviți suprasolicitarea. Spre finalul zilei, vei simți că ai lăsat în urmă o etapă care și-a încheiat rolul. Astrele îți transmit că orice transformare autentică începe din interior.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 14 iulie 2026

Ziua de 14 iulie pune accent pe relațiile importante din viața ta. Luna Nouă în Rac deschide un nou capitol în parteneriate, fie că este vorba despre viața sentimentală sau despre colaborările profesionale. În plan profesional, dialogul și cooperarea îți pot aduce rezultate excelente. Din punct de vedere financiar, este recomandat să iei decizii împreună cu persoanele implicate și să eviți acțiunile individuale pripite. În dragoste, relația de cuplu poate deveni mai solidă prin asumarea unor planuri comune, iar cei singuri au șansa unei întâlniri cu adevărat speciale. Energia fizică este bună și îți permite să gestionezi cu succes toate responsabilitățile. Spre seară, vei primi o confirmare că o alegere făcută recent a fost inspirată. Astrele îți arată că oamenii potriviți apar exact atunci când ești pregătit să îi primești în viața ta. Încrederea reciprocă va fi cheia succesului.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 14 iulie 2026

Luna Nouă în Rac îți îndreaptă atenția către muncă, sănătate și organizarea vieții de zi cu zi. Este momentul ideal pentru a adopta obiceiuri noi și pentru a elimina tot ceea ce îți consumă inutil energia. În plan profesional, apar responsabilități suplimentare, însă acestea pot reprezenta începutul unei evoluții importante. Din punct de vedere financiar, este recomandat să îți organizezi mai atent cheltuielile și să construiești un plan stabil pentru viitor. În dragoste, partenerul apreciază sprijinul și disponibilitatea ta, iar cei singuri pot cunoaște pe cineva într-un context profesional. Energia fizică este bună, iar schimbările pe care le faci acum îți vor aduce beneficii pe termen lung. Spre finalul zilei, vei simți că ai recăpătat controlul asupra propriei vieți. Astrele îți transmit că disciplina de astăzi va deveni succesul de mâine. Fiecare pas făcut acum contează.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 14 iulie 2026

Luna Nouă în Rac este una dintre cele mai favorabile configurații astrale pentru tine, aducând inspirație, optimism și dorința de a trăi mai intens. Sectorul iubirii, al creativității și al bucuriei de a trăi este puternic activat, iar Universul îți oferă ocazia unui nou început. În plan profesional, imaginația și intuiția te ajută să găsești soluții originale și să impresionezi prin ideile tale. Din punct de vedere financiar, este o zi bună pentru planificarea unor proiecte care pot aduce câștiguri în viitor. În dragoste, relația de cuplu se umple de romantism și apropiere sufletească, iar cei singuri au șanse mari să întâlnească o persoană cu care simt o conexiune profundă. Energia fizică este excelentă, iar entuziasmul tău îi inspiră și pe cei din jur. Spre seară, vei primi un semn că ai pornit pe drumul care îți este cu adevărat destinat. Astrele îți transmit că această Lună Nouă poate marca începutul uneia dintre cele mai frumoase etape din viața ta. Ai curajul să îți urmezi inima.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cât costă un litru de benzină și motorină, vineri, 10 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Cât costă un litru de benzină și motorină, vineri, 10 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Fanatik
CFR Cluj, transfer de top! Îşi aduce mijlocaş cu 50 de meciuri la FC Porto. Exclusiv
CFR Cluj, transfer de top! Îşi aduce mijlocaş cu 50 de meciuri la FC Porto. Exclusiv
GSP.ro
Internaționalul şi-a oficializat relaţia cu Zoe! Escapadă în Turcia
Internaționalul şi-a oficializat relaţia cu Zoe! Escapadă în Turcia
Click.ro
Ce avere are Dorin Mateiu. Omul de afaceri despre care se spune că ar avea o relație cu Simona Halep se numără printre cei mai prosperi antreprenori români
Ce avere are Dorin Mateiu. Omul de afaceri despre care se spune că ar avea o relație cu Simona Halep se numără printre cei mai prosperi antreprenori români
TV Mania
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
Redactia.ro
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
Citește și...
Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. ”E cel mai bun din România”
Coperto, kuver sau couvert, taxa care îi surprinde pe români în vacanță. Ce este și de ce apare mereu pe bonul primit la restaurante
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Simona Halep, un nou mesaj după apariția cu Dorin Mateiu la Wimbledon: „Cel mai bun meci din viața mea”
Horoscop 13 iulie 2026. Karma îi șterge trecutul. O zodie primește șansa de a-și rescrie destinul
Horoscop 12 iulie 2026. Reconfigurare de traseu. O zodie ajunge, în sfârșit, pe drumul fericirii
Horoscop săptămânal 13 - 19 iulie 2026. Perioadă de coșmar. O zodie are parte de certuri, neînțelegeri sau chiar rupturi temporare în familie
Una dintre cele mai cunoscute greșeli din „Stăpânul Inelelor” nu a fost corectată nici după 24 de ani | VIDEO
Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum. Furtună puternică la slujbă, a plâns cerul pentru el. Imagini IMPRESIONANTE de la înmormântare! / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mihai Jurca se retrage din televiziune după 21 de ani. Ce plnuri de viitor are. „Să-mi urmez pe deplin și cealaltă mare pasiune a vieții mele!"
Mihai Jurca se retrage din televiziune după 21 de ani. Ce plnuri de viitor are. „Să-mi urmez pe deplin și cealaltă mare pasiune a vieții mele!"
„«Copiii se sărută în somn.» E o prostie. Copiii trebuie să-i săruți și să le spui «te iubesc» și «am încredere în tine» în orice moment”. Tudor Chirilă, dezvăluiri despre serialul „Trafic” și despre cum își crește cei doi copii / Exclusiv
„«Copiii se sărută în somn.» E o prostie. Copiii trebuie să-i săruți și să le spui «te iubesc» și «am încredere în tine» în orice moment”. Tudor Chirilă, dezvăluiri despre serialul „Trafic” și despre cum își crește cei doi copii / Exclusiv
Proiecte speciale
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Anthony Hopkins își lansează primul single la vârsta de 88 de ani: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”
Anthony Hopkins își lansează primul single la vârsta de 88 de ani: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”
Avantaje
Gata, e oficial! Simona Halep și iubitul ei, surprinși așa cum nu i-ai văzut niciodată! Imaginile te lasa fără cuvinte! Ce diferență de vârstă este între ei
Gata, e oficial! Simona Halep și iubitul ei, surprinși așa cum nu i-ai văzut niciodată! Imaginile te lasa fără cuvinte! Ce diferență de vârstă este între ei
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Adesea criticată pentru alegerile sale vestimentare, Mirabela Grădinaru a surprins extrem de plăcut la Summitul NATO din Ankara, alături de Donald Trump și Emmanuel Macron. Cum arată ținutele purtate de partenera lui Nicușor Dan. FOTO
Adesea criticată pentru alegerile sale vestimentare, Mirabela Grădinaru a surprins extrem de plăcut la Summitul NATO din Ankara, alături de Donald Trump și Emmanuel Macron. Cum arată ținutele purtate de partenera lui Nicușor Dan. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Patrice Cărăușan de la Survivor 2026 este însărcinată! Cum a anunțat vestea emoționantă. Primele imagini cu burtica de gravidă
Patrice Cărăușan de la Survivor 2026 este însărcinată! Cum a anunțat vestea emoționantă. Primele imagini cu burtica de gravidă
Adelina Pestrițu și Iulia Vântur, întâlnire neașteptată în Istanbul. Cum s-au afișat cele două pe malurile Bosforului
Adelina Pestrițu și Iulia Vântur, întâlnire neașteptată în Istanbul. Cum s-au afișat cele două pe malurile Bosforului
Andra și Cătălin Măruță, vacanță de lux în Spania. Cum s-au afișat cei doi alături de copii
Andra și Cătălin Măruță, vacanță de lux în Spania. Cum s-au afișat cei doi alături de copii
Ce își dorește fiica Bellei Santiago, Kescielle, să devină când va fi mare: „A ales o cale foarte bună”. Vrea să cânte doar ca hobby / Exclusiv
Ce își dorește fiica Bellei Santiago, Kescielle, să devină când va fi mare: „A ales o cale foarte bună”. Vrea să cânte doar ca hobby / Exclusiv
Ce spune Monica Bârlădeanu despre noua generație de tineri. Păreri la cald după ce a fost la Beach, Please: „Suntem pe mâini bune”
Ce spune Monica Bârlădeanu despre noua generație de tineri. Păreri la cald după ce a fost la Beach, Please: „Suntem pe mâini bune”
Observator News
Un elev nemulţumit de nota 9,95 la Bac a depus contestaţie. Cu cât s-a trezit după recorectare
Un elev nemulţumit de nota 9,95 la Bac a depus contestaţie. Cu cât s-a trezit după recorectare
Libertatea pentru Femei
Angela Similea, urări minunate de la nepoți! Oficial, are un singur copil, dar în realitate are casa plină! Și îi spună ”mamă”!
Angela Similea, urări minunate de la nepoți! Oficial, are un singur copil, dar în realitate are casa plină! Și îi spună ”mamă”!
Dieta verii 2026! Vedeta noastră e de nerecunoscut! “Am plecat de la 94 kg înainte de vacanță și am ajuns la 75,8 kg. Așa am slăbit și așa o să procedez după ce mă întorc acasă”
Dieta verii 2026! Vedeta noastră e de nerecunoscut! “Am plecat de la 94 kg înainte de vacanță și am ajuns la 75,8 kg. Așa am slăbit și așa o să procedez după ce mă întorc acasă”
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
Redactia.ro
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
Simona Halep, primul mesaj după apariția alături de Dorin Mateiu la Wimbledon. Ce a transmis fosta tenismenă
Simona Halep, primul mesaj după apariția alături de Dorin Mateiu la Wimbledon. Ce a transmis fosta tenismenă
Schimbare majoră la Netflix. Filmele și serialele ar putea fi difuzate pe canale active
Schimbare majoră la Netflix. Filmele și serialele ar putea fi difuzate pe canale active
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum se măsoară CORECT glicemia. Diferența dintre normal, prediabet și diabet
Cum se măsoară CORECT glicemia. Diferența dintre normal, prediabet și diabet
Cum ajunge un vârstnic într-un azil de stat. Procedura completă, actele necesare și cine are prioritate
Cum ajunge un vârstnic într-un azil de stat. Procedura completă, actele necesare și cine are prioritate
Exercițiul simplu considerat cel mai bun pentru varice și picioare umflate. Cum activează „a doua inimă” a corpului
Exercițiul simplu considerat cel mai bun pentru varice și picioare umflate. Cum activează „a doua inimă” a corpului
Alinierea care nu s-a mai produs de peste 100 de ani. Șase zodii intră într-o etapă de abundență financiară neașteptată după 18 iulie
Alinierea care nu s-a mai produs de peste 100 de ani. Șase zodii intră într-o etapă de abundență financiară neașteptată după 18 iulie
TV Mania
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
Fără inhibiții în Mykonos! Arina Sabalenka se răsfață ca o divă după eliminarea de la Wimbledon
Fără inhibiții în Mykonos! Arina Sabalenka se răsfață ca o divă după eliminarea de la Wimbledon
„Rămâi sexy!” Cum s-a afișat Loredana Groza la o piscină de lux din Monaco, după spectacolele verii
„Rămâi sexy!” Cum s-a afișat Loredana Groza la o piscină de lux din Monaco, după spectacolele verii
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
CSID.ro
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
Apariție senzuală în costum de baie a unei vedete celebre! Fanii au umplut internetul de complimente. Arată mai bine ca-n tinerețe
Apariție senzuală în costum de baie a unei vedete celebre! Fanii au umplut internetul de complimente. Arată mai bine ca-n tinerețe
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul pas, urmat de un protocol de recuperare, perfuzii și tratamente”
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul pas, urmat de un protocol de recuperare, perfuzii și tratamente”
Libertatea
De ce apar adicțiile și cum pot fi depășite. Gabriela Bălan, psiholog: „Discuția despre substanțe nu trebuie să fie un eveniment unic, ci un dialog continuu”
De ce apar adicțiile și cum pot fi depășite. Gabriela Bălan, psiholog: „Discuția despre substanțe nu trebuie să fie un eveniment unic, ci un dialog continuu”
Vacanțe în familie: cele mai potrivite hoteluri cu aquapark din Marea Mediterană și din Marea Roșie
Vacanțe în familie: cele mai potrivite hoteluri cu aquapark din Marea Mediterană și din Marea Roșie
Nou val de ploi torențiale, grindină și vijelii în aproape toată țara, de duminică. Prognoza meteo ANM în perioada 13 iulie – 9 august 2026
Nou val de ploi torențiale, grindină și vijelii în aproape toată țara, de duminică. Prognoza meteo ANM în perioada 13 iulie – 9 august 2026
Produsul vândut de Lidl cu 149 de lei, în săptămâna 13-19 iulie, pe care orice șofer ar trebui să îl aibă în mașină
Produsul vândut de Lidl cu 149 de lei, în săptămâna 13-19 iulie, pe care orice șofer ar trebui să îl aibă în mașină
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton