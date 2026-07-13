Kristi Noem și Bryon Noem divorțează. Fosta secretară pentru Securitate Internă din SUA nu a putut trece peste fetișurile online ale soțului

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Kristi Noem, fosta secretară pentru Securitate Internă din Statele Unite ale Americii, divorțează de soțul ei în urma unui scandal de proporții care a zguduit scena publică.

Decizia radicală de a pune capăt unei căsnicii de peste trei decenii vine la scurt timp după ce în spațiul virtual au fost expuse detalii compromițătoare despre viața privată a partenerului său, dar și după o perioadă plină de turbulențe pe plan profesional pentru fostul oficial american.

Dezvăluirile mamei confirmă ruptura definitivă

Deși zvonurile privind problemele din cuplu apăruseră în presă de câteva luni, confirmarea oficială a separării a fost oferită chiar de mama fostei oficiale, Corinne Arnold, în vârstă de 77 de ani. Aceasta a mărturisit public că fiica sa a demarat deja procedurile legale pentru desfacerea căsătoriei cu Bryon Noem, bărbatul cu care era căsătorită din anul 1992 și cu care are trei copii.

Ruptura s-a produs definitiv la sfârșitul primăverii, în timpul unui eveniment privat, imediat după ce secretele din viața virtuală a ginerelui ei au fost expuse în mass-media.

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„A fost dificil, dar știam că se va ajunge aici, că vor divorța”, a declarat Corinne Arnold, potrivit publicației Idependent.co.uk.

Aceasta a descris și dialogul purtat cu fiica sa în momentul în care a aflat adevărul despre destrămarea mariajului.

„În cele din urmă, am întrebat-o: Care este situația? Vă veți împăca? Iar ea a spus: Nu. Nu. Vom divorța”, a relatat mama fostei secretare, completând cu regret: „Îmi pare rău, mi se face rău când mă gândesc că divorțează, dar ce altceva poți face?”

Detaliile din culise care au aruncat în aer căsnicia

Motivele din spatele acestui divorț răsunător sunt legate de un comportament bizar pe care Bryon Noem îl avea în mediul virtual. Anchetele jurnalistice au dezvăluit că acesta era implicat pe internet în practici fetișiste de transformare a imaginii și ar fi transferat mii de dolari unor femei din spațiul online. Mai mult, au apărut informații potrivit cărora acesta își denigra soția în conversațiile cu o femeie dominatoare și își exprima dorința de a-și schimba identitatea.

La momentul declanșării scandalului, reacția fostei oficiale a fost una de șoc absolut, reprezentanții săi transmițând că aceasta a fost devastată și luată prin surprindere de comportamentul soțului.

De cealaltă parte, bărbatul acuzat a încercat să minimalizeze gravitatea faptelor în fața jurnaliștilor, susținând că afirmațiile din presă nu sunt în totalitate adevărate. Cu toate acestea, explicațiile sale nu au fost suficiente pentru a opri acțiunea de divorț.

O succesiune de lovituri pe plan politic și personal

Această separare vine să completeze un tablou extrem de tensionat pentru fostul demnitar. Cu doar câteva săptămâni înainte ca problemele de familie să devină publice, ea fusese demisă de președintele Donald Trump din funcția de conducere de la Departamentul pentru Securitate Internă, fiind înlocuită de Markwayne Mullin. Schimbarea a survenit după o serie de audieri dure în Congres, unde parlamentarii au chestionat-o pe teme controversate, precum gestionarea unor cazuri de omor din Minneapolis și utilizarea fondurilor publice pentru o campanie publicitară în care apărea călare.

Tot în acea perioadă, ea a trebuit să facă față și acuzațiilor privind o presupusă relație extraconjugală cu principalul ei consilier, Corey Lewandowski, zvonuri pe care ambii le-au negat cu vehemență în mod repetat.

În ciuda problemelor din viața privată și a demiterii, ea încearcă să își reconstruiască activitatea profesională. În prezent, ocupă funcția de trimis special pentru o organizație de securitate numită Scutul Americilor și a preluat recent un rol de consilier strategic în cadrul unei companii de explorare minieră din Columbia Britanică.

Foto – Profimedia

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