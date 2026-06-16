Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Jelly Roll și Bunnie Xo divorțează după aproape un deceniu de căsnicie. Artistul a fost cel care a depus actele de divorț, pe 18 mai.

Jelly Roll și Bunnie Xo divorțează

Artistul Jelly Roll (41 de ani) și realizatoarea de podcast Bunnie Xo (46 de ani) au decis să meargă pe drumuri separate după un mariaj de aproape 10 ani. El a fost cel care a depus cererea de divorț, pe 18 mai, potrivit People.

Jelly Roll și Bunnie Xo și-au expus încă de la început relația în spațiul public, decizia de a se despărți fiind neașteptată pentru cei care le-au urmărit căsnicia cu interes. Chiar la începutul acestui an au fost surprinși în ipostaze tandre la Premiile Grammy 2026 din februarie. Jelly, pe numele său real Jason DeFord, și Bunnie, pe numele ei real Alisa DeFord, au pozat zâmbitori pe covorul roșu și s-au sărutat pe parcursul întregii seri.

Cei doi au împărtășit, de asemenea, un moment de sărbătoare după ce Jelly a câștigat premiul pentru Cel mai bun album country contemporan. În timp ce accepta premiul, cântărețul s-a emoționat când i-a mulțumit soției sale în timpul discursului. „Vreau să-i mulțumesc frumoasei mele soții”, a spus el. „Nu mi-aș fi schimbat niciodată viața fără tine. Aș fi ajuns mort sau la închisoare. M-aș fi sinucis dacă nu erați tu și Iisus. Îți mulțumesc pentru asta.”

Relația dintre Jelly Roll și Bunnie Xo a început acum mai bine de 10 ani, după ce s-au cunoscut la unul dintre concertele lui din Las Vegas, în 2015. După aproximativ un an de relație, Jelly a cerut-o în căsătorie pe Bunnie pe scena din Las Vegas, în 2016. În aceeași seară, cei doi s-au căsătorit în secret, fără să le spună prietenilor sau familiei. În 2023, cuplul s-a întors la aceeași capelă pentru a-și reînnoi jurămintele.

Citește și: Ece İrtem, o îndrăgită actriță a serialelor turcești, a murit la 35 de ani

Bunnie Xo, înșelată de Jelly Roll

Cei doi au trecut anterior prin suișuri și coborâșuri în relația lor. În octombrie, Jelly Roll a recunoscut că aventura sa de la începutul căsniciei a fost „unul dintre cele mai groaznice momente din viața mea de adult”. „Mi-aș fi dorit ca povestea noastră să fi decurs fără ca eu să am vreodată o aventură, și sunt foarte bucuros că s-a întâmplat, dar, omule, sunt mândru de cine suntem astăzi”, a spus el în podcastul Human School. „Chiar sunt.”

Bunnie și-a povestit versiunea în memoriile sale din 2026, „Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic”, dezvăluind că Jelly a înșelat-o timp de 10 luni în 2018. „Mulți oameni… spun: «De ce nu l-ai părăsit?» Iar eu le răspund: «Am plecat». L-am părăsit și am fost despărțiți timp de aproximativ 30 de zile”, a declarat ea pentru People. „Dar îl iubeam atât de mult pe acel bărbat, încât cred cu adevărat că merita o a doua șansă.” Prezentatoarea de podcast a clarificat, de asemenea, poziția lor față de monogamie în memoriile sale, scriind că motto-ul lor este „că nu suntem proprietatea celuilalt și considerăm că relația noastră este liberă, nu deschisă”.

Își doreau copii împreună

Jelly are doi copii, o fiică, Bailee, în vârstă de 18 ani, și un fiu, Noah, în vârstă de 9 ani, din relații anterioare, iar Bunnie a făcut parte din viețile lor ca mamă vitregă.

Cuplul a vorbit pe larg în ultimele luni despre dorința lor de a avea un copil și despre dificultățile întâmpinate cu fertilizarea in vitro. Bunnie a scris în memoriile sale că au găsit o mamă surogat și că sperau să aibă gemeni. „Cred că suntem pregătiți pentru o bucățică din noi”, a declarat ea pentru People, în ianuarie. „Nu a fost ușor, dar știu că Dumnezeu are un plan și că va face ca totul să meargă. Chiar cred asta. Nu am nicio îndoială.”

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News