Hilde Lynn Helphenstein, curator și satiristă a lumii artei, cunoscută sub pseudonimul „Jerry Gogosian”, a murit la vârsta de 40 de ani. Poliția din Brazilia a deschis o anchetă pentru „moarte suspectă” după ce Helphenstein a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din São Paulo duminică, 31 mai.

Hilde Lynn Helphenstein, găsită moartă într-un hotel din Brazilia

Un purtător de cuvânt al Rosewood São Paulo, un hotel de lux din districtul Bela Vista al orașului, a confirmat că Helphenstein a fost găsită decedată într-una dintre camerele sale duminică după-amiază.

„Hotelul a colaborat pe deplin cu autoritățile competente, furnizând prompt toate informațiile solicitate pentru a ajuta la anchetă”, a declarat purtătorul de cuvânt, menționând că hotelul nu va face alte comentarii din „respect pentru viața privată a victimei, a membrilor familiei acesteia și a activității autorităților responsabile”.

Un purtător de cuvânt al orașului São Paulo a declarat că poliția investighează moartea unei femei în vârstă de 40 de ani, dar nu a confirmat identitatea lui Helphenstein și nu a furnizat nici cauza morții în declarația sa.

Era urmărită de peste 150 de mii de oameni pe Instagram

Helphenstein era urmărită de peste 150.000 de oameni pe Instagram, unde a început să posteze meme-uri despre lumea artei sub anonimat, în spatele personajului inventat Jerry Gogosian. După șapte ani, Hilde a anunțat că se îndepărtează de proiectul satiric. „Mi-a plăcut atât de mult și m-am bucurat să fiu Jerry, dar este timpul să renunț”, a scris.

Helphenstein a găzduit, de asemenea, un podcast de artă contemporană, „Art Smack”, pe Spotify, iar anul trecut a mutat emisiunea pe site-ul de abonamente pentru creatori Patreon.

Pe diverse platforme, inclusiv pe blogul Substack, Helphenstein a discutat public despre politica din sectorul artei, prieteniile din industrie și luptele ei personale cu depresia.

