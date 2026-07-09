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Margaret Qualley și Jack Antonoff s-au despărțit după aproape trei ani de căsnicie

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.  Actualizat 09.07.2026, 12:49
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Margaret Qualley și Jack Antonoff s-au despărțit cu doar câteva luni înainte de a aniversa trei ani de la nuntă. Actrița și producătorul muzical s-au cunoscut în 2021 și s-au căsătorit în New Jersey în august 2023.

Margaret Qualley și Jack Antonoff s-au despărțit după aproape trei ani de căsnicie

Margaret Qualley and Jack Antonoff separate after three-year marriage... days after she missed Taylor Swift's wedding **FILE PHOTOS**IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Margaret Qualley, în vârstă de 31 de ani, și Jack Antonoff, în vârstă de 42 de ani, s-au separat, relatează People. O sursă a adăugat că relația dintre cei doi este „instabilă” în prezent. O a doua sursă apropiată cuplului adaugă că actrița și producătorul muzical câștigător al unui premiu Grammy și solistul trupei Bleachers, „încearcă să-și clarifice lucrurile”.

Antonoff se află în plin turneu, în timp ce Qualley este în prezent în faza de pre-producție a viitorului film de groază „Possession”. Reprezentanții lui Qualley și Antonoff nu au răspuns la solicitarea revistei People de a comenta.

Antonoff a mers fără Qualley la nunta lui Taylor Swift

Vestea despărțirii celor doi vine la câteva zile după ce Antonoff a participat, fără Qualley, la nunta prietenei sale, Taylor Swift, cu Travis Kelce, care a avut loc pe 3 iulie, aducând-o în schimb pe sora sa, designerul Rachel Antonoff.

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Cum a început povestea lor de dragoste

Antonoff, un muzician și producător de succes, și Qualley, cunoscută pentru filme precum „Sanctuary” și „The Substance”, au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o relație în august 2021, când au fost văzuți sărutându-se în timpul unei întâlniri în Brooklyn. Cei doi și-au făcut publică relația în 2022, când au participat împreună la un prânz organizat cu ocazia decernării premiilor AFI, pentru a susține serialul Netflix al lui Qualley, „Maid”.

În luna martie a aceluiași an, cei doi și-au confirmat relația pe Instagram, iar revista People a confirmat că s-au logodit în mai 2022. La nunta lui Qualley și Antonoff, care a avut loc în august 2023 în New Jersey, au participat vedete precum Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne și Lana Del Rey.

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„Am văzut-o și a fost ireal, ca într-un film Hallmark”

Într-un interviu acordat în aprilie în cadrul emisiunii „The Howard Stern Show” de la SiriusXM, Antonoff a spus că a știut că se va căsători cu Qualley încă din „prima secundă” în care s-au întâlnit la o petrecere în 2021. „Am văzut-o și a fost ireal, ca într-un film Hallmark”, a spus el. „Când am cunoscut-o, am început să-mi imaginez lucruri la care nici măcar nu mă gândisem vreodată, cum ar fi căsătoria.”

În cadrul emisiunii „The Howard Stern Show”, el a dezvăluit, de asemenea, că i-a cerut mâna lui Qualley în timp ce cei doi locuiau la Paris și că a sunat-o pe sora ei, Rainey, cu puțin timp înainte de a-i face propunerea, pentru a-i cere binecuvântarea. „M-am întors și mi-am dat seama că arătam ca un nebun, pentru că ea se uita la mine de parcă ceva nu era în regulă, și cred că asta era pentru că începusem să transpir”, a spus el. „Și, de obicei, fac mereu glume, așa că, atunci când devin serios, cred că e puțin surprinzător.”

Ce spunea Margaret Qualley despre Jack Antonoff înainte de nunta lor

Qualley l-a descris pe Antonoff drept „persoana mea” în timpul unui interviu acordat revistei Harper’s Bazaar în 2023. „Sunt atât de fericită că mi-am găsit persoana potrivită. Și e ceva real. E uimitor. E cel mai frumos sentiment din lume”, a spus ea la acea vreme. Interviul a fost realizat înainte de nunta lor. „Sunt atât de entuziasmată și atât de liniștită în același timp.”

„Până cu aproximativ o lună înainte să-l cunosc pe Jack, nu am avut niciodată mobilă. Locuiam mereu în apartamente mici și mizerabile și mă mutam dintr-un loc în altul cu o saltea pe podea și o lampă de la Ikea”, a adăugat ea în acel interviu. „Nu mi-am amenajat niciodată un cămin. Nu-mi păsa; îmi păsa doar de filme. Foloseam subsolul surorii mele din L.A. ca loc unde să-mi țin lucrurile. Dar nu am investit în acea parte a vieții mele. Acum e cu adevărat emoționant să-mi amenajez un cămin și să am ceva de care să am grijă.”

În cadrul acelui interviu, Qualley a spus că „vrea pur și simplu să facă totul împreună cu Jack”, deși a precizat că nu se grăbesc să-și întemeieze o familie. „Într-o zi îmi doresc copii, dar încă nu am ajuns acolo, și vreau să continui să fac filme. Și cam asta e tot ce știu”, a declarat ea.

Foto: Profimediaimages.ro

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