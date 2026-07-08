Fiica transgender a lui Naomi Watts, pe podiumul Paris Fashion Week. Kai Schreiber a defilat pentru Iris van Herpen

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Kai Schreiber, fiica transgender a lui Naomi Watts, a strălucit pe podiumul Paris Fashion Week, unde a defilat pentru Iris van Herpen. La doar 17 ani, tânăra inspirată de Marilyn Monroe, își construiește o carieră în lumea modei.

Fiica transgender a lui Naomi Watts, pe podiumul Paris Fashion Week

Kai Schreiber, fiica transgender a actriței Naomi Watts și a actorului Liev Schreiber, a strălucit pe podiumul de la Săptămâna Modei Haute Couture din Paris, aducând un suflu proaspăt și plin de curaj în lumea modei internaționale. La doar 17 ani, Kai a deschis prezentarea creatoarei olandeze Iris van Herpen.

Purtând o rochie spectaculoasă, strălucitoare și semi-transparentă, împodobită cu detalii din cristale care păreau să danseze la fiecare pas, și o coafură sculpturală ce îmbrățișa fața, Kai a demonstrat că este o adevărată forță pe podium.

„Am deschis @irisvanherpen!!! Mulțumesc tuturor”, a scris tânăra pe Instagram, unde a împărtășit momente din cadrul prezentării.

Într-un interviu acordat revistei Interview, Kai a vorbit cu vulnerabilitate despre drumul său către autoacceptare: „M-am luptat cu identitatea de gen de la o vârstă fragedă” și a mărturisit că „mi-am dorit întotdeauna să cresc și să fiu o femeie frumoasă, plină de farmec și influentă, precum Marilyn Monroe”.

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Kai Schreiber, susținută de familie

Tânăra a subliniat cât de mult admiră personalitățile transgender care au deschis calea în lumea modei: „Întotdeauna voi admira generația mai în vârstă de persoane transgender, în special în modă. Oameni precum Alex Consani, Hunter Schafer, Hari Nef, Dara, Richie Shazam, Colin Jones și mulți alții. Este minunat că există o comunitate puternică a noastră în lumea modei”.

Sprijinul familiei a fost esențial pentru Kai. Tatăl ei, actorul Liev Schreiber, a arătat mereu susținere față de fiica sa și a dezvăluit un moment emoționant din acest parcurs: „Kai a fost întotdeauna cine este Kai. Dar cred că cel mai profund moment a fost momentul în care ne-a cerut să-i schimbăm pronumele”.

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„Kai este o luptătoare. E important să spună: «Hei, sunt trans» și apoi: «Uită-te la mine»”, a mai spus el.

De asemenea, Naomi Watts, mama lui Kai, nu și-a ascuns niciodată mândria față de fiica ei. Într-o postare pe Instagram, actrița a declarat: „Kai continuă să fie supe”, adăugând că este extrem de mândră de curajul și determinarea fiicei sale.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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