Cristian Boureanu, dezvăluiri despre relația complicată dintre el și fratele lui. Ce s-a întâmplat între cei doi: „L-am iertat foarte greu” 

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Cristian Boureanu a fost prezent în platoul emisiunii Furnicuțele, alături de moderatoarea Denise Rifai. Fostul concurent Survivor și-a deschis inima și a vorbit despre o situație complicată din viața lui: relația cu fratele său, Sorin Boureanu. El a explicat ce s-a petrecut în spatele scandalului de proporții care a avut loc.

Cristian Boureanu, despre relația cu fratele lui și cum l-a iertat

În urmă cu ceva timp, Cristian Boureanu și fratele lui au fost implicați într-un scandal de proporții, despre care afaceristul nu a vrut să dea prea multe detalii.

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Denise Rifat l-a întrebat despre acel episod, iar Boureanu a clarificat situația.

El și fratele lui, Sorin, au avut o relație tensionată foarte mult timp, însă acum l-a iertat, cu toate că nu i-a fost deloc ușor să facă asta.

Fostul politician a mărturisit că a ajuns să se roage la Dumnezeu pentru a depăși acele momente dificile.

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În adevăratul sens al cuvântului, mă simt singur. Fratele meu este…undeva. L-am iertat foarte greu. M-am rugat mai mult să îl pot ierta decât m-am rugat să fiu liber. În fiecare zi. Oamenii vin și trec prin viață. Pe mine m-au durut consecințele. Oamenii nu sunt toți la fel de curajoși, nu sunt la fel de puternici. De multe ori, războaiele nu le pornesc cei curajoși. Cei curajoși le poartă. Eu nu mai am un război în viața mea. Am avut niște bătălii. Le-am supraviețuit. Cum? Nu mai contează! Sunt viu, sunt sănătos, a spus Cristian Boureanu la „Furnicuțele”.

El a povestit că au trecut 30 de ani de când mama lor a murit, iar dorul de ea este din ce în ce mai greu de dus.

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Mama e mama. O să îmi fie toată viața dor de ea, dar anul ăsta se fac 30 de ani (n.r. de la moartea ei). Dorul s-a estompat. Mama e undeva…tot timpul îi mulțumesc. Am o poză în dormitor cu ea și cu mine, iar alături am o poză cu mine și Ioana (n.r. fiica lui) de când era mică. Dacă nu era mama să pună biciul pe mine…nici nu vreau să mă gândesc ce golan ajungeam, a adăugat el.

Ar mai vrea copii

Cristian Boureanu a mărturisit că este pregătit să mai aibă copii, dacă ar găsi o parteneră cu care să își împartă viața.

Printre subiectele abordate în cadrul emisiunii în care a fost invitat, fostul politician spune că este în căutarea unei femei care să învețe că ea ține liniștea în casă.

„Religia ortodoxă permite trei căsători. Dacă m-aș îndrăgosti…aș mai vrea și copii. Cu experiența de acum, și dacă aș fi complet îndrăgostit, dacă femeia nu îmi dă acasă liniște…femeia trebuie să învețe că ea ține liniștrea în casă. Ăsta e rolul ei. Bărbatul trebuie să îi dea respect și singuranță.

Femeia trebuie să îi dea ascultare. Nu fiecare mișcare să fie un test. Nu aș mai sta cu o femeie care mă face să-mi ies din minți, oricât de mult aș iubi-o”, a declarat Cristian Boureanu, la „Furnicuțele”.

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