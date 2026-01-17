Cine este Cristian Boureanu de la Survivor România 2026. Fostul politician s-a născut în Africa și a lucrat ca zilier în clasa a șasea

Cine este Cristian Boureanu de la Survivor România 2026. Cristian Boureanu (53 de ani) este unul dintre numele care atrag imediat atenția în competiția Survivor România. Fost politician, om de afaceri și personaj monden intens mediatizat, Boureanu a intrat în show cu o poveste de viață complexă, marcată de succes profesional, scandaluri publice, relații celebre și o avere impresionantă.

Cine este Cristian Boureanu de la Survivor România 2026

Cristian Boureanu s-a născut pe 15 decembrie 1972, în Lusaka, capitala Zambiei, situată în sudul Africii, într-o familie de români aflați temporar în străinătate. El mai are un frate, pe nume Sorin Boureanu.

„Mama era însărcinată în luna a doua și, conform regulilor de atunci, avea obligația să dea raportul înainte de plecare. Dacă spunea că e însărcinată, n-ar mai fi putut părăsi țara. Așa că a ascuns situația în care se afla. Prin luna a șasea, când au aflat cei de la București de faptul că va naște, au vrut să-i aducă pe părinți acasă. Ai mei i-au amenințat că vor emigra în Rodezia sau în Africa de Sud, așa că i-au lăsat în pace și am apărut eu, tocmai în Africa”, povestea acum ceva timp Cristian Boureanu.

Deși locul nașterii este exotic, copilăria și adolescența și le-a petrecut în România, unde avea să își construiască întreaga carieră. De-a lungul anilor, Boureanu a devenit cunoscut atât pentru activitatea politică, cât și pentru aparițiile din presa tabloidă, fiind o figură controversată, dar extrem de vizibilă.

Ce studii are Cristian Boureanu

Educația lui Cristian Boureanu este una solidă, orientată spre economie și management. A absolvit un liceu cu profil matematică-fizică din București, apoi a urmat Academia de Studii Economice, unde și-a consolidat baza în finanțe și economie. Ulterior, și-a completat formarea cu un certificat profesional în management la CODECS România, iar în 2003 a absolvit Colegiul Național de Apărare. Acest parcurs academic i-a oferit instrumentele necesare pentru a se implica atât în politică, cât și în mediul de afaceri.

Cum și-a câștigat primii bani

Nu a uitat nici acum momentul în care, la doar șase ani, a pus mâna pe primii bani câștigați, iar mai târziu ajunsese chiar să vândă ziare pentru a se întreține. După o perioadă, a încercat să își facă un viitor în Africa de Sud, însă a rămas acolo doar un an. Tocmai acea experiență l-a determinat să se întoarcă și să facă pasul decisiv către politică.

„Prima oară când am lucrat pentru bani a fost în clasa a șasea când lucram ca zilier pentru o echipa de prospecțiuni geologice, părinții mei fiind ingineri geologi. Puțin mai târziu, am făcut ceva mai mulți bani vânzând ziare la sfârșit de săptămâna. Câștigam mai mult într-un weekend decât părinții mei într-o lună. Atunci am realizat pentru prima oară că dacă vrei să ai succes, trebuie să încerci să reușești pe cont propriu.

Am fost de multe ori tentat să emigrez și o dată am și făcut-o. În anul 1994 am plecat în Africa de Sud. Un an mai târziu, am decis să mă întorc și nu îmi pare rău pentru că în acel moment am luat două decizii care mi-au marcat viața: mi-am deschis o firmă și am intrat în politică. Am descoperit că mă pricep binișor la amândouă”, a povestit Cristian Boureanu, potrivit cancan.ro.

Cariera politică și condamnările din trecut

Cristian Boureanu a intrat în politică la începutul anilor 2000, iar între 2004 și 2012 a fost deputat în Parlamentul României. Cariera lui politică a fost însă marcată de scandaluri și dosare penale. Prima apariție într-un dosar DNA a avut loc în 2008, în celebrul caz „Loteria Națională”, unde a fost acuzat de abuz în serviciu.

Unul dintre cele mai mediatizate episoade a avut loc în 2017, când Boureanu a fost arestat preventiv pentru ultraj, după ce a agresat un polițist în timpul unui control rutier. În 2019, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare. Tot în 2019, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență, însă dosarul a fost închis în 2023 din cauza prescripției.

Cum a reușit să își construiască averea

După retragerea treptată din politică, Cristian Boureanu s-a concentrat pe afaceri, în special în domeniul construcțiilor și al consultanței economice. A investit în companii de profil și a oferit servicii de consultanță, folosindu-se de experiența acumulată în finanțe. Conform unor surse din 2019, averea sa era impresionantă: conturi în Elveția și Marea Britanie de peste două milioane de euro, depozite în România de peste 500.000 de euro și proprietăți imobiliare evaluate la peste 2,5 milioane de euro. Deși nu a fost niciodată confirmat oficial ca „miliardar”, Boureanu rămâne unul dintre cei mai înstăriți foști politicieni români.

Viața personală și divorțurile prin care a trecut

Viața sentimentală a lui Cristian Boureanu a fost intens urmărită de presă. Prima căsătorie a avut loc în anul 2000, cu Irina Boureanu, cu care are o fiică, Ioana. Divorțul lor din 2004 a fost unul dureros, după ce Boureanu a descoperit că soția îl înșela cu nașul de cununie, Sebastian Vlădescu.

Ulterior, el a declarat despre această perioadă: „Cu Sebastian eram prieten foarte bun, aveam pasiuni comune, aveam chiar și businessuri, era și nașul nostru, dar am rămas prieteni și acum. După ani de zile, pentru Ioana am început să discutăm și să ne înțelegem. Am mai învățat în timp că oamenii nu sunt proprietate, nu-i putem ține cu forța, eu cred în libertatea omului de a decide. Nu mi-a fost la fel de ușor atunci, dar nu m-am gândit să mă sinucid”.

În 2007 s-a căsătorit cu Valentina Pelinel. Căsnicia lor a durat până în 2014, iar despărțirea a fost intens mediatizată. Boureanu a povestit ulterior, la Xtra Night Show, un episod care i-a ridicat suspiciuni despre relația dintre Pelinel și Cristi Borcea: „Eu m-am trezit noaptea plângând și i-am spus (n.r. i-a spus Valentinei faptul că a visat că avea o relație cu Cristi Borcea), după care mi-am cerut scuze, dar ei aveau o relație deja. Eu cred că noi avem niște instincte foarte bune dacă le ascultăm. Nici prin cap nu-mi trecea. Noi uităm cât de multe lucruri simțim”.

După divorț, Boureanu a avut o relație de șase ani cu fotomodelul Laura Dincă, cu care a fost și logodit. Deși păreau pregătiți pentru nuntă, cei doi s-au despărțit înainte de a face pasul cel mare.

Cristian Boureanu la Survivor România

Intrarea lui Cristian Boureanu în Survivor România marchează o nouă etapă în viața lui. Cu un trecut plin de controverse, dar și cu o experiență vastă în situații tensionate, Boureanu promite să fie unul dintre cei mai puternici și imprevizibili concurenți ai sezonului. Publicul îl urmărește cu interes, iar povestea lui de viață îl transformă într-un personaj greu de ignorat.

