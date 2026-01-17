  MENIU  
Cine este Rafael Szabo de la Desafio: Aventura. Este gimnast și visează să devină campion olimpic

Oana Savin
.

La doar 18 ani, Rafael Szabo, gimnast din Lugoj, are o poveste de viață impresionantă. Și-a pierdut mama, iar acum a decis să participe la Desafio: Aventura, pentru a-i aduce un omagiu celei care i-a dat viață.

Cine este Rafael Szabo de la Desafio: Aventura

Rafael Szabo reprezintă o poveste de ambiție și curaj în fața tragediilor vieții. La doar 19 ani, gimnastul originar din Lugoj a transformat pierderea mamei sale într-un motiv puternic de a lupta, participând la show-ul Desafio: Aventura difuzat de PRO TV. Mai mult, acesta visează să devină campion olimpic.

Rafael face parte din echipa Visătorii, unde își aduce energia și determinarea în competiția filmată în Thailanda.

Drumul său în gimnastică a început la vârsta de 5 ani, când tatăl său l-a îndrumat spre acest sport. Sala de antrenament a devenit rapid a doua sa casă, iar antrenorul său, un sprijin esențial, l-a ajutat să depășească numeroasele sacrificii și încercări pe care le implică o carieră sportivă. Rafael Szabo și-a dezvoltat disciplina și ambiția de-a lungul anilor, muncind neîntrerupt pentru a-și atinge obiectivele.

„Visul meu este să reprezint România la Olimpiadă și să demonstrez că forța interioară poate învinge orice obstacol”, mărturisește el.

Și-a pierdut mama de curând

Cea mai mare provocare a vieții sale a venit în urmă cu câteva luni, când mama sa, figura centrală a motivației sale, a decedat. Rafael Szabo a folosit această durere profundă pentru a-și alimenta determinarea.

Pe rețelele de socializare, el a împărtășit un mesaj emoționant care a rezonat cu mii de oameni: „Îmi pare rău că nu am fost lângă tine în ultima perioadă și că nu ți-am spus prin ce trec… Te iubesc, mama mea, și nu voi uita niciodată vorba noastră: te iubesc de la cer până la pământ și de la pământ până la…”

Pentru Rafael, participarea la „Desafio: Aventura” este mai mult decât o competiție. Este un tribut adus mamei sale, o modalitate de a arăta că lecțiile primite de la ea continuă să îl ghideze.

„O simt în sufletul meu și simt că pot merge mai departe în orice context”, spune tânărul gimnast.

Show-ul Desafio: Aventura se desfășoară în condiții extreme, fără confort, iar cei 24 de concurenți, împărțiți în echipele Norocoșii, Luptătorii și Visătorii, trebuie să își câștige singuri hrana și avantajele.

Sursă foto: Instagram

