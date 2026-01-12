Cine este Alina Ceban de la Desafio: Aventura. Are 27 de ani, este logodită și iubește luxul

Ambițioasă și inovatoare, Alina Ceban, membră a echipei Norocoșii din „Desafio: Aventura”, își părăsește zona de confort pentru o experiență unică în Thailanda. De la luxul elegant al vieții corporatiste la provocările junglei thailandeze, ea își testează limitele fizice și mentale.

Cine este Alina Ceban de la Desafio: Aventura

Alina Ceban, o femeie care redefinește curajul și ambiția, este una dintre concurentele care atrag atenția în competiția Desafio: Aventura. Deși iubitoare de lux și rafinament, Alina a decis să se aventureze în jungla thailandeză, lăsând în urmă confortul pentru o experiență ce îi testează limitele fizice și mentale.

Concurenta are 27 de ani și este COO la un startup românesc de proptech, care a revoluționat piața imobiliară prin introducerea primului agent imobiliar AI – REVA (Real Estate Virtual Assistant), notează economica.net.

Cu o experiență internațională solidă, inclusiv ca fost consultant McKinsey, Alina a contribuit activ la dezvoltarea unui startup inovator, clasat în Top 10 Vestbee și inclus în Google for Startups Growth Program. Performanțele ei sunt o dovadă a ambiției și a viziunii care o caracterizează.

Pe lângă carieră, Alina este și influenceriță, renumită pentru mesajele motivaționale și stilul ei rafinat. Totuși, dincolo de imaginea perfectă din mediul online, se află o femeie care promovează vulnerabilitatea și echilibrul ca surse de putere adevărată.

„E genul de experiență care nu te testează doar fizic, ci mai ales mental – răbdarea, echilibrul și felul în care reacționezi când nu mai ai control”, a declarat ea despre competiția „Desafio: Aventura”.

Citește și: Cine este Nadin Gherman de la Desafio: Aventura. Este cioban autentic și a fost numărul 1 pe TikTok

Citește și: Cine este Andreea Boldeanu de la Desafio: Aventura. Este actriță, însoțitoare de zbor și suferă de ornitofobie

Viața personală a Alinei Ceban

În ceea ce privește viața ei privată, Alina Ceban spune că este logodită, iar partenerul ei de viață îi oferă toată susținerea de care are nevoie.

„Acasă mă așteaptă logodnicul meu, pisicuța mea și cățelul meu. Iubitul meu e cam trist, a conștientizat ce îl așteaptă”, a spus concurenta în emisiunea „La Măruță”

Aventura din Thailanda este o provocare extremă pentru Alina, care a fost crescută „ca o prințesă”, după cum ea însăși mărturisește. Renunțând la mediul corporatist de top, cu birouri moderne și conferințe internaționale, Alina Ceban a ales să se confrunte cu praful, căldura și lipsa de confort din junglă.

Citește și: Cine este Nicolae Lupșor de la Desafio: Aventura. Este supranumit „Regele fitnessului” și are o poveste de viață impresionantă

Citește și: Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura”, accident în competiție: „Mi-a sărit antebrațul, mi l-am pus singură la loc. Doctorul a rămas șocat” / Exclusiv

Daniel Pavel prezintă Desafio: Aventura, la PRO TV

În competiția Desafio: Aventura, Alina face parte din echipa Norocoșii, alături de alte două echipe, Visătorii și Luptătorii. Aceste grupuri se întrec în probe dure pentru marele premiu de 150.000 de euro. Concurenții trebuie să își câștige hrana, confortul și teritoriul, fiecare greșeală putând duce la pierderea privilegiilor. Formatul show-ului pune accent pe echilibrul mental, mai mult decât pe forța fizică.

Emisiunea este filmată în Thailanda și prezentată de Daniel Pavel.

„Desafio: Aventura este atât un super game show, cât și un reality al depășirii de obstacole, o confruntare reală cu limitele umane, în călătoria inițiatică spre marele premiu de 150.000 de euro. În decorurile spectaculoase ale junglei și mării din Thailanda, o producție PRO TV de anvergură, unică ca dimensiune și competențe – peste 100 de oameni, la 10.000 km de casă, transmit iubitorilor de adrenalină o experiență care îi va transforma pe cei care au avut curajul să intre în această competiție, a declarat cel cunoscut ca Domnul Dan.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alina Ceban

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News