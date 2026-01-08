Cine este Andreea Boldeanu de la Desafio: Aventura. Este actriță, însoțitoare de zbor și suferă de ornitofobie

Andreea Boldeanu, actriță și însoțitor de zbor, își testează limitele în competiția Desafio: Aventura. Membră a echipei „Visătorii”, ea își propune să depășească fobia de păsări (ornitofobie) și să trăiască momente unice în Thailanda.
Cine este Andreea Boldeanu de la Desafio: Aventura
Andreea Boldeanu, actriță și însoțitor de zbor, a pășit curajoasă într-o nouă provocare: participarea la show-ul Desafio: Aventura. Din echipa „Visătorii”, tânăra își propune să depășească limitele personale, să trăiască experiențe intense și să-și înfrunte temerile.
Cu o carieră diversificată și un parcurs academic impresionant, absolventă de facultate și master, Andreea îmbină profesionalismul cu o personalitate visătoare. Însă, dincolo de ambiția de a performa în competiția de pe PRO TV, ea se confruntă cu o provocare unică: fobia de păsări.
„Am fobie de păsări, o să evit contactul cu ele cu orice preț, însă dacă trebuie neapărat să fie o pasăre lângă mine, îmi voi imagina că e un ursuleț sau ceva drăguț”, a mărturisit concurenta de la Desafio: Aventura.
Ce înseamnă competiția de la Pro TV pentru Andreea
Desafio: Aventura, prezentat de Daniel Pavel, este mai mult decât un show de televiziune, este un test al limitei umane. Peisajele exotice din Thailanda, provocările intense și interacțiunile dintre echipe transformă fiecare ediție într-un spectacol captivant. Andreea consideră că echipa „Visătorii” are șanse reale să ajungă departe.
„Dacă rămânem uniți și colaborăm, vom reuși să depășim toate obstacolele”, a afirmat ea.
Pentru Andreea Boldeanu, competiția este o oportunitate de a combina pasiunea pentru aventură cu dorința de a se perfecționa, atât fizic, cât și emoțional.
Daniel Pavel descrie această producție PRO TV ca fiind unică: „Desafio: Aventura este atât un super game show, cât și un reality al depășirii de obstacole, o confruntare reală cu limitele umane, în călătoria inițiatică spre marele premiu de 150.000 de euro. În decorurile spectaculoase ale junglei și mării din Thailanda, o producție unică ca dimensiune și competențe, transmite iubitorilor de adrenalină o experiență care îi va transforma”.
Sursă foto: Instagram
