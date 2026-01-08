  MENIU  
Cine este Andreea Boldeanu de la Desafio: Aventura. Este actriță, însoțitoare de zbor și suferă de ornitofobie

Oana Savin
.

Andreea Boldeanu, actriță și însoțitor de zbor, își testează limitele în competiția Desafio: Aventura. Membră a echipei „Visătorii”, ea își propune să depășească fobia de păsări (ornitofobie) și să trăiască momente unice în Thailanda.

Andreea Boldeanu, actriță și însoțitor de zbor, a pășit curajoasă într-o nouă provocare: participarea la show-ul Desafio: Aventura. Din echipa „Visătorii”, tânăra își propune să depășească limitele personale, să trăiască experiențe intense și să-și înfrunte temerile.

Cu o carieră diversificată și un parcurs academic impresionant, absolventă de facultate și master, Andreea îmbină profesionalismul cu o personalitate visătoare. Însă, dincolo de ambiția de a performa în competiția de pe PRO TV, ea se confruntă cu o provocare unică: fobia de păsări.

„Am fobie de păsări, o să evit contactul cu ele cu orice preț, însă dacă trebuie neapărat să fie o pasăre lângă mine, îmi voi imagina că e un ursuleț sau ceva drăguț”, a mărturisit concurenta de la Desafio: Aventura.

Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura", accident în competiție: „Mi-a sărit antebrațul, mi l-am pus singură la loc. Doctorul a rămas șocat" / Exclusiv

Cine este Iuliana Dup de la Desafio: Aventura. Este supranumită „artista pălăriilor" și deține un atelier de lux

Ce înseamnă competiția de la Pro TV pentru Andreea

Desafio: Aventura, prezentat de Daniel Pavel, este mai mult decât un show de televiziune, este un test al limitei umane. Peisajele exotice din Thailanda, provocările intense și interacțiunile dintre echipe transformă fiecare ediție într-un spectacol captivant. Andreea consideră că echipa „Visătorii” are șanse reale să ajungă departe.

„Dacă rămânem uniți și colaborăm, vom reuși să depășim toate obstacolele”, a afirmat ea.

Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice

Nicoleta Mirea, prima eliminată de la "Desafio: Aventura": "Nu mâncasem de trei zile. La televizor pare simplu, dar când ești acolo realitatea este cu totul diferită" / Exclusiv

Pentru Andreea Boldeanu, competiția este o oportunitate de a combina pasiunea pentru aventură cu dorința de a se perfecționa, atât fizic, cât și emoțional.

Daniel Pavel descrie această producție PRO TV ca fiind unică: „Desafio: Aventura este atât un super game show, cât și un reality al depășirii de obstacole, o confruntare reală cu limitele umane, în călătoria inițiatică spre marele premiu de 150.000 de euro. În decorurile spectaculoase ale junglei și mării din Thailanda, o producție unică ca dimensiune și competențe, transmite iubitorilor de adrenalină o experiență care îi va transforma”.

Sursă foto: Instagram

