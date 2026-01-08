Cine este Iuliana Dup de la Desafio: Aventura. Este supranumită „artista pălăriilor” și deține un atelier de lux

Supranumită „artista pălăriilor”, Iuliana Dup intră în competiția Desafio: Aventura, alături de echipa Luptătorii. Creatoarea de modă din Iași își aduce rafinamentul și determinarea în jungla thailandeză, într-o luptă spectaculoasă.

Cine este Iuliana Dup de la Desafio: Aventura

Iuliana Dup, cunoscută drept „artista pălăriilor”, își aduce povestea inspiratoare în competiția Desafio: Aventura, difuzată pe PRO TV. Concurenta face parte din echipa Luptătorii, o grupare formată din oameni determinați, care se confruntă cu provocările unei vieți în sălbăticie, fără tehnologie sau confort.

Originară dintr-un sat pitoresc din județul Iași, Iuliana și-a descoperit pasiunea pentru artă și meșteșug încă din copilărie. Crescută alături de bunica ei, o pricepută cusătoreasă, Iuliana a fost fascinată de modul în care materialele simple pot deveni opere de artă. Această curiozitate s-a transformat într-o carieră impresionantă, construindu-și drumul către succes prin muncă și ambiție.

După ani de autodidactism și cursuri de specialitate, Iuliana a acumulat cunoștințe valoroase în tehnici precum împletituri, origami, quilling și croitorie. În 2022, a lansat Julie Jou, un atelier de lux dedicat pălăriilor și accesoriilor unice, care au cucerit publicul prin eleganță și atenție la detalii.

„Confecționez pălării, pot spune că îmi va fi dor de munca mea, cât voi fi plecată”, a mărturisit Iuliana înainte de plecarea în Thailanda.

Citește și: Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura”, accident în competiție: „Mi-a sărit antebrațul, mi l-am pus singură la loc. Doctorul a rămas șocat” / Exclusiv

Citește și: Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice

Concurenta a fost abuzată sexual în adolescență

Iuliana Dup a trecu și rpintr-o perioadă dificilă. Pe când era doar o adolescentă, concurenta de la Desafio: Aventura a fost victima unor grave abuzuri. Ani la rând a trăit sub controlul și manipularea lui Morel Bolea, fondatorul Eurodemos și Kasta Morrely și a fost supusă presiunii psihologice constante, izolării și abuzurilor emoționale și sexuale.

„Nu am avut nicio legătură cu familia în acea perioadă și nici în prezent nu am. Pe scurt, părinții mei mă abuzau fizic încă de mică, iar suferința era profundă și constantă. Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure. La 13 ani am ajuns la Kasta Morrely, iar la 15 ani profitând de situația mea familială, am fost abuzată sexual de Morel Bolea. La scurt timp, din cauza violențelor din familie, am fost plasată într-un centru de plasament. La acea vreme, nu am avut curajul să spun nimănui că am fost și abuzată sexual. Am trăit în tăcere, cu frică și rușine, iar legătura cu familia a rămas ruptă definitiv”, a povestit Iuliana Dup pentru Life.ro.

Citește și: Cine este Nicolae Lupșor de la Desafio: Aventura. Este supranumit „Regele fitnessului” și are o poveste de viață impresionantă

Citește și: Nicoleta Mirea, prima eliminată de la “Desafio: Aventura”: “Nu mâncasem de trei zile. La televizor pare simplu, dar când ești acolo realitatea este cu totul diferită” / Exclusiv

Iuliana Dup, despre experiența Desafio: Aventura

Reality show-ul Desafio: Aventura adună 24 de concurenți împărțiți în trei echipe: Norocoșii, Visătorii și Luptătorii. Ei se confruntă cu lipsa confortului și provocările naturii, fiind nevoiți să-și câștige singuri hrana și teritoriul. Probele competiției le testează rezistența, strategia și spiritul de echipă, oferind publicului momente emoționante și pline de suspans. Marele premiu, de până la 150.000 de euro, este miza care îi motivează pe participanți să își depășească limitele.

Iuliana vede această experiență ca o oportunitate de a-și demonstra puterea și de a învăța lucruri noi despre sine.

„O luptă între confortul pe care l-am construit și necunoscutul care mă așteapt”», a descris ea provocarea la care s-a înscris.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Iuliana Dup

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News